Lukratywna oferta Unii Leszno dla juniora. Położyli na stole 2 miliony

Damian Ratajczak ustalił warunki 3-letniego kontraktu ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. W sezonie 2026 ma dostać 600 tysięcy złotych za podpis i 6 tysięcy za punkt . To dobre warunki, ale z naszych ustaleń wynika, że Ratajczak zarobiłby o wiele więcej, gdyby zdecydował się na powrót do FOGO Unii Leszno.

W dniu, w którym Ratajczak poinformował, że opuszcza Unię i wiąże się z Falubazem doszło do spotkania zawodnika i jego taty z prezesem Unii Piotrem Rusieckim. Pisaliśmy o tej rozmowie, że była krótka i burzliwa . Po 5 minutach prezes pokazał Ratajczakowi drzwi. Oburzyły go słowa 18-latka, jakoby został oszukany przez Unię. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty.

Trudno powiedzieć, dlaczego Ratajczak uniósł się honorem i odrzucił ofertę. W Falubazie mówią nam, że żużlowiec wciąż ma w pamięci to, że rok temu Unia obcięła mu kontrakt. Wyjaśniamy jednak, że Unia musiała to zrobić, bo inaczej miałaby olbrzymie kłopoty z audytorami Ekstraligi. Kwota na umowie Ratajczaka musiała być pomniejszona, bo nie jechał on we wszystkich meczach w związku z kontuzją w lidze duńskiej. Regulamin i przepisy są w tej kwestii bezlitosne.