Ludzie oszaleli na jego punkcie. Klub nie ma wyboru, właściciel już wie

Piotr Baron odmienił oblicze toruńskiego klubu. Wcześniej zawodnicy szerokim łukiem omijali Apatora, a drużyna bardziej niż o medale walczyła o utrzymanie. To przekładało się na kiepską frekwencję i nie najlepszą atmosferę wokół klubu. Odkąd pojawił się nowy trener wszystko się zmieniło.

Apator pod wodzą Barona zmienił się nie do poznania

Piotr Baron trafił do Torunia przed rokiem. Efekt w postaci sukcesów był piorunujący, bo jego drużyna zdobyła brązowy medal. W tym roku może być jeszcze lepiej, bo po pierwszym finałowym starciu przeciwko Motorowi Lublin Apator ma aż 18 punktów przewagi. Złoto jest na wyciągnięcie ręki.

Skąd taka zmiana w Toruniu? Oczywiście drużyna złożona jest z gwiazd, ale w ostatnich latach wcale nie było to takie oczywiste. Dziś wszyscy mówią o kolektywie, świetnej atmosferze i współpracy, do czego rękę przyłożył właśnie Baron. Patryk Dudek, największa gwiazda drużyny, już nie myśli o zmianie klubu i powrocie do Zielonej Góry. Wszystko wskazuje na to, że przedłuży kontrakt do 2027 roku.

Podobnie inne gwiazdy Apatora z Emilem Sajfutdinowem na czele. Ten akurat ma największe doświadczenie we współpracy z Baronem, bo wcześniej zdobywali razem seryjnie medale w Unii Leszno.

Baron uciszył właściciela klubu

W Toruniu po latach niepowodzeń doszli do wniosku, że potrzebują prawdziwego przywódcy w parku maszyn, który dogada się z drużyną, będzie umiał ją poprowadzić i zadba o kwestie torowe. Wszystko to Baron ogarnął perfekcyjnie. Szczególne wrażenie robi ten ostatni punkt. Dziś Moto Arena to twierdza nie do zdobycia dla rywali. Wcześniej nie było to taką oczywistością.

Z różnych źródeł słyszymy, że w Apatorze wszystko kręci się wokół decyzji Barona, który ma niemalże władzę absolutną. Nikt z działaczy nie odważy się wtrącać w jego pracę. Ma pełną niezależność. I to nie tak, że jest dobrym kolegą zawodników, bo gdy trzeba, to potrafi pogrozić palcem. W zeszłym roku nie bał się w ostrych słowach skrytykować Wiktora Lamparta, gdy ten eksperymentował z silnikami. W tym roku dostało się Krzysztofowi Lewandowskiemu, który stracił miejsce w składzie na rzecz Mikołaja Duchińskiego. 16-latek okazał się odkryciem Barona.

O Apatorze dziś mówi się tylko dobrze, a sam właściciel Przemysław Termiński ustawił się w tylnym rzędzie i już nie podbija mediów swoimi często kontrowersyjnymi zdaniami. Baron, gdy pytamy go o przemianę Apatora, całą sprawę komentuje w znany sobie sposób.

- Drużyna sama pracuje ciężko na to, aby były wyniki. Może gdyby ktoś inny był na moim miejscu, to teraz też zbierałby laury - odbija piłeczkę, choć z pewnością doskonale zdaje sobie sprawę, że jego poprzednicy nie radzili sobie z misją prowadzenia Apatora. W niedzielę przekonamy się, czy po finale nadal będzie mógł szczycić się tak dobrą passą.

Przemysław Termiński, właściciel Apatora i Adam Krużyński, członek rady nadzorczej Apatora. Paweł Skraba/Super Express East News

Trener Piotr Baron. W tle Emil Sajfutdinow Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Patryk Dudek rozmawia z Piotrem Baronem Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski