Ludzie oszaleli na jego punkcie. Klub nie ma wyboru, właściciel już wie

Jakub Czosnyka

Piotr Baron jest bardzo blisko zdobycia kolejnego mistrzostwa Polski z prowadzoną przez siebie drużyną. Wcześniej notował lata sukcesów z Unią Leszno, a dziś robi furorę w Toruniu. Kibice Apatora chcieliby mu stawiać pomnik za to, jak odmienił drużynę. W klubie doskonale zdają sobie sprawę z jego zdolności, dlatego nikt nie miał obaw, aby oddać trenerowi władze absolutną, a właściciel klubu Przemysław Termiński usunął się w cień. Ten model się sprawdza idealnie. Za chwilę Baron będzie mógł wybrać się po solidną podwyżkę.

Piotr Baron, Patryk Dudek
Piotr Baron odmienił oblicze toruńskiego klubu. Wcześniej zawodnicy szerokim łukiem omijali Apatora, a drużyna bardziej niż o medale walczyła o utrzymanie. To przekładało się na kiepską frekwencję i nie najlepszą atmosferę wokół klubu. Odkąd pojawił się nowy trener wszystko się zmieniło.

Apator pod wodzą Barona zmienił się nie do poznania

Piotr Baron trafił do Torunia przed rokiem. Efekt w postaci sukcesów był piorunujący, bo jego drużyna zdobyła brązowy medal. W tym roku może być jeszcze lepiej, bo po pierwszym finałowym starciu przeciwko Motorowi Lublin Apator ma aż 18 punktów przewagi. Złoto jest na wyciągnięcie ręki.

Skąd taka zmiana w Toruniu? Oczywiście drużyna złożona jest z gwiazd, ale w ostatnich latach wcale nie było to takie oczywiste. Dziś wszyscy mówią o kolektywie, świetnej atmosferze i współpracy, do czego rękę przyłożył właśnie Baron. Patryk Dudek, największa gwiazda drużyny, już nie myśli o zmianie klubu i powrocie do Zielonej Góry. Wszystko wskazuje na to, że przedłuży kontrakt do 2027 roku.

Podobnie inne gwiazdy Apatora z Emilem Sajfutdinowem na czele. Ten akurat ma największe doświadczenie we współpracy z Baronem, bo wcześniej zdobywali razem seryjnie medale w Unii Leszno.

Baron uciszył właściciela klubu

W Toruniu po latach niepowodzeń doszli do wniosku, że potrzebują prawdziwego przywódcy w parku maszyn, który dogada się z drużyną, będzie umiał ją poprowadzić i zadba o kwestie torowe. Wszystko to Baron ogarnął perfekcyjnie. Szczególne wrażenie robi ten ostatni punkt. Dziś Moto Arena to twierdza nie do zdobycia dla rywali. Wcześniej nie było to taką oczywistością.

Z różnych źródeł słyszymy, że w Apatorze wszystko kręci się wokół decyzji Barona, który ma niemalże władzę absolutną. Nikt z działaczy nie odważy się wtrącać w jego pracę. Ma pełną niezależność. I to nie tak, że jest dobrym kolegą zawodników, bo gdy trzeba, to potrafi pogrozić palcem. W zeszłym roku nie bał się w ostrych słowach skrytykować Wiktora Lamparta, gdy ten eksperymentował z silnikami. W tym roku dostało się Krzysztofowi Lewandowskiemu, który stracił miejsce w składzie na rzecz Mikołaja Duchińskiego. 16-latek okazał się odkryciem Barona.

O Apatorze dziś mówi się tylko dobrze, a sam właściciel Przemysław Termiński ustawił się w tylnym rzędzie i już nie podbija mediów swoimi często kontrowersyjnymi zdaniami. Baron, gdy pytamy go o przemianę Apatora, całą sprawę komentuje w znany sobie sposób.

- Drużyna sama pracuje ciężko na to, aby były wyniki. Może gdyby ktoś inny był na moim miejscu, to teraz też zbierałby laury - odbija piłeczkę, choć z pewnością doskonale zdaje sobie sprawę, że jego poprzednicy nie radzili sobie z misją prowadzenia Apatora. W niedzielę przekonamy się, czy po finale nadal będzie mógł szczycić się tak dobrą passą.

Przemysław Termiński, właściciel Apatora i Adam Krużyński, członek rady nadzorczej Apatora.
Zawodnik żużlowy w kasku i kombinezonie drużynowym stoi z boku, a na pierwszym planie znajduje się nierozpoznawalny mężczyzna w okularach i czapce, lekko rozmazany.
Trener Piotr Baron. W tle Emil SajfutdinowTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Zawodnik żużlowy w pełnym stroju sportowym oraz czapce z logo sponsora stoi naprzeciwko menedżera drużyny w ubraniu z napisem PGE na plecach, tło z logo sponsorów i nazwami ligi.
Patryk Dudek rozmawia z Piotrem BaronemTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

