Lindgren to nie wszystko. Unia ogłasza kolejne nazwisko. Walczy o miano najlepszego

Sezon 2026 ma być dla Leszna "nowym otwarciem". Zanim jednak liga ruszy na dobre, kibice zgromadzeni na Smoczyku będą świadkami próby generalnej. Klub chce, aby marcowy turniej odzyskał swój dawny blask. I dziwić to nie może, bo Alfred Smoczyk to prawdziwa legenda. Klub oczywiście jest najbardziej utytułowany w Polsce, więc wraca tam, gdzie jego miejsce, czyli do jazdy z najlepszymi.

Kowalski wkracza do gry. To już pewne

Ogłoszenie Bartłomieja Kowalskiego to jasny sygnał, że poziom sportowy będzie coraz bardziej wysoki. Zawodnik Betard Sparty Wrocław od lat toczy zacięty bój z Mateuszem Cierniakiem o miano najlepszego żużlowca U24 w kraju. Jego obecność w Lesznie gwarantuje walkę na łokcie.

Oprócz Kowalskiego i Lindgrena, na liście startowej są już solidne firmy: Wadim Tarasienko (GKM Grudziądz) czy rewelacja z Poznania, Ryan Douglas. To jednak nie koniec fajerwerków.

"Impreza kultowa". Plan na odzyskanie prestiżu

Władze klubu mają jasny cel. Memoriał ma przestać być tylko sparingiem, a znów stać się świętem żużla. - Zawsze była to w Lesznie impreza kultowa i chciałbym, żeby to wróciło - podkreśla w rozmowie z Radiem Elka Rafał Dobrucki, dyrektor zarządzający klubu.

Kluczem do sukcesu ma być odpowiedni dobór stawki. - Chcemy pomieszać trochę tych starszych, doświadczonych zawodników z młodszymi - dodaje.

Gospodarze gotowi do walki. Unia wkrótce ich ogłosi?

Oczywiście, "Byki" nie zamierzają być gościnne na torze. Swój udział potwierdzili już Grzegorz Zengota, Ben Cook i Nazar Parnicki. Kibice wciąż czekają na oficjalne potwierdzenie startu największych armat - Janusza Kołodzieja i powracającego Piotra Pawlickiego. Bez nich trudno wyobrazić sobie ten turniej, więc wydaje się to tylko kwestią czasu.

Przypomnijmy, że dwie ostatnie edycje wygrał wychowanek "Byków", czyli Dominik Kubera, który w ostatnim oknie transferowym przeniósł się do Stelmetu Falubazu Zielona Góra.

Bartłomiej Kowalski, zawodnik Betard Sparty Wrocław Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Piotr Pawlicki podczas narady z Rafałem Dobruckim i Wiktorem Przyjemskim Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Unia Leszno TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

