Legendarny polski klub na wylocie z ligi? Ekspert mówi wprost

Stal Gorzów zajmuje siódme miejsce w PGE Ekstralidze. Niżej w tabeli jest tylko Innpro ROW Rybnik. Różnica poziomów pomiędzy tymi drużynami a resztą stawki jest jednak ogromna - patrząc na liczbę małych punktów, trzeba powiedzieć wprost, że są to najsłabsze zespoły w lidze. Stal ma ujemny bilans -117, ROW aż -155, podczas gdy szósty w tabeli Krono-Plast Włókniarz Częstochowa tylko -21. To przepaść.

- Jeżeli z osłabioną Zieloną Górą zrobili tylko tyle punktów, no to naprawdę mocno muszą się martwić, by nie spaść z Ekstraligi. Jeżeli skończą sezon zasadniczy na ostatniej pozycji, to obojętnie, kto będzie piąty, wskaże gorzowską Stal. Oni wyglądają bardzo słabo. To jest 50 procent tego, na co stać tę drużynę. Paluch przestał jechać, tylko Vaculik się poprawił - twierdzi były menedżer.