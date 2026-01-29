Legenda zmienia plany. To koniec, już wszystko jasne

Grzegorz Walasek w tym roku świętować będzie 50-te urodziny. Nie będzie tego czynił jako czynny sportowiec, bo 5 kwietnia ma odbyć się jego turniej pożegnalny. To definitywny koniec kariery legendarnego zawodnika.

Walasek zmienił zdanie i ogłasza koniec kariery

Przypomnijmy, że pod koniec 2025 roku Grzegorz Walasek został trenerem Falubazu Zielona Góra. Od razu rzucił się na głęboką wodę, bo nigdy wcześniej nie prowadził pierwszej drużyny. Do tego wszystkiego mówimy o zespole z PGE Ekstraligi, który ma wielkie aspiracje.

Walasek unikał jednak jednoznacznych deklaracji dotyczących końca kariery. Zostawił sobie furtkę mówiąc, że w sytuacji awaryjnej mógłby być opcją rezerwową dla Falubazu. Jednak czas pokazał, że na pewno do tego nie dojdzie. Zawodnik z klubem zaplanowali już nawet turniej pożegnalny na torze w Zielonej Górze. Impreza odbędzie się tuż przed startem sezonu, a wziąć w niej mają gwiazdy ligi.

A skąd ta zmiana decyzji? Tego nie wiemy, choć można wnioskować, że Walasek początkowo chciał pozostawić sobie bufor bezpieczeństwa. Praca trenera ma to do siebie, że jeśli coś nie idzie, to szybko można wylądować na bezrobociu. Wtedy jako czynny żużlowiec mógłby szukać jeszcze zaczepienia w jakimś klubie.

Zresztą Walasek pozostaje aktywny w treningu i nie porzucił aktywności fizycznej. Teraz jego celem pozostaje jednak już tylko turniej pożegnalny. Ma w nim wystartować jako pełnoprawny zawodnik.

Grzegorz Walasek to legenda polskiego żużla

Wraz z jego końcem kariery zamyka się też pewien rozdział w historii polskiego żużla. Wychowanek Falubazu to wielokrotny reprezentant Polski na arenie międzynarodowej i medalista turniejów rangi mistrzowskiej. Z narodową kadrą dwukrotnie zdobył Drużynowy Puchar Świata.

Wiele sukcesów świętował także w Polsce zdobywając medal mistrzostw Polski, a jednym z jego największych sukcesów było Indywidualne Mistrzostwo Polski wywalczone w 2004 roku na torze w Częstochowie. Dwa razy cieszył się ze zdobycia Drużynowego Mistrzostwa Polski.

Sztab Falubazu: Grzegorz Walasek i Aleksander Janas. Falubaz.com materiały prasowe

Grzegorz Walasek. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Grzegorz Walasek na prowadzeniu. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

