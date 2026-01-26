Legenda nie ukrywa prawdy o zdrowiu Kołodzieja. "Należy się obawiać"

Zerwane więzadła to wyrok, który wymaga czasu. Choć 41-letni Kołodziej słynie z tytanicznej pracy i poświęcenia, pewnych procesów nie da się oszukać. Jan Krzystyniak, patrząc na sytuację przez pryzmat własnych doświadczeń, wysyła sygnał ostrzegawczy.

"Starszy zawodnik ma problem". Bezlitosna biologia

Krzystyniak nie owija w bawełnę. Organizm weterana to nie to samo, co ciało 20-latka, który leczy się w mgnieniu oka. Idealnym przykładem był Oskar Hurysz, który po złamaniu uda wrócił w zaledwie 6 tygodni. - Nie od dzisiaj wiadomo, że młody organizm szybciej regeneruje się po urazach. Starszy zawodnik ma z tym większy problem, bo kontuzje dłużej się odczuwa, leczenie też trwa dłużej - analizuje ekspert.

Były zawodnik przywołuje własną historię, bo przecież w swojej karierze też przeżył wiele kontuzji. - Po urazach w wieku 20-25 lat nie mam śladu, za to po tych późniejszych już tak. Janek musi na siebie w tym wieku uważać - wysyła sygnał.

Start poniżej oczekiwań? Kibice muszą być gotowi

Czy jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników będzie fruwał po torze od marca? Tego chcieliby wszyscy w Lesznie, ale Krzystyniak zaleca ostrożność i... pokorę. Forma po tak ciężkim urazie jest wielką niewiadomą.

- Należy się obawiać, co będzie z Jankiem po tej zimie, po tej kontuzji. Wszyscy byśmy chcieli, żeby ta forma była na podobnym poziomie, co w poprzednim sezonie, ale każdy człowiek to indywidualny organizm i inaczej znosi urazy. Nie wiadomo, jak zniesie to Janek Kołodziej - przyznaje szczerze nasz rozmówca.

Ekspert przygotowuje kibiców na trudny scenariusz - Można się spodziewać, że będą problemy, ale wtedy trzeba to przyjąć z pokorą - twierdzi.

Parasol ochronny nad legendą Unii Leszno

Nawet jeśli początek sezonu w wykonaniu kapitana będzie trudny, w Lesznie nikt nie ma prawa gwizdać. Kołodziej zapracował sobie na status nietykalnego.

- Chyba nikt nie będzie miał pretensji, jeśli start sezonu będzie poniżej oczekiwań, biorąc pod uwagę całokształt tego, co zrobił dla Unii. Janek zawsze wkłada najwięcej w osiągnięcie wyniku - podkreśla Krzystyniak, przypominając zasługi zawodnika.

Janusz Kołodziej w akcji. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Janusz Kołodziej (z prawej) i Nazar Parnicki Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Janusz Kołodziej Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

