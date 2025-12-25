Legenda nie ma złudzeń. Chodzi o przyszłość Motoru Lublin

Żużlowa Ekstraliga opracowując kalendarz rozgrywek na sezon 2026 zadbała o to, aby kibice już na starcie sezonu dostali maksymalny zastrzyk emocji. To wszystko za sprawą hitowego starcia w pierwszej kolejce między Motorem Lublin a Apatorem Toruń.

Czy Motor nadal będzie bić się o medale? Oto jest pytanie

Nie brakuje głosów, że lublinianie już na "dzień dobry" dostali mecz, który zweryfikuje ich siłę w sezonie 2026. Wicemistrzowie Polski w trakcie ostatniego okienka transferowego przeszli mini rewolucję. Z klubem pożegnali się Wiktor Przyjemski, Dominik Kubera i Jack Holder. W ich miejsce pojawili się Martin Vaculik, Kacper Woryna, a wolne miejsce w formacji juniorskiej wypełni Bartosz Jaworski. Czy to wystarczy na to, aby znów bić się o medale?

- Spotkanie z Apatorem będzie meczem kolejki. Wszystko zależy, jak zespoły przepracują zimę i w jakiej formie będą u progu sezonu - mówi nam Jerzy Głogowski, legend Motoru Lublin. - Myślę, że w Motorze nic się nie zmienia i po mimo roszad kadrowych w klubie nadal będzie konsekwentna praca ukierunkowana na zwycięstwa. Zespół nadal będzie silny - twierdzi były żużlowiec.

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Tauron Gtk Gliwice. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Apator już zaciera ręce na mecz z Motorem

Lublinianie będą w tym meczu po presją, bo przecież wszyscy chcą dobrze wejść w sezon zaczynając od wygranej na własnym torze. Dzięki temu później łatwiej jest złapać dobry rytm. Doskonale zdają sobie o tym sprawę z Toruniu.

Trener Apatora Piotr Baron nie kryje zresztą zadowolenia, że jego drużyna sezon zacznie od meczu wyjazdowego. Tak naprawdę w przypadku porażki nikt nie będzie dramatyzował. Tym bardziej, że żużlowcom z Torunia nigdy specjalnie nie szło na trudnym terenie w Lublinie. Apator może więc podejść do tego meczu bez zbędnej presji. Takie nastawienie niejednokrotnie potrafi zdziałać cuda.

Drużyna Orlen Oil Motoru Lublin 2025 Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Gwiazda Bartosza Zmarzlika świeci w Motorze Lublin pełnym blaskiem. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Mateusz Cierniak i Bartosz Zmarzlik na treningu Motoru Lublin. Przemysław Gębka/Motor Lublin materiały prasowe