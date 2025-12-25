Legenda nie ma złudzeń. Chodzi o przyszłość Motoru Lublin
Motor Lublin na inaugurację sezonu PGE Ekstraligi zmierzy się z Apatorem Toruń. W środowisku już mówi się o rewanżu za tegoroczny finał. Wszystkie oczy będą zwrócone przede wszystkim na drużynę gospodarzy, która przeszła przemeblowanie, a kibice i eksperci zastanawiają się, czy to będzie dalej ten sam Motor walczący o medale. - U nas nic się nie zmienia. Celem są zwycięstwa - mówi krótko legenda klubu Jerzy Głogowski.
Żużlowa Ekstraliga opracowując kalendarz rozgrywek na sezon 2026 zadbała o to, aby kibice już na starcie sezonu dostali maksymalny zastrzyk emocji. To wszystko za sprawą hitowego starcia w pierwszej kolejce między Motorem Lublin a Apatorem Toruń.
Czy Motor nadal będzie bić się o medale? Oto jest pytanie
Nie brakuje głosów, że lublinianie już na "dzień dobry" dostali mecz, który zweryfikuje ich siłę w sezonie 2026. Wicemistrzowie Polski w trakcie ostatniego okienka transferowego przeszli mini rewolucję. Z klubem pożegnali się Wiktor Przyjemski, Dominik Kubera i Jack Holder. W ich miejsce pojawili się Martin Vaculik, Kacper Woryna, a wolne miejsce w formacji juniorskiej wypełni Bartosz Jaworski. Czy to wystarczy na to, aby znów bić się o medale?
- Spotkanie z Apatorem będzie meczem kolejki. Wszystko zależy, jak zespoły przepracują zimę i w jakiej formie będą u progu sezonu - mówi nam Jerzy Głogowski, legend Motoru Lublin. - Myślę, że w Motorze nic się nie zmienia i po mimo roszad kadrowych w klubie nadal będzie konsekwentna praca ukierunkowana na zwycięstwa. Zespół nadal będzie silny - twierdzi były żużlowiec.
Apator już zaciera ręce na mecz z Motorem
Lublinianie będą w tym meczu po presją, bo przecież wszyscy chcą dobrze wejść w sezon zaczynając od wygranej na własnym torze. Dzięki temu później łatwiej jest złapać dobry rytm. Doskonale zdają sobie o tym sprawę z Toruniu.
Trener Apatora Piotr Baron nie kryje zresztą zadowolenia, że jego drużyna sezon zacznie od meczu wyjazdowego. Tak naprawdę w przypadku porażki nikt nie będzie dramatyzował. Tym bardziej, że żużlowcom z Torunia nigdy specjalnie nie szło na trudnym terenie w Lublinie. Apator może więc podejść do tego meczu bez zbędnej presji. Takie nastawienie niejednokrotnie potrafi zdziałać cuda.