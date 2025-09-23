Betard Sparta Wrocław miała jasny cel na ten sezon. Miała jechać w finale o złoto, a tymczasem bije się o brąz z Bayersystem GKM-em Grudziądz. I najpewniej wygra, ale notowania trenera Dariusza Śledzia są kiepskie. Prezes Andrzej Rusko intensywnie szuka kogoś, kto mógłby przyjść na jego miejsce.

Notowania Piotra Protasiewicza spadły, ale jest nowy kandydat

Przez jakiś czas faworytem numer 1 do objęcia posady był Piotr Protasiewicz. Obecnie jest on menadżerem Stelmet Falubazu Zielona Góra, ale tam siedzi na gorącym krześle. Za ten sezon zebrał cięgi, bo w klubie liczono na czwórkę, a Falubaz nie tylko nie awansował do play-off, ale i pozostawił po sobie złe wrażenie. Jednak Sparta rozważała jego angaż. Trudno powiedzieć, dlaczego finalnie zrezygnowała.

Najnowszy wynalazek prezesa Rusko, to Stanisław Chomski. I tu robi się już bardzo poważnie, bo Chomski, to trenerska legenda. Największe sukcesy odnosił ze Stalą Gorzów, ale pracował też w Toruniu, Pile i Gdańsku, a obecnie wspiera szkoleniową karierę Kamila Brzozowskiego w Ostrowie.

Trener Bartosza Zmarzlik dostał ofertę z Betard Sparty

Chomski to także jeden z pierwszych wychowawców 6-krotnego mistrza świata, Bartosza Zmarzlika. Trenował go przez wiele lat. Zdarzało się, że Zmarzlik prosił Chomskiego o pomoc w Grand Prix. Szkoleniowiec pojawiał się w jego boksie i służył radą.

Chomski był też selekcjonerem reprezentacji Polski. W 2005 roku zdobył z nią złoto w Drużynowych Mistrzostwach Świata we Wrocławiu. W składzie tamtej drużyny byli Tomasz Gollob, Jarosław Hampel, Rune Holta, Grzegorz Walasek i wspomniany Protasiewicz. Chomski rozstał się z kadrą po nieudanym sezonie 2006. Miał ofertę przedłużenia umowy, ale z niej nie skorzystał.

Sparta szuka trenera, z którym wróci na tron

Prezes Rusko zadzwonił do Chomskiego, żeby wybadać temat i wysondować, jakie są szanse na zatrudnienie trenerskiej legendy. Z tego, co nam udało się ustalić, to na razie do porozumienia jest bardzo daleko. Chomski nie kwapi się do przyjęcia oferty. Ma to najpewniej związek z tym, co stało się w 2024 w Gorzowie. Już wtedy nosił się z zamiarem zakończenia kariery, ale przekonano go, żeby został, a potem podziękowano mu za pracę w niezbyt kulturalny sposób. Wtedy Chomski przysiągł sobie, że jeśli jeszcze gdzieś podejmie pracę, to na swoich warunkach i bez brania na siebie 100-procentowej odpowiedzialności.

Tymczasem robota w Sparcie, to rzecz absolutnie wymagająca. Mówimy o najbogatszym klubie w Polsce, z budżetem na poziomie 30 milionów złotych. Mówimy też o klubie z olbrzymimi aspiracjami, który chce wrócić na fotel mistrza Polski. Ostatnie złoto Sparta zdobyła w sezonie 2021. W ostatnich 10 sezonach Sparta zdobyła 8 różnych medali.

Prezes Sparty Andrzej Rusko z trenerem Dariuszem Śledziem. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Trener Stanisław Chomski i Krzysztof Orzeł. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik i Stanisław Chomski ustalają taktykę na kolejne biegi. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński