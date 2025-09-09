Legenda na liście życzeń Sparty Wrocław. Będzie wielki powrót po 30 latach

Przegrany półfinał z Apatorem Toruń pokazał, że pewna formuła w Betard Sparcie się wyczerpała. Niektórzy zawodnicy zwyczajnie się zasiedzieli, a sztab szkoleniowy nie potrafił wykrzesać z nich dodatkowych pokładów energii. Największy regres jest u Macieja Janowskiego, loty obniżył też Daniel Bewley. A że prezes i właściciel Sparty Andrzej Rusko jest ambitnym człowiekiem, to w najbliższych tygodniach można się spodziewać transferowej ofensywy Wrocławia.

Będzie trzęsieni ziemi w sztabie szkoleniowym Sparty Wrocław

O możliwej wymianie Bewleya na Jacka Holdera już pisaliśmy. Holder ma umowę na starty w 2026 z Gezet Stalą Gorzów, ale jeśli ta spadnie, to kontrakt zostanie automatycznie rozwiązany. Jeśli nie, to Holder mógłby odejść pod warunkiem uiszczenia kary w wysokości pół miliona złotych za zerwanie umowy. Pojawiły się informacje, że ten kontrakt już jest analizowany przez prawników, a Sparta jest tym wszystkim mocno zainteresowana.

Prawdziwe trzęsienie ziemi może dotknąć też sztab szkoleniowy Sparty. Dariusz Śledź w półfinałowym dwumeczu z Apatorem robił, co mógł, ale taktycznie został ograny przez Piotra Barona. Przygotowanie gwiazd do rewanżowego spotkania z toruńskimi "Aniołami" też pozostawiało wiele do życzenia. Artiom Łaguta nie chciał na treningach ścigać się spod taśmy, a już w trakcie meczu ten element u niego szwankował. Przegrywał starty, wygrał tylko jeden bieg.

Piotr Protasiewicz mocnym kandydatem do zastąpienia Dariusza Śledzia

Tor na zawody, a to też domena trenera w kooperacji z toromistrzem, też zaskoczył zawodników Sparty. Żonglowali motocyklami, zmieniali ustawienia, ale i tak się nie dopasowali. Niemożliwe były ataki po szerokiej, co zabiło skuteczność najlepszego żużlowca Sparty Brady'ego Kurtza.

Jeszcze przed porażką z Apatorem mówiło się, że Sparta zatrudni na stanowisko menadżera Piotra Protasiewicza. Po przegranej te głosy nasiliły się jeszcze mocniej. Protasiewicz ma sukcesy. Awansował ze Stelmet Falubazem Zielona Góra do PGE Ekstraligi, a potem się w niej utrzymał. W tym roku było gorzej, bo nie awansował do czwórki, ale Protasiewicz to mocne nazwisko. I być może potrzebuje takiego odcięcia pępowiny, żeby zrobić krok do przodu w swojej karierze.

Izrael - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Protasiewicz już zdobył ze Spartą tytuł mistrza Polski

Trudno jednak przewidzieć, jak to się skończy. Protasiewicza czekają wewnętrzne rozmowy w Falubazie i od ich finału wiele będzie zależało. Sparta mierzy jednak wysoko i też nie odpuści. W ostatniej dekadzie zdobyła 10 medali, z czego 1 złoty, 5 srebrnych i 2 brązowe. Brak finału jest jednak dla Sparty ciosem, po którym zwyczajnie trzeba coś zmienić. Sprowadzenie legendy Falubazu mogłoby jakoś zatrzeć złe wrażenie po półfinale z Apatorem.

Protasiewicz był swego czasu zawodnikiem Sparty. To było jeszcze w latach 90., a dokładnie w sezonach 1995 i 1996. W tym pierwszym Protasiewicz zdobył z zespołem Sparty tytuł mistrza Polski. 20-letni wówczas Protasiewicz wystrzelił z formą i pierwszy raz w karierze zakończył rok ze średnią powyżej 2 punktów na bieg.

Piotr Protasiewicz, legenda Falubazu. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Andrzej Rusko wita się z Artiomem Łagutą. W środku Dariusz Śledź. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Artiom Łaguta ze swoimi mechanikami Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski