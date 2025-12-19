Legenda Motoru nie gryzie się w język. Chodzi o odejście Zmarzlika

Trwa saga transferowa związana z Bartoszem Zmarzlikiem. Mistrzowi świata kończy się umowa z Motorem Lublin po sezonie 2026, a ten jak na razie nie kwapi się do jej przedłużenia mimo starań miejscowych działaczy. Wiele wskazuje na to, że żużlowiec ostatecznie zdecyduje się zmienić barwy klubowe.

Motor może stracić Zmarzlika. Legenda komentuje

Gdy Bartosz Zmarzlik po sezonie 2022 żegnał się ze Stalą Gorzów, nie wszyscy w jego macierzystym klubie przyjęli tę decyzję z akceptacją. Nie brakowało głosów, że mistrz świata odszedł do Motoru za większą kasą. Teraz też może spotkać się z podobnymi argumentami, choć przed taką narracją przestrzega Jerzy Głogowski.

- Byłem zawodnikiem i wiem, że nie można nikogo przyspawać do jednego klubu. Zwróćmy uwagę, że Bartosz jest wiekowo ciągle młodym zawodnikiem, stąd na pewno nadal chce się rozwijać. Niech robi to, co uważa za stosowne dla swojej kariery. Jeśli zdecyduje się odejść, to nie będę miał mu tego za złe. Oczywiście jestem za Motorem, ten klub jest mi bliski, ale tak wygląda nowoczesny żużel. Zawodnicy po prostu zmieniają kluby - twierdzi były zawodnik Motoru.

- Kibicuję bardzo Bartkowi. To kapitalny zawodnik. Rozumiem to, że mógłby chcieć spróbować czegoś innego, nowego otoczenia. Jednym zmiany klubów wychodzą dobrze, drugim źle. On sam musi wiedzieć, co jest najlepsze dla niego. Natomiast jeszcze niczego bym nie przekreślał. Prezes Kępa może wszystkich jeszcze zaskoczyć - dodaje.

Odejście Zmarzlika kolejny etapem rozbioru Motoru

Generalnie ostatnie czasy nie są łatwe dla prezesa Jakuba Kępy. Tylko w tym roku działacz musiał pogodzić się z odejściem trójki wiodących zawodników, czyli Wiktora Przyjemskiego, Jacka Holdera i Dominika Kubery. Za rok konieczna będzie przynajmniej jedna zmiana, bo wiek U-24 kończy Mateusz Cierniak.

A jeśli do tego na odejście z Motoru zdecyduje się Zmarzlik, to będzie oznaczać kolejną rewolucję. Z żelaznego zespołu, który w ostatnich latach zapewniał lublinianom worek medali i sukcesów pozostanie niewiele.

Bartosz Zmarzlik ma o czym myśleć. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik i Jakub Kępa. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik z prezesem Jakubem Kępą. Żarty po ogłoszeniu kontraktu na 2026. Przemysław Gębka/Motor Lublin materiały prasowe