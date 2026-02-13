Ledwo przedłużył kontrakt, a tu takie wieści. Gwiazdor szykuje się do ucieczki

Anders Thomsen ostatecznie przedłużył kontrakt ze Stalą Gorzów na 2026, ale tajemnicą poliszynela jest, iż Duńczyk nie do końca jest zadowolony z takiego obrotu sprawy. Raz, że musiał się zgodzić na obniżkę uposażenia, a dwa, że atmosfera wokół niego już nie jest taka, jak dawniej. Thomsen właśnie dogadał się z najlepszym polskim inżynierem Ryszardem Kowalskim (jego sprzęt ma też Bartosz Zmarzlik). Ma teraz jeździć na jego silnikach. W Gorzowie mówią wprost, że Thomsen na szybkich silnikach Kowalskiego zaraz ucieknie ze Stali, bo zostanie zasypany ofertami.

Mężczyzna w sportowej kurtce w tle toru żużlowego, obok okrągłe powiększenie z zawodnikiem w kombinezonie żużlowym, trzymającym kask i stojącym przy ogrodzeniu.
Daniel Kowalski, syn i prawa ręka Ryszarda Kowalskiego, wita nowego zawodnika w stajni RK Racing. To Anders Thomsen.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Anders Thomsen już rok temu chciał odejść z Gezet Stali Gorzów. Na początku sezonu 2025 interesowała się nim Betard Sparta Wrocław, w trakcie wakacji miał ofertę z Bayersystem GKM-u Grudziądz, a na koniec sezonu do gry wszedł Włókniarz Częstochowa. Finalnie Sparta się wycofała, GKM wziął Maksyma Drabika, a do jazdy we Włókniarzu Thomsen się nie palił.

Thomsen dogadał się z tunerem Ryszardem Kowalskim

Kontrakt na 2026 w Stali podpisywał jednak Duńczyk bez jakiejś szalonej radości. Raz, że musiał się zgodzić na obniżkę uposażenia, bo jednak wytknięto mu obniżkę średniej (z 2,096 na 1,948) i robienie punktów głównie na słabych drużynach, a dwa, że atmosfera wokół niego już nie jest taka sama, jak dawniej. To już nie jest ten Thomsen, którego kibice kochają bezwarunkowo.

W Gorzowie mówią wprost, że Thomsen zrobi wszystko, żeby w tym roku znaleźć jednak nowy klub. I to zaczyna się dziać, bo tak można potraktować fakt, iż Thomsen właśnie dogadał się z najlepszym polskim inżynierem Ryszardem Kowalskim. To ten sam, który szykuje silniki dla Bartosza Zmarzlika. Sztab Thomsena mocno liczy na to, że dzięki sprzętowi od Kowalskiego Duńczyk odzyska prędkość i wjedzie na autostradę do zmiany barw.

W czerwcu menedżer Thomsena zaatakuje kluby

Osoby będące blisko Stali i znające Krzysztofa Sudaka, menedżera Thomsena, przewidują prosty scenariusz. W kwietniu i w maju Thomsen będzie szalał na torze i zdobywał wiele punktów, a jeśli tak się stanie, to w czerwcu jego menedżer zaatakuje i puści oko do prezesów innych klubów. Tanio nie będzie, ale pewnie chętnych nie zabraknie, bo Thomsen to jest materiał na lidera i gwiazdę zespołu.

Teoretycznie każdy z klubów, które interesowały się nim w 2025, teraz może znowu usiąść do stołu. Sparta, jeśli dojdzie do przekonania, że Thomsen da im więcej niż Daniel Bewley. GKM jeśli tylko wysypie się jeden z zagranicznych liderów. Wreszcie Włókniarz, który takiego Thomsena wiązłby chętnie tu i teraz, bo nie ma w składzie żadnej lokomotywy.

Co zrobi Stal Gorzów?

Wcześniej wspomnieliśmy, że tanio nie będzie. Teraz Thomsen ma w Stali kontrakt na poziomie miliona za podpis i 10 tysięcy za punkt. Do tego dochodzą umowy z lokalnymi sponsorami z Gorzowa na około pół miliona złotych. Klub chętny do przejęcia Thomsena będzie musiał dać to wszystko i jeszcze trochę dołożyć.

Pytanie, jak zareaguje Stal, która jest już trochę zmęczona Thomsenem, ale dotąd nie znalazła nikogo wartościowego w zamian. I jeśli teraz też nie znajdzie, to pewnie będzie próbowała zatrzymać zawodnika. Zwłaszcza że jeden z dwóch głównych udziałowców jest jego sponsorem. Problemem może być to, że jeśli Thomsen na silnikach Kowalskiego będzie szybki i będzie miał inne propozycje, to cena może być kosmiczna.

Zawodnik żużlowy w żółto-niebieskim kombinezonie oraz czerwonym kasku wykonuje gest rękami przy kasku na torze stadionu, w prawym górnym rogu widoczne wstawione zdjęcie tej samej osoby siedzącej na motocyklu żużlowym.
Przyszedł Jack Holder, ale to Anders Thomsen ma największy kontrakt klubowy w Stali Gorzów.Stal Gorzów/Marcin Imańskimateriały prasowe
Anders Thomsen
Anders ThomsenTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Anders Thomsen z wielką energią wszedł w sezon 2025.
Anders ThomsenPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
