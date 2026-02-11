Kuriozalne słowa prezesa Stali Gorzów. Omamiony przez gwiazdora

Gezet Stal Gorzów podsumowała sezon 2025 na uroczystym wieczorze ze sponsorami. Rozdano statuetki, padły miłe słowa, a wszystkich zaskoczył główny udziałowiec i prezes klubu Zbigniew Głuchy.

Prezes Stali Gorzów o celu na 2026. Kuriozalne słowa

Biznesmen przyznał, że rozmawiał z Jackiem Holderem, nową gwiazdą zespołu, i wypalił w rozmowie z radiogorzow.pl: - Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W tej chwili Stal ma najmłodszą drużynę w Ekstralidze. Chłopacy są pełni zapału, ale we wszystkim trzeba mieć szczęście. Holder mówi, że pojedziemy w play-off, a co będzie, to zobaczymy. Nie no tak piąte, szóste miejsce jakbyśmy obronili.

Zacznijmy od tego, że Stal niczego nie będzie bronić, bo rok temu do końca biła się o utrzymanie. Jechała najpierw w dwumeczu o 7 miejsce, a potem w barażu o Ekstraligę z drugim zespołem Metalkas 2 Ekstraligi. Tak dramatycznego końca sezonu w Gorzowie już dawno nie było. Wiele jednak wskazuje na to, że w 2026 Stal znów przeżyje to samo. Piąte czy szóste miejsce wydaje się naprawdę mało realne, a już słowa Holdera o play-off to naprawdę gruba przesada.

Stal Gorzów z całą masą problemów

A prezes Głuchy albo nie słucha ekspertów, albo nie jest w stanie realnie ocenić siły gorzowskiego zespołu. Rok temu Stal jechała na trzech liderów, teraz została zaledwie z dwoma. Lepsza i młodsza jest głębia składu, ale brakuje pewniaków do jazdy w biegach nominowanych. W piętnastym Stal wystawi Holdera i Andersa Thomsena, ale na czternasty nie ma nikogo, kto dawałby gwarancję punktowej zdobyczy.

W przypadku Stali problemy nie kończą się na braku armat. Podobnie jak w 2025 jest dziura w składzie na pozycji U24. Zakontraktowany do tej roli Marcel Szymko ma jedynie wychodzić na prezentację, a na torze będzie zastępowany przez juniorów i rezerwowego Mathiasa Pollestada. W ciemno można założyć, że program meczowy będzie mocno pokreślony. Inna sprawa, co z tego jeszcze wyjdzie.

Sztab szkoleniowy Stali, to będzie ciekawy eksperyment

Od kilku dni nowym trenerem Stali jest Piotr Paluch, który nigdy nie był wirtuozem taktyki. Stal ma obeznanego w regulaminach Krzysztofa Orła, ale on w tej swojej znajomości będzie osamotniony. Na dokładkę nad wszystkim ma czuwać dyrektor sportowy Dariusz Wróbel, który w 2025 pokazał wiele razy, że w parku maszyn porusza się niczym słoń w składzie porcelany. Wszyscy pamiętają jego ostrą wymianę zdań z byłym menedżerem Piotrem Świstem. Od naszych informatorów słyszymy, że Wróbel pouczał też mechaników i stawiał do pionu zawodników. Jeśli w 2026 będzie to wyglądać podobnie, to może być różnie.

Prezes Głuchy przywołując Holdera, a potem mówiąc o 5-6 miejscu zachowuje się tak, jakby nie wiedział, co dzieje się w jego klubie i jaka jest realna siła drużyny. W mediach można znaleźć co najmniej kilka analiz i typów, które jasno wskazują na to, że Stal ponownie skończy w barażu i będzie dobrze jeśli potem wygra z drugim zespołem Metalkas 2 Ekstraligi.

