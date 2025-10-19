Kulisy transferu do Falubazu. Mistrz Europy wszystko ujawnił

Stelmet Falubaz najpierw sięgnął po Leona Madsena, by pół roku później dopiąć kwestię transferu Dominika Kubery. Głównie od nich dwóch ma zależeć to, gdzie w przyszłym roku znajdzie się zielonogórski zespół.

Lebiediew zdradza kulisy rozmów z Falubazem

Kubera z Madsenem niewiele jednak mogą zdziałać, jeśli nie będzie solidnego wsparcia drugiej linii. O Przemysława Pawlickiego w Zielonej Górze martwią się coraz mniej, jednakże skrajne emocje wywołał transfer Andrzeja Lebiediewa. Łotysz podpisał już prekontrakt z Falubazem i w przyszłym sezonie ma być zawodnikiem drugiej linii 7-krotnych mistrzów Polski.

- Miałem kilka ofert, ale nie będę zdradzał od kogo. To też były ekstraligowe kluby. Zadzwonił do mnie Piotr Protasiewicz. Długo rozmawialiśmy o filozofii drużyny. Poczułem się w jakimś stopniu potrzebny i poczułem, że będę miał swoją rolę, ale nie taką, którą zazwyczaj pełniłem w ostatnich latach - przyznaje Lebiediew.

Głośny apel Lebiediewa, "nie zarabiam jako lider, a oczekiwania były duże"

Niektórzy kibice obawiają się, że transfer Lebiediewa to może być za mało, żeby awansować do play-off. Wcześniej mówiło się o Jacku Holderze czy Mateuszu Cierniaku na pozycję U24. Lebiediew w ostatnich latach nie rzucał na kolana pod względem liczb w PGE Ekstralidze, lecz indywidualnie pnie się coraz wyżej. W zeszłym roku sięgnął po drugie złoto w Tauron SEC, a w tym samodzielnie utrzymał się w Grand Prix.

- Nie ukrywajmy, że większość klubów, w których jeździłem, kontraktowała mnie jako drugą linię, trzeci, czwarty lider w drużynie itd., ale potem wychodziło tak, że ta drużyna jeździ słabiej i od Andrzeja Lebiediewa wymagają punktów jak od lidera. Powtarzam: nie zarabiam jako lider, a oczekiwania potem były niejednokrotnie duże. Przez to doświadczyłem hejtu ze strony różnych osób. Poczułem, że rola, która jest przeznaczona dla mnie w Falubazie, wydaje mi się idealna i że mogę w końcu złapać ten oddech i poczuć komfort.

Lebiediew: Mam wyznaczoną konkretną misję w Falubazie

Lebiediew w Zielonej Górze może jednak rozwinąć skrzydła, mając właśnie na uwadze swego rodzaju komfort, o którym sam wspomina. Poza tym tor zielonogórski jest dużo bardziej skrojony pod jego umiejętności jazdy na dystansie, aniżeli ten gorzowski czy krośnieński.

- Chciałbym, żeby cel postawiony przede mną był zrealizowany. Wiadomo, że ja chcę cały czas jeździć lepiej, ale potrzebuję pewnego komfortu psychicznego, by móc to zrealizować. Powtórzę, poczułem, że jestem potrzebnym elementem i mam konkretną wyznaczoną misję co do Falubazu - kwituje Lebiediew.

Andrzej Lebiediew, Artiom Łaguta Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Andrzej Lebiediew nad swoim mechanikiem, który pracuje przy motocyklu Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kibice Falubazu Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

