Kulisy rozmów i głośny kontrakt w polskiej lidze. Prezes się wygadał

Sparta ma już szkielet drużyny na lata 2026-2028. Drużyna ma opierać się na Artiomie Łagucie i Bradym Kurtzie, którzy w ostatnich dniach parafowali z klubem nowe umowy.

Kurtz zaskoczył postawą podczas rozmów o nowym kontrakcie

Mało kto spodziewał się, że kariera Australijczyka po transferze do Sparty nabierze takiego rozpędu. Żużlowiec nie dość, że był jednym z najlepszych zawodników ligi, to dodatkowo rzucił wyzwanie Bartoszowi Zmarzlikowi i w Grand Prix do samego końca bił się z nim o mistrzostwo świata.

Ten fakt zaowocował tym, że we Wrocławiu zapragnęli mieć tego zawodnika na dłużej. Kurtz zapracował na podwyżkę, bo przed rokiem przychodził jako zawodnik tzw. "doparowy", ale szybko awansował w hierarchii drużyny.

- To była najkrótsza rozmowa kontraktowa, jaką odbyłem w swojej ponad 30-letniej karierze prezesa Betard Sparty Wrocław - powiedział prezes Andrzej Rusko. - Wyglądało to tak, że zwróciliśmy się do niego z informacją, że chcemy przedłużyć umowę. On odpowiedział "okey". Pytamy, więc na jakich warunkach. On podał kwotę, my odpowiedzieliśmy, że nie stać na tyle, ale może być dać "tyle i tyle". On na to "okey". Dosłownie 15-20 sekund i wszystko było załatwione - w ten oto sposób doszło do porozumienia Sparty z Australijczykiem.

Sparta już się spieszyć nie musi

Po tym, jak nie udało się porozumieć z Bartoszem Zmarzlikiem, dla Sparty przedłużenie umów z Łagutą i Kurtzem było priorytetem. Teraz jednak wrocławianie już nie muszą się spieszyć. Mogą spokojnie czekać na start sezonu i obserwowanie dwóch pozostałych kandydatów do zatrzymania, którzy jednak muszą udowodnić, że na to zasługują.

Chodzi oczywiście o Macieja Janowskiego i Daniela Bewley'a. Ta dwójka ciągle ma szansę na nową umowę ze Spartą, ale muszą poprawić wyniki, które ostatnio nie były dla działaczy zadowalające. Pozostałe pozycje, czyli U-24 (powrót Jakuba Krawczyka) i parę juniorów (Mikkel Andersen i Marcel Kowolik) klub z Dolnego Śląska ma zabezpieczone.

Brady Kurtz Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Brady Kurtz przed finałem SON. TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Brady Kurtz gotowy do walki o złoto w Grand Prix. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Europejskie pucharu a Ekstraklasa. Kto sięgnie po mistrzostwo? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport