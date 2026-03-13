Kubera zrobił to pierwszy raz. Szczere słowa reprezentanta Polski

Albert Fedorowicz

Kibice Stelmet Falubazu Zielona Góra doczekali się wyjątkowego momentu. W czwartek Dominik Kubera po raz pierwszy wyjechał na tor przy W69 w roli pełnoprawnego gospodarza. Nowy krajowy lider zespołu nie ukrywa zadowolenia z doskonałych warunków atmosferycznych, ale twardo stąpa po ziemi i zaznacza, że przed nim jeszcze sporo ciężkiej pracy sprzętowej.

Dominik Kubera podczas pierwszego wiosennego treningu na torze Stelmet Falubazu w Zielonej Górze.
Dominik Kubera w Grand Prix.

Ostatnie dni w obozie "Motomyszy" są niezwykle intensywne. Drużyna skrupulatnie realizuje plan przygotowań do nadchodzących rozgrywek. Pierwszy, oficjalny trening na domowym owalu odbył się we wtorek. W środę do reszty zespołu dołączył Andrzej Lebiediew, a czwartek należał do Dominika Kubery. Dla wychowanka leszczyńskiej Unii były to absolutnie pierwsze próbne kółka wykręcone w 2026 roku.

    Czas na rozjeżdżenie sprzętu i łapanie kątów

    Pierwsze wiosenne wyjazdy służą przede wszystkim ponownemu zjednoczeniu z motocyklem po długiej przerwie. Zawodnik chwali przygotowanie nawierzchni, jednak studzi emocje kibiców oczekujących natychmiastowego bicia rekordów toru.

    - Póki co bardzo fajnie. Jeździmy, są dobre warunki torowe. Fajna pogoda. Zaczynamy kręcić kółka. Do sprawdzania trochę daleko. Rozjeżdżamy ramy, łańcuchy, żeby to wszystko działało tak, jak powinno - powiedział Dominik Kubera w wypowiedzi dla klubowych mediów.

    Dobre wspomnienia Kubery gwarantem sukcesu Falubazu?

    Nowy nabytek żółto-biało-zielonych czuje się na zielonogórskim owalu niezwykle pewnie. Tor przy W69 wielokrotnie sprzyjał mu w przeszłości, co stanowi doskonały prognostyk na nadchodzące zmagania w PGE Ekstralidze. Zawodnik zdaje sobie jednak sprawę, że odpowiednia prędkość przyjdzie z czasem.

    - Pierwszy wyjazd na tor i od razu tutaj. Myślę, że jeszcze sporo przede mną, żeby znaleźć szybkość. Mam bardzo miłe wspomnienia z Zieloną Górą. Mistrz Polski juniorów, z zawodów ligowych zawsze wyjeżdżałem zadowolony, więc mam nadzieję, że tak zostanie - dodał z uśmiechem nowy lider zespołu.

    Czasu na ostateczne szlify nie pozostało wiele. Pierwszy, arcytrudny sprawdzian w sezonie 2026 czeka zielonogórzan już za niespełna miesiąc. 10 kwietnia Stelmet Falubaz uda się na niezwykle gorący teren do Wrocławia, by zmierzyć się z tamtejszą Betard Spartą.

    Żużlowiec na torze podczas wyścigu sportowego na motorze, w rogu okrągłe wstawienie ukazujące portret zawodnika w sportowym kombinezonie i czapce.
    Dominik Kubera jest kontraktowany na lidera Stelmetu Falubazu Zielona Góra. Polak ma wejść do czołówki
    Sportowiec ubrany w profesjonalny kombinezon żużlowy z naszywkami sponsorów, na głowie czapka z daszkiem. Na pierwszym planie skoncentrowana twarz zawodnika, w tle zdjęcie akcji podczas wyścigu na motocyklu żużlowym.
    Dominik Kubera w Stelmet Falubazie Zielona Góra ma być liderem.
    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja