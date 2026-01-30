Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kosmiczny kontrakt gwiazd ligi. Tylko o tym marzyli

Jakub Czosnyka

Wiktor Przyjemski i Mateusz Cierniak zostali nowymi zawodnikami w stajni Red Bulla. Dla tej dwójki to ogromne wyróżnienie, bo na taki kontrakt reklamowy w żużlu mogą liczyć tylko nieliczni. Dołączają więc do ekskluzywnego grona polskich sportowców i ambasadorów, do których należą już m.in. Adam Małysz, Tadeusz Błażusiak, czy Andrzej Bargiel. A za chwilę czekać ich będzie wyjątkowa podróż.

Młody mężczyzna w profesjonalnym kombinezonie motocyklowym oraz kasku trzymanym pod pachą stoi na torze żużlowym, drugi raz ten sam mężczyzna pozuje z miną wyrażającą zdziwienie lub lekki dystans, oba ujęcia zestawione obok siebie oddzielone niebieskim...
Przed Wiktorem Przyjemskim i Mateuszem Cierniakiem wielka szansatrzeszczkowski/wilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Wiktor Przyjemski i Mateusz Cierniak to zwycięzcy programu Red Bull Juniorskie Asy, który współorganizuje austriacki koncern energetyczny wspólnie ze Speedway Ekstraligą.

Dostali kontrakt życia w nagrodę

Wspomniany program to nic innego jak konkurs na najlepszego juniora PGE Ekstraligi. Żużlowiec, który zdobył najwięcej punktów w biegach juniorskich w rundzie zasadniczej zostaje jego triumfatorem. W nagrodę tuż przed startem sezonu udaje się do Red Bull Athlete Performance Centre, czyli ośrodka szkoleniowego austriackiego giganta, gdzie przechodzi kompleksowe testy fizyczne pod okiem największych ekspertów.

Przyjemski i Cierniak zwyciężali tę kategorię w ostatnich sezonach. Teraz okazuje się, że poza wizytą w Austrii obaj zostali dodatkowo docenieni w postaci umowy reklamowej z Red Bullem. Z grona polskich żużlowców do tej pory ważny kontrakt miał tylko Maciej Janowski. Wcześniej charakterystyczne czapeczki z logo firmy nosili przez lata Jarosław Hampel czy bracia Pawliccy.

Nowi zawodnicy w stajni Red Bulla dołączą do prawdziwej "śmietanki" polskiego sportu. Z austriackim koncernem współpracują od lat Adam Małysz, Tadeusz Błażusiak, Andrzej Bargiel. Piotr Grabowski, Łukasz Czepiela, Szymon Godziek, Dawid Godziek, Damian Kornienko, Maja Kuczyńska i Jakub Przygoński.

Kontrakt z Red Bullem początkiem drogi

Cierniak i Przyjemski mogą teraz spijać szampana, ale za chwilę trzeba wziąć się ostro do pracy, aby taki kontrakt utrzymać na lata. Red Bull starannie selekcjonuje żużlowców do współpracy. Kiedy bracia Pawliccy i Jarosław Hampel stracili miejsce w cyklu Grand Prix, Austriacy niedługo później wycofali się z umów. Wyjątkiem jest obecnie Maciej Janowski.

Inna sprawa, że dla Cierniaka i Przyjemskiego awans do Grand Prix to jeden z najważniejszych celów. Ten drugi mocno zamierza skupić się też na pomocy Polonii Bydgoszcz w awansie do PGE Ekstraligi. Z tego też powodu zdecydował się na zejście z PGE Ekstraligi do 2. Metalkas Ekstraligi. - Bardzo chciałbym w tym pomóc i awans jest oczywistym celem. W każdym wyścigu staram się zostawić na torze serce, ale jazda dla Bydgoszczy jest szczególna - przyznaje Przyjemski.

Wiktor Przyjemski w barwach Orlen Oil Motoru Lublin.
Wiktor Przyjemski w barwach Orlen Oil Motoru Lublin.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Mateusz Cierniak mocnym punktem Motoru.
Mateusz Cierniak mocnym punktem Motoru.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
Wiktor Przyjemski
Wiktor PrzyjemskiTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
