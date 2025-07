Leon Madsen wrócił do formy. Falubaz ma ogromne powody do zadowolenia

Widać jak bardzo nakręciła go atmosfera derbów, bowiem praktycznie po każdym wygranym wyścigu szalał ze szczęścia. Dziękował kibicom i zachęcał ich do aplauzu emocjonalnymi gestami. Epicentrum miało po wygranym 15. biegu podwójnie, kiedy wspólnie z Rasmusem Jensenem spalili gumę pod sektorem trybuny K, potem wraz z Jensenem i Jonasem Knudsenem ganiali się i przerzucali szalikami, to pokazuje team spirit - Co za noc do zapamiętania. Nie ma na żużlu nic lepszego od tego - pisał na swoich mediach społecznościowych.

Ostatnie spotkania Leona Madsena to poezja, a jego wyniki mogą budzić uznanie - 13+1, 13+1, 9, 13+1, 9+1, 14+2 - to zdobycze w poprzednich 6 spotkaniach. Gdybyśmy to zsumowali, to okazałoby się, że jego średnia wyniosłaby 2,483 pkt na bieg. To kosmiczny rezultat, a lepszy wynik ma tylko Bartosz Zmarzlik. Ogólną średnią ma jednak niższą, co jest spowodowane początkiem roku.