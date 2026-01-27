Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koniec z wymówkami w polskim klubie. Trener stawia sprawę jasno. "Musimy to zrobić"

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

W Bydgoszczy nikt już nie zamierza czarować rzeczywistości ani bawić się w asekuracyjne wypowiedzi. Po okresie na giełdzie transferowej, Abramczyk Polonia jest murowanym faworytem do wygrania Metalkas 2. Ekstraligi. Margines błędu wynosi zero, a cel jest jeden, czyli PGE Ekstraliga. Nowy szkoleniowiec, Dariusz Śledź, wchodzi do zespołu z jasnym przekazem, który można zatytułować "Jesteśmy skazani na sukces".

Zawodnik na motocyklu żużlowym podczas wyścigu w pełnym stroju ochronnym, z kaskiem i goglami, na tle toru żużlowego oraz z widoczną w kółku twarzą trenera lub osoby związanej z drużyną.
Abramczyk Polonia Bydgoszcz teraz to już musi awansować. Koniec wymówek, to nic dziwnego, mając jako juniorów Maksymiliana Pawełczaka i Wiktora PrzyjemskiegoPaweł Wilczyński Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kibice "Gryfów" czekają na ten moment od lat. Skład na sezon 2026 wygląda na papierze potężnie, ale papier to nie tor. Kluczem będzie mentalność, zgranie gwiazd i dobra forma w kluczowych meczach, co w poprzednich latach mocno szwankowało. Dariusz Śledź, który przejął stery w drużynie, jest już po pierwszych rozmowach z zawodnikami. Wnioski? W tej szatni nie trzeba motywacyjnych plakatów, bo wszyscy wiedzą, po co tu są.

Zobacz również:

Phil Morris i Rene Deddens w dobrych humorach. Zawodnicy jednak nie mają powodu do radości, w 2026 roku pula nagród w mistrzostwach będzie mniejsza.
Grand Prix

Skandaliczna decyzja władz żużla. Nowy regulamin uderzy nie tylko w kieszeń Zmarzlika

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    "Nie musieliśmy sobie tego mówić"

    Spotkanie z nowym trenerem było krótkie i treściwe. Żadnego owijania w bawełnę - Bardzo konkretne przede wszystkim. Nie musieliśmy sobie tego mówić, bo wszyscy wiedzą, jakie sobie stawiamy cele. Powiedziałem, jakbym to widział, wysłuchałem też zawodników i ich sugestii - relacjonuje Dariusz Śledź w rozmowie z klubowymi mediami.

    Szkoleniowiec przyznaje, że rozmowy były "bardzo sukcesywne". Zapadła też pierwsza ważna decyzja personalna. Opaskę kapitana ponownie założy Szymon Woźniak -Szymek ponownie został wybrany na kapitana, z czego bardzo się cieszę. Wiemy, że wszystkim nam zależy na jednym - podkreśla trener.

    Dla samego zawodnika to też będzie ważny sezon. W poprzednim roku jechał dobrze, ale kibice liczyli, że będzie walczył z Januszem Kołodziejem o miano najlepszego zawodnika ligi. Do weterana jednak wiele mu brakowało.

    "Stać nas na wielkie rzeczy". Śledź mówi wprost o celach Polonii Bydgoszcz

    Dariusz Śledź nie ukrywa, że potencjał zespołu jest gigantyczny. Choć niektórych żużlowców znał dotąd głównie z ekranu telewizora, bezpośredni kontakt tylko utwierdził go w przekonaniu, że ma w rękach "samograja".

    - Znam tych zawodników, może nie wszystkich i niektórych tylko z telewizji, natomiast ja wiem, że stać nas na wielkie rzeczy. Też to dziś powiedziałem chłopakom (...) że musimy to zrobić po prostu - deklaruje bez cienia wątpliwości. Cel jest znany, czyli awans do elity, który jest upragniony od lat.

    Pewność siebie trenera najlepiej oddaje jego reakcja na pytanie o priorytety w przygotowaniach - Na wygrywaniu - roześmiał się Śledź. To pokazuje, że Polonia podejdzie z dobrą atmosferą do rozgrywek. Prawdziwy test dla drużyny będzie jednak ponownie w fazie play-off.

    Żużlowiec ubrany w niebieski kombinezon z logotypami sponsorów stoi na stadionie, z boku widoczny jest trener zapisujący notatki na kartce, obaj skupieni na wydarzeniach sportowych.
    Trener Dariusz Śledź da Polonii Bydgoszcz upragniony awans. Wiele będzie zależeć od Wiktora Przyjemskiego.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Zawodnik żużlowy w stroju sportowym z logotypami sponsorów, skupiony na twarzy, stoi na arenie żużlowej, w tle rozmyty tłum kibiców oraz ogrodzenie stadionu.
    Szymon WoźniakTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Zawodnik sportów motorowych na motocyklu wykonujący efektowny manewr na torze żużlowym, ubrany w kombinezon wyścigowy i kask, dynamiczny ruch koła oraz kurz wzbijający się spod opony.
    Maksymilian PawełczakTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    UNI Opole - Sokół & Hagric Mogilno. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja