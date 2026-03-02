Koniec współpracy z gigantem to nie problem. Gwiazda Motoru Lublin z lukratywnym kontraktem

- Bardzo się cieszę, że mogę oficjalnie ogłosić nowego sponsora głównego, firmę SOUDAL. To marka z ogromnym doświadczeniem, która od lat stawia na innowacje, jakość i rozwój, a jednocześnie mocno angażuje się w sport na najwyższym poziomie. W sporcie żużlowym liczy się każdy detal, precyzja i niezawodność, dlatego współpraca z partnerem, który rozumie te wartości, jest dla mnie niezwykle ważna. SOUDAL to firma, która wspiera sportowców i zespoły, promując determinację, ciężką pracę oraz fair play, czyli wartości, które są mi bardzo bliskie. Jestem dumny, że mogę rozpocząć ten nowy rozdział razem z SOUDAL i wierzę, że przed nami świetny sezon pełen emocji i wspólnych sukcesów - przekazał Vaculik w swoich mediach społecznościowych.