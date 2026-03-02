Koniec współpracy z gigantem to nie problem. Gwiazda Motoru Lublin z lukratywnym kontraktem

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Martin Vaculik wchodzi w sezon 2026 z potężnymi zmianami. Po rozstaniu z firmą BOLL i transferze do Orlen Oil Motoru Lublin, słowacki żużlowiec zyskał nowego partnera strategicznego. Jego głównym sponsorem została marka Soudal. To daje mu ogromny komfort psychiczny przed próbą odbudowy wielkiej formy na torach PGE Ekstraligi. Szansa powodzenia jest ogromna, a powodów jest wiele.

Martin Vaculik znalazł nowego sponsora. Zamiast marki BOLL, będzie miał czapkę z firmą SOUDAL. To nowy etap w Motorze Lublin.
Martin Vaculik i Bjarne Pedersen zastanawiają się nad wyborem numeru startowego na Grand Prix.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Firma BOLL mocno zredukowała swoje zaangażowanie w cykl Grand Prix, stawiając wyłącznie na Brady'ego Kurtza. Z elitarnym gronem ambasadorów pożegnali się Mikkel Michelsen, Jason Doyle, Piotr Pawlicki oraz właśnie Martin Vaculik. Słowak nie narzekał jednak długo na brak wielkiego potentanta na najwyższym poziomie.

Zobacz również:

Daniel Bewley na podium Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff. Żużel na Wyspach przeżywa kryzys, teraz pojawiła się nadzieja.
Żużel

W Anglii mogą spać spokojnie. Potężny gracz przejmuje stery

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    Nowy sponsor na kasku Słowaka. Przekazał zaskakujące wieści

    Uważni kibice już podczas hiszpańskiego zgrupowania "Koziołków" dostrzegli na głowie zawodnika czapkę z nowym logotypem. Teraz Vaculik oficjalnie potwierdził zawarcie umowy z firmą SOUDAL, gigantem oferującym nowoczesne rozwiązania dla branży budowlanej i motoryzacyjnej. Zawodnik wiąże z nową współpracą ogromne nadzieje, podkreślając zbieżność wyznawanych wartości sportowych i biznesowych.

    - Bardzo się cieszę, że mogę oficjalnie ogłosić nowego sponsora głównego, firmę SOUDAL. To marka z ogromnym doświadczeniem, która od lat stawia na innowacje, jakość i rozwój, a jednocześnie mocno angażuje się w sport na najwyższym poziomie. W sporcie żużlowym liczy się każdy detal, precyzja i niezawodność, dlatego współpraca z partnerem, który rozumie te wartości, jest dla mnie niezwykle ważna. SOUDAL to firma, która wspiera sportowców i zespoły, promując determinację, ciężką pracę oraz fair play, czyli wartości, które są mi bardzo bliskie. Jestem dumny, że mogę rozpocząć ten nowy rozdział razem z SOUDAL i wierzę, że przed nami świetny sezon pełen emocji i wspólnych sukcesów - przekazał Vaculik w swoich mediach społecznościowych.

    Motor Lublin to idealne środowisko do odbudowy

    Rok 2026 to dla Vaculika czas swoistego resetu. Brak startów w cyklu Speedway Grand Prix oznacza znacznie luźniejszy kalendarz. Słowak zyskuje cenny czas na spokojne testowanie sprzętu, odpoczynek i pełne skupienie na rozgrywkach ligowych.

    Transfer do Orlen Oil Motoru Lublin wydaje się w tej sytuacji perfekcyjnym posunięciem. Lubelski klub wielokrotnie udowadniał, że posiada odpowiednie know-how do odbudowywania czołowych zawodników. Dodatkowym atutem jest obecność w drużynie Bartosza Zmarzlika. Współpraca ze swoim wielkim przyjacielem z pewnością pomoże Słowakowi w odzyskaniu dawnego blasku i skuteczności na ekstraligowych torach.

    Mężczyzna w zielonej czapce i czarnej kurtce z logo drużyny żużlowej stoi uśmiechnięty w tunelu, naprzeciwko dwóch osób, których sylwetki są lekko rozmyte na pierwszym planie.
    Martin Vaculik już się cieszy na starty w Motorze Lublin.fot. Motor Lublinmateriały prasowe
    Martin Vaculik w Grand Prix na PGE Narodowym.
    Martin Vaculik w Grand Prix na PGE Narodowym.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Martin Vaculik
    Martin VaculikPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Mateusz Ponitka: Wiedzieliśmy, że to jest nasz meczPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja