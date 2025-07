Koniec taryfy ulgowej. Wielki talent na wylocie z klubu

Jan Kvech kilka lat temu dał się poznać jako wielki talent. Nic więc dziwnego, że szybko dostał się na radary klubów PGE Ekstraligi, a w sezonie 2024 reprezentował barwy Falubazu Zielona Góra. W tym roku jeździ w Toruniu, a wszystko to za sprawą statusu zawodnika U-24. W przyszłym roku kończy ten wiek i wszystko wskazuje na to, że trudno będzie mu utrzymać miejsce w najlepszej lidze świata.

W każdym razie wybór Torunia wydaje się być dla Czecha dobrą decyzją. W tym roku radzi sobie lepiej niż przed rokiem, co widać przede wszystkim po średniej - 1,415 pkt/bieg. Generalnie rzecz biorąc Kvech wygląda na motocyklu lepiej. Okrzepł i zdradza już momenty, w których potrafi przechylić szalę zwycięstwa drużyny na swoją korzyść.

To jednak może być za mało, aby zachować swoje miejsce w PGE Ekstralidze. W Toruniu mają już skład gotowy na kolejny rok, w którym nie ma miejsca dla Kvecha. Zasadniczo spośród ekstraligowych drużyn w potrzebie mógłby być tylko Włókniarza Częstochowa i Stal Gorzów. Trudno jednak traktować go jako realnego kandydata do jazdy w tych zespołach. Czech jako pełnoprawny senior nie stanowiłby wartości dodanej.