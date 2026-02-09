Koniec taryfy ulgowej. Polski klub postanowił ws. nowej gwiazdy

W dniach 16-21 lutego zespół GKM-u uda się do hiszpańskiej miejscowości Benidorm. Klub w specjalnym komunikacie poinformował, że w zgrupowaniu weźmie udział cała drużyna. Także nowy nabytek Maksym Drabik.

Drabik pojedzie z GKM-em na obóz

Nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w przeszłości różnie bywało z tego typu aktywnościami Maksyma Drabika. W jego byłych klubach przekonali się o tym, że zawodnik stronił od takich wydarzeń.

W GKM-ie od momentu podpisania z nim kontraktu przekonywali jednak, że nikt w klubie nie będzie miał problemów komunikacyjnych z żużlowcem, a fakt trudnego charakteru nie był traktowany jako problem. Wygląda na to, że działacze nie rzucali słów na wiatr, bo od samego początku poukładali sobie współpracę z Drabikiem.

- W tym roku ponownie nasza drużyna w komplecie spotka się na przedsezonowym zgrupowaniu w Hiszpanii - czytamy w komunikacie klubu. Drużyna pod okiem trenera Roberta Kościechy ma się skupić na integracji oraz treningach rowerowych i ogólnorozwojowych.

Maksym Drabik będzie na cenzurowanym

Drabik ma za sobą bardzo udany rok w ROW-ie Rybnik, stąd podczas ostatniej giełdy transferowej mógł liczyć na spore zainteresowanie ze strony innych klubów. Ostatecznie postanowił wybrać ofertę działaczy z Grudziądza.

A w GKM-ie wiążą duże nadzieje z tym transferem. Drabik ma być brakującym elementem w składzie, który pozwoli drużynie powalczyć o medale w PGE Ekstralidze. Zdobycie krążka to nieustanie jeden z celów i marzeń działaczy. Już przed rokiem było blisko. Teraz mając u siebie Drabika szanse z pewnością rosną.

Od postawy Maksyma Drabika będzie zależeć wyniku GKM-u w sezonie 2026 Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Maksym Drabik Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Maksym Drabik. Przedmeczowa rozgrzewka byłej gwiazdy ROW-u Rybnik. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

