Koniec taryfy ulgowej. Polski klub postanowił ws. nowej gwiazdy
Za tydzień GKM Grudziądz rusza do Hiszpanii na przedsezonowe zgrupowanie. Weźmie w nim udział nowy nabytek drużyny Maksym Drabik. Władze klubu chcą zrobić wszystko, aby dobrze wprowadzić tego zawodnika do zespołu. W ostatnich latach słynął z tego, że współpraca z nim była trudna, a on sam wolał chodzić własnymi ścieżkami.
W dniach 16-21 lutego zespół GKM-u uda się do hiszpańskiej miejscowości Benidorm. Klub w specjalnym komunikacie poinformował, że w zgrupowaniu weźmie udział cała drużyna. Także nowy nabytek Maksym Drabik.
Drabik pojedzie z GKM-em na obóz
Nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w przeszłości różnie bywało z tego typu aktywnościami Maksyma Drabika. W jego byłych klubach przekonali się o tym, że zawodnik stronił od takich wydarzeń.
W GKM-ie od momentu podpisania z nim kontraktu przekonywali jednak, że nikt w klubie nie będzie miał problemów komunikacyjnych z żużlowcem, a fakt trudnego charakteru nie był traktowany jako problem. Wygląda na to, że działacze nie rzucali słów na wiatr, bo od samego początku poukładali sobie współpracę z Drabikiem.
- W tym roku ponownie nasza drużyna w komplecie spotka się na przedsezonowym zgrupowaniu w Hiszpanii - czytamy w komunikacie klubu. Drużyna pod okiem trenera Roberta Kościechy ma się skupić na integracji oraz treningach rowerowych i ogólnorozwojowych.
Maksym Drabik będzie na cenzurowanym
Drabik ma za sobą bardzo udany rok w ROW-ie Rybnik, stąd podczas ostatniej giełdy transferowej mógł liczyć na spore zainteresowanie ze strony innych klubów. Ostatecznie postanowił wybrać ofertę działaczy z Grudziądza.
A w GKM-ie wiążą duże nadzieje z tym transferem. Drabik ma być brakującym elementem w składzie, który pozwoli drużynie powalczyć o medale w PGE Ekstralidze. Zdobycie krążka to nieustanie jeden z celów i marzeń działaczy. Już przed rokiem było blisko. Teraz mając u siebie Drabika szanse z pewnością rosną.