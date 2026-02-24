Koniec taryfy ulgowej. Polscy juniorzy walczą o przetrwanie. Ostatnia szansa

Ostatni sezon w gronie juniorów to jednocześnie ostatni moment na wykorzystanie swojej szansy. Oczy działaczy polskich klubów będą zwrócone na polskich młodzieżowców, którzy czasem nawet jednym występem mogą ukształtować swoją najbliższą przyszłość.

Przyjemski, Ratajczak i długo, długo nic...

Rocznik 2005 skończy w tym roku 21 lat, co dla Wiktora Przyjemskiego i Damiana Ratajczaka nie stanowi większego problemu. Obaj są pewni dalszych startów na żużlu i to właściwie na najwyższym poziomie. Ratajczak spędzi kolejne lata jako zawodnik do lat 24 w Stelmet Falubazie Zielona Góra. Przyjemski tak samo, ale w Abramczyk Polonii Bydgoszcz, która w końcu ma awansować do PGE Ekstraligi.

Gorzej wygląda sytuacja pozostałych juniorów z tego rocznika. Jest ich zaledwie czternastu, a w zasadzie nawet tylko dwunastu. Z tego grona na razie wykruszył się Paweł Trześniewski z Rybnika, zawieszając swoją karierę oraz Jan Rompkowski z Bydgoszczy, którego dalsza jazda na żużlu stoi pod wielkim znakiem zapytania. Wszystko z powodu poważnej kontuzji kolana. Nie wiadomo też, co dalej z Wiktorem Rafalskim.

Polscy juniorzy pod ścianą. To będzie rok prawdy

W grupie z 2005 roku są zawodnicy, których przed laty okrzyknięto wielkimi talentami, ale z przeróżnych powodów ich jazda nie do końca spełniła oczekiwania. Mowa o Krzysztofie Lewandowskim, Maksymie Borowiaku czy Oskarze Huryszu. Dla każdego z nich to ostatni rok na wykazanie się i udowodnienie prezesom, że warto na nich postawić w 2026 na pozycji U24.

Jest jeszcze m.in. Antoni Mencel, lecz on ma za sobą bardzo dobry sezon i jeśli go powtórzy, to najprawdopodobniej będzie kontynuować swoją karierę. Nieciekawie wygląda to w przypadku Huberta Gąsiora, Kacpra Tkocza, Seweryna Orgackiego, Adriana Saksa, Oskara Stępnia, Jakuba Fabisza i Jędrzeja Chmury. Dla nich to może być już koniec marzeń o poważnej karierze.

Wymieniliśmy wszystkich, którzy mają podpisany kontrakt w polskiej lidze z możliwością startów w pierwszej drużynie. Z zagranicznych zawodników są to Nicolai Heiselberg, Slater Lightcap, James Pearson, William Drejer i Anże Grmek. Na ten moment jedynie dyspozycja sportowa Drejera pozwala mu myśleć pozytywnie o przyszłości.

Damian Ratajczak z Patrykiem Dudkiem. TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Antoni Mencel. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Seweryn Ogarcki, Tomasz Gapiński Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

