Koniec panowania Motoru Lublin. Festiwal błędów, skoczyli sobie do gardeł

Pierwszy finał w Toruniu wzniecił apetyty kibiców obu drużyn. Popularne "Anioły" wygrały na Motoarenie aż 54:36. I choć w teorii to oni przed rewanżem byli faworytami do złota, na przeciwko siebie mieli Orlen Oil Motor, który nie takie straty potrafił odrabiać na własnym obiekcie w Lublinie.

Groźna kraksa na otwarcie, Holder wykluczony z powtórki

Pogoda chciała jednak popsuć plany aktualnych mistrzów Polski. Na torze leżała plandeka, a tuż przed startem spotkania zaczął padać deszcz. Na szczęście nie storpedował on rozpoczęcia zawodów, lecz miał prawo pomieszać ustawienia motocykli gospodarzy. Już w pierwszej gonitwie doszło do kontrowersji, która mogła wpłynąć na to, do kogo powędruje złoty krążek.

Na wyjściu z drugiego wirażu pierwszego okrążenia upadli Jack Holder i Patryk Dudek. Obaj zawodnicy spotkali się w tym samym miejscu o tym samym czasie. Arbiter podjął jednak decyzję o wykluczeniu zawodnika gospodarzy. Opinie ekspertów w studio były rozbieżne. Jedni twierdzili, że to wina Dudka, który nienaturalnie skontrował maszynę, a drudzy zaś, że to Holder wjechał w tor jazdy Dudka.

Dwie dotkliwe porażki Zmarzlika, Toruń bronił przewagi rękami i nogami

W powtórce wygrał Kubera, a już w kolejnej gonitwie para młodzieżowców z Lublina pokonała podwójnie rywali z Torunia. Na szczególnie uznanie zasługiwał Bartosz Bańbor, który dorwał Antoniego Kawczyńskiego na samej kresce. Identyczny manewr bieg później wykonał Robert Lambert. Brytyjczyk w ten sposób pognębił Bartosza Zmarzlika na mecie, dzięki czemu goście zniwelowali straty meczowe do dwóch punktów. Za chwilę jednak para Przyjemski-Lindgren nie pozostawiła żadnych złudzeń Michelsenowi.

Motor rozpoczął drugą serię od uderzenia 4:2. Mateusz Cierniak od początku uciekł do przodu, ale Holder musiał się nagimnastykować, aż w końcu dopadł Emila Sajfutdinowa na mecie. Na nic to się zdało, bo Motor nie odrabiał strat. W szóstym biegu ponownie z liderem przeciwnej drużyny przegrał Zmarzlik. Dudek wypuścił się na ostatnim łuku bardzo szeroko i machnął na kresce Bartosza. Nie chodziło jednak o Zmarzlika, tylko o... Bańbora. Żeby tego było mało, bardzo podobny manewr wykonał również Sajfutdinow na zakończenie drugiej serii, broniąc tym samym biegowego remisu.

Spięcie Lindgrena z Lambertem, Dudek tylko się uśmiechnął

Lublinianie musieli zacząć się sprężać. Po siódmym wyścigu wciąż tracili do złota aż 10 punktów. Nawet wygrana Zmarzlika w ósmym biegu nie dała zbyt wiele, bo Przyjemski przyjechał ostatni. Momentem meczu miała być dziewiąta gonitwa i tak też się stało. Kubera przeszarżował na wejściu w drugi łuk, przewracając Dudka. Ten był niesamowicie wściekły na jazdę lidera Motoru, a Kubera w międzyczasie został wykluczony.

Torunianie to wykorzystali, wygrywając 4:2. Po biegu stworzyło się niemałe zamieszanie. Lindgren pretensjonalnie zerkał na Dudka, a w ogień za kolegą z pary skoczył Lambert. Emocje sięgały zenitu, lecz nie doszło do rękoczynów. Motor jeszcze wygrał 4:2 na koniec trzeciej serii, jednakże wciąż do odrobienia mieli 10 punktów, a wyścigów pozostało im tylko 6.

Koniec serii Motoru Lublin, "bardzo to przeżywam"

- Bardzo to przeżywam. Kawał dobrego spotkania. Trochę nieszczęśliwe wykluczenia lublinian. Taki jest jednak sport, nikt tutaj nie będzie odpuszczać - wyznał Jarosław Hampel w trakcie spotkanie na antenie Canal+. Kolejne remisy przybliżały torunian do złota. W końcu w 12. i 13. biegu pojawiły się zwycięstwa po stronie gospodarzy, ale były one minimalne. Przed wyścigami nominowanymi Motor nadal tracił 6 punktów do obrony tytułu.

Torunianie wciąż kontrolowali dwumecz i nie dali sobie wyrwać tego prowadzenia. Michelsen dowiózł trójkę w czternastym i przypieczętował złoto dla Apatora. To już było pewne, torunianie zostali mistrzami Polski 2025

Motor 52:38 Apator (88:92)

Orlen Oil Motor Lublin:

9. Dominik Kubera 4+1 (3,1*,w,0)

10. Fredrik Lindgren 8+1 (2*,2,2,1,1)

11. Jack Holder 8+1 (w,1,3,3,1*)

12. Mateusz Cierniak 9 (0,3,1,3,2)

13. Bartosz Zmarzlik 12+1 (2,1*,3,3,3)

14. Wiktor Przyjemski 6 (3,3,0)

15. Bartosz Bańbor 5+1 (2*,2,1)

16. Bartosz Jaworski - nie startował

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

1. Patryk Dudek 12+2 (2,3,1*,3,1*,2)

2. Robert Lambert 6 (3,0,1,2,0)

3. Jan Kvech 1 (1,-,-,-)

4. Mikkel Michelsen 10 (1,2,2,2,0,3)

5. Emil Sajfutdinow 8 (1,0,3,2,2,0)

6. Antoni Kawczyński 1 (1,0,0,0)

7. Mikołaj Duchiński 0 (0,0,-)

8. Krzysztof Lewandowski - nie startował

Bieg po biegu:

Kubera, Dudek, Kvech, Holder (w/su) 3:3 Przyjemski, Bańbor, Kawczyński, Duchiński 5:1 (8:4) Lambert, Zmarzlik, Sajfutdinow, Cierniak 2:4 (10:8) Przyjemski, Lindgren, Michelsen, Kawczyński 5:1 (15:9) Cierniak, Michelsen, Holder, Sajfutdinow 4:2 (19:11) Dudek, Bańbor, Zmarzlik, Lambert 3:3 (22:14) Sajfutdinow, Lindgren, Kubera, Duchiński 3:3 (25:17) Zmarzlik, Michelsen, Dudek, Przyjemski 3:3 (28:20) Dudek, Lindgren, Lambert, Kubera (w/su) 2:4 (30:24) Holder, Sajfutdinow, Cierniak, Kawczyński 4:2 (34:26) Cierniak, Michelsen, Dudek, Kubera 3:3 (37:29) Holder, Lambert, Bańbor, Kawczyński 4:2 (41:31) Zmarzlik, Sajfutdinow, Lindgren, Michelsen 4:2 (45:33) Michelsen, Cierniak, Holder, Lambert 3:3 (48:36) Zmarzlik, Dudek, Lindgren, Sajfutdinow 4:2 (52:38)

Emil Sajfutdinow Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Ceremonia medalowa po zakończeniu finału mistrzostw świata. Włosi otrzymali puchar. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport