Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koniec panowania Motoru Lublin. Festiwal błędów, skoczyli sobie do gardeł

Szymon Makowski

Szymon Makowski

To koniec panowania Orlen Oil Motoru. Lublinianie sromotnie przegrali pierwszy finał na toruńskiej Motoarenie, nie będąc w stanie odrobić 18 punktów na własnym obiekcie. To był festiwal błędów drużyny z Lublina w obu meczach, które później się na nich zemściły. Torunianie stanęli na wysokości zadania i wygrali finał 92:88. Emocje w Lublinie sięgały zenitu. Lambert i Lindgren skoczyli sobie do gardeł.

PRES Toruń mistrzem Polski. Koniec panowania Motoru Lublin
PRES Toruń mistrzem Polski. Koniec panowania Motoru LublinTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Pierwszy finał w Toruniu wzniecił apetyty kibiców obu drużyn. Popularne "Anioły" wygrały na Motoarenie aż 54:36. I choć w teorii to oni przed rewanżem byli faworytami do złota, na przeciwko siebie mieli Orlen Oil Motor, który nie takie straty potrafił odrabiać na własnym obiekcie w Lublinie.

Groźna kraksa na otwarcie, Holder wykluczony z powtórki

Pogoda chciała jednak popsuć plany aktualnych mistrzów Polski. Na torze leżała plandeka, a tuż przed startem spotkania zaczął padać deszcz. Na szczęście nie storpedował on rozpoczęcia zawodów, lecz miał prawo pomieszać ustawienia motocykli gospodarzy. Już w pierwszej gonitwie doszło do kontrowersji, która mogła wpłynąć na to, do kogo powędruje złoty krążek.

Na wyjściu z drugiego wirażu pierwszego okrążenia upadli Jack Holder i Patryk Dudek. Obaj zawodnicy spotkali się w tym samym miejscu o tym samym czasie. Arbiter podjął jednak decyzję o wykluczeniu zawodnika gospodarzy. Opinie ekspertów w studio były rozbieżne. Jedni twierdzili, że to wina Dudka, który nienaturalnie skontrował maszynę, a drudzy zaś, że to Holder wjechał w tor jazdy Dudka.

Dwie dotkliwe porażki Zmarzlika, Toruń bronił przewagi rękami i nogami

W powtórce wygrał Kubera, a już w kolejnej gonitwie para młodzieżowców z Lublina pokonała podwójnie rywali z Torunia. Na szczególnie uznanie zasługiwał Bartosz Bańbor, który dorwał Antoniego Kawczyńskiego na samej kresce. Identyczny manewr bieg później wykonał Robert Lambert. Brytyjczyk w ten sposób pognębił Bartosza Zmarzlika na mecie, dzięki czemu goście zniwelowali straty meczowe do dwóch punktów. Za chwilę jednak para Przyjemski-Lindgren nie pozostawiła żadnych złudzeń Michelsenowi.

Motor rozpoczął drugą serię od uderzenia 4:2. Mateusz Cierniak od początku uciekł do przodu, ale Holder musiał się nagimnastykować, aż w końcu dopadł Emila Sajfutdinowa na mecie. Na nic to się zdało, bo Motor nie odrabiał strat. W szóstym biegu ponownie z liderem przeciwnej drużyny przegrał Zmarzlik. Dudek wypuścił się na ostatnim łuku bardzo szeroko i machnął na kresce Bartosza. Nie chodziło jednak o Zmarzlika, tylko o... Bańbora. Żeby tego było mało, bardzo podobny manewr wykonał również Sajfutdinow na zakończenie drugiej serii, broniąc tym samym biegowego remisu.

Spięcie Lindgrena z Lambertem, Dudek tylko się uśmiechnął

Lublinianie musieli zacząć się sprężać. Po siódmym wyścigu wciąż tracili do złota aż 10 punktów. Nawet wygrana Zmarzlika w ósmym biegu nie dała zbyt wiele, bo Przyjemski przyjechał ostatni. Momentem meczu miała być dziewiąta gonitwa i tak też się stało. Kubera przeszarżował na wejściu w drugi łuk, przewracając Dudka. Ten był niesamowicie wściekły na jazdę lidera Motoru, a Kubera w międzyczasie został wykluczony.

Torunianie to wykorzystali, wygrywając 4:2. Po biegu stworzyło się niemałe zamieszanie. Lindgren pretensjonalnie zerkał na Dudka, a w ogień za kolegą z pary skoczył Lambert. Emocje sięgały zenitu, lecz nie doszło do rękoczynów. Motor jeszcze wygrał 4:2 na koniec trzeciej serii, jednakże wciąż do odrobienia mieli 10 punktów, a wyścigów pozostało im tylko 6.

Koniec serii Motoru Lublin, "bardzo to przeżywam"

- Bardzo to przeżywam. Kawał dobrego spotkania. Trochę nieszczęśliwe wykluczenia lublinian. Taki jest jednak sport, nikt tutaj nie będzie odpuszczać - wyznał Jarosław Hampel w trakcie spotkanie na antenie Canal+. Kolejne remisy przybliżały torunian do złota. W końcu w 12. i 13. biegu pojawiły się zwycięstwa po stronie gospodarzy, ale były one minimalne. Przed wyścigami nominowanymi Motor nadal tracił 6 punktów do obrony tytułu.

Torunianie wciąż kontrolowali dwumecz i nie dali sobie wyrwać tego prowadzenia. Michelsen dowiózł trójkę w czternastym i przypieczętował złoto dla Apatora. To już było pewne, torunianie zostali mistrzami Polski 2025

Motor 52:38 Apator (88:92)

Orlen Oil Motor Lublin:

9. Dominik Kubera 4+1 (3,1*,w,0)

10. Fredrik Lindgren 8+1 (2*,2,2,1,1)

11. Jack Holder 8+1 (w,1,3,3,1*)

12. Mateusz Cierniak 9 (0,3,1,3,2)

13. Bartosz Zmarzlik 12+1 (2,1*,3,3,3)

14. Wiktor Przyjemski 6 (3,3,0)

15. Bartosz Bańbor 5+1 (2*,2,1)

16. Bartosz Jaworski - nie startował

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

1. Patryk Dudek 12+2 (2,3,1*,3,1*,2)

2. Robert Lambert 6 (3,0,1,2,0)

3. Jan Kvech 1 (1,-,-,-)

4. Mikkel Michelsen 10 (1,2,2,2,0,3)

5. Emil Sajfutdinow 8 (1,0,3,2,2,0)

6. Antoni Kawczyński 1 (1,0,0,0)

7. Mikołaj Duchiński 0 (0,0,-)

8. Krzysztof Lewandowski - nie startował

Bieg po biegu:

  1. Kubera, Dudek, Kvech, Holder (w/su) 3:3
  2. Przyjemski, Bańbor, Kawczyński, Duchiński 5:1 (8:4)
  3. Lambert, Zmarzlik, Sajfutdinow, Cierniak 2:4 (10:8)
  4. Przyjemski, Lindgren, Michelsen, Kawczyński 5:1 (15:9)
  5. Cierniak, Michelsen, Holder, Sajfutdinow 4:2 (19:11)
  6. Dudek, Bańbor, Zmarzlik, Lambert 3:3 (22:14)
  7. Sajfutdinow, Lindgren, Kubera, Duchiński 3:3 (25:17)
  8. Zmarzlik, Michelsen, Dudek, Przyjemski 3:3 (28:20)
  9. Dudek, Lindgren, Lambert, Kubera (w/su) 2:4 (30:24)
  10. Holder, Sajfutdinow, Cierniak, Kawczyński 4:2 (34:26)
  11. Cierniak, Michelsen, Dudek, Kubera 3:3 (37:29)
  12. Holder, Lambert, Bańbor, Kawczyński 4:2 (41:31)
  13. Zmarzlik, Sajfutdinow, Lindgren, Michelsen 4:2 (45:33)
  14. Michelsen, Cierniak, Holder, Lambert 3:3 (48:36)
  15. Zmarzlik, Dudek, Lindgren, Sajfutdinow 4:2 (52:38)

Zobacz również:

Maksymilian Pawełczak uratował skórę Polonii Bydgoszcz. Bez niego nie byłoby zwycięstwa
PGE Ekstraliga

Genialny 16-latek uratował Polonię Bydgoszcz. Lider Stali Gorzów zwijał się z bólu

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Emil Sajfutdinow
Emil SajfutdinowTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Grupa żużlowców w niebiesko-złotych kombinezonach z logo sponsorów omawia strategię podczas zawodów, centralnie ujęty zawodnik dynamicznie gestykuluje i skupia wzrok na rozmówcach.
Bartosz ZmarzlikTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Ceremonia medalowa po zakończeniu finału mistrzostw świata. Włosi otrzymali puchar. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja