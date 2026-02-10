Koniec marzeń Sparty. Prezes Motoru przerwał milczenie ws. Zmarzlika

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Kibice Orlen Oil Motoru Lublin mogą odetchnąć z ulgą, a fani Betard Sparty Wrocław muszą prawdopodobnie obejść się smakiem. Wielki transfer Bartosza Zmarzlika, o którym huczało w kuluarach, najpewniej nie dojdzie do skutku. Prezes Jakub Kępa oficjalnie zabrał głos w sprawie przyszłości kapitana "Koziołków" - Jesteśmy na ostatniej prostej - mówi prezes klubu, który w ostatnich latach zdominował PGE Ekstraligę.

Mężczyzna o jasnych oczach i krótkich włosach w eleganckiej marynarce stoi na tle flagi Polski i nieostrego fragmentu niebieskiego elementu.
Bartosz ZmarzlikAdam JankowskiEast News

Ostatnie tygodnie to prawdziwy festiwal plotek. Kończący się kontrakt sześciokrotnego mistrza świata w tym roku, był łakomym kąskiem dla rywali. Najgłośniej mówiło się o zakusach Betard Sparty Wrocław, która chciała zbudować skład marzeń. Wygląda jednak na to, że transferowa "saga Zmarzlika" zakończy się tam, gdzie się zaczęła, czyli w Lublinie.

    "Naprawdę podchodzę do tego ze spokojem". Prezes Motoru pewny swego

    Jakub Kępa w audycji radiowej "Pięć Jeden" wlał w serca lubelskich fanów mnóstwo nadziei, a w zasadzie niemal pewności. - Mogę powiedzieć, że jesteśmy już na ostatniej prostej. Jest bardzo blisko. Ja naprawdę od samego początku podchodzę do tego z wielkim spokojem - zapewnia prezes Motoru.

    Szef klubu liczy na szybkie zamknięcie tematu, by uciąć medialny szum. - Mam nadzieję, że w niedługim czasie ogłosimy zakończenie rozmów - dodaje. Prawda jest taka, że relacje Kępy i Zmarzlika są niemal wyśmienite. Ich współpraca układa się świetnie, więc to też może mieć ogromny wpływ na to, by Polak zdecydował się pozostać w Motorze.

    Stadion nie gra roli. "Bartek jest profesjonalistą"

    W mediach pojawiały się sugestie, że kością niezgody może być... stadion. Motor czeka przebudowa obiektu przy Alejach Zygmuntowskich i konieczność jazdy na wygnaniu, tutaj najczęściej mówiło się o Rzeszowie i Łodzi. Czy Zmarzlik chciał uciec od logistycznych problemów?

    Kępa kategorycznie zaprzecza. Kwestia stadionu nie była "kartą przetargową" w negocjacjach. - Bartek jest profesjonalistą i pojedzie na każdym obiekcie. W przypadku Bartka to nie ma wpływu - uciął spekulacje prezes.

    Wszystko wskazuje więc na to, że układ sił w PGE Ekstralidze zostanie zachowany, a najlepszy żużlowiec globu nadal będzie cieszył oczy lubelskiej publiczności (nawet jeśli ta będzie musiała jeździć za nim do innego miasta).

    Mężczyzna w sportowej czapce i koszulce udziela wywiadu, w tle widoczne logo sponsora i nazwa drużyny; w okrągłej ramce umieszczonej na zdjęciu znajduje się drugi mężczyzna w garniturze mówiący do mikrofonu.
    Motor Lublin zakończył negocjacje z Bartoszem Zmarzlikiem. Sensacyjne doniesienia.eastnews East News
    Dwaj mężczyźni powiązani ze sportem żużlowym, po lewej zawodnik w stroju klubowym i czapeczce, unosi rękę w geście powitania lub pozdrowienia, po prawej trener lub członek sztabu w kurtce z logo drużyny uważnie obserwuje sytuację.
    Prezes Jakub Kępa zabrał głos ws. przyszłości Bartosza Zmarzlika w Orlen Oil Motorze Lublin.Przemysław Gębka/Motor Lublinmateriały prasowe
    Bartosz Zmarzlik z prezesem Jakubem Kępą. Żarty po ogłoszeniu kontraktu na 2026.
    Bartosz Zmarzlik z prezesem Jakubem Kępą. Żarty po ogłoszeniu kontraktu na 2026.Przemysław Gębka/Motor Lublinmateriały prasowe
