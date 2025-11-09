Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kolejne odejście z Motoru Lublin? Padły zaskakujące słowa

Szymon Makowski

Szymon Makowski

Aż trzech zawodników w tym okienku opuściło drużynę Orlen Oil Motoru. Klub z Lublina już dawno temu zamknął seniorski skład, ale kwestia juniorów była cały czas otwarta. Kilka dni temu Motor pochwalił się transferem 16-letniego Svena Cerjaka, który w razie potrzeby może wskoczyć do składu jako zagraniczny junior. Niespodziewanie znak zapytania wciąż stoi przy Bartoszu Bańborze. - Nic nie mogę zagwarantować, bo niczego nie podpisałem - przyznaje 18-latek w Tygodniku Żużlowym.

Bartosz Bańbor
Bartosz BańborTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Bańbor to jeden z najbardziej utalentowanych polskich młodzieżowców. Ma dopiero 18 lat, a już zdążył sięgnąć po drużynowe mistrzostwo świata z reprezentacją Polski.

Bańbor zaliczył falstart i wylądował na ławce

I choć statystycznie Bańbor ma za sobą najlepszy sezon w karierze, to nie rozpoczął się on dla niego dobrze. W pewnym momencie odsunięto go nawet od składu Motoru Lublin. Później jednak wrócił do regularnej jazdy w lidze i względem poprzednich spotkań w 2025 roku był nie do poznania.

- Z pewnością początek rozgrywek miałem gorszy. Później znaleźliśmy przyczynę problemów i włożyliśmy naprawdę dużo pracy przez cały sezon. Jestem z niego zadowolony, bo pokazałem sam sobie, że potrafię wyjść nawet z tych trudniejszych momentów i końcówkę pojechać naprawdę fajnie. Było może kilka małych wpadek, ale poza tym z końcowej części jestem zadowolony. To mnie właśnie najbardziej cieszy - tłumaczy

Co dalej z jazdą w Motorze Lublin? "Niczego nie podpisałem"

Kiedy Bańbor wrócił do formy, to w tym samym czasie stało się jasne, że z klubu odejdzie Wiktor Przyjemski. Początkowo miał on być liderem formacji, tworząc parę z Bartoszem Jaworskim. Niedawno jednak pozyskano 16-letniego Svena Cerjaka, który może pełnić rolę zagranicznego juniora. Sztab ma więc szerokie pole manewru, a sam Bańbor postanowił zasiać ziarno niepewności. - Tak naprawdę jeszcze nic nie mogę zagwarantować, bo niczego nie podpisałem - mówi wprost.

Nie brakuje opinii ekspertów, według których Motor stracił w tym roku ostatnią szansę na złoto. I zrobił to na własne życzenie, popełniając kilka istotnych błędów, które kończyły się wykluczeniami. - Największy problem mieliśmy z wykluczeniami. Taki jest jednak żużel. Drużyna z Torunia była bardzo mocna. Nie ma co o tym za dużo mówić. Robiliśmy wszystko, co mogliśmy, nie udało się. Za rok również będziemy walczyć - kończy.

Zobacz również:

GKM Grudziądz odsłonił skład 2026
PGE Ekstraliga

Polski klub odkrył wszystkie karty. Sprzątnęli im go sprzed nosa

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Bartosz Bańbor przed meczem Orlen Oil Motoru Lublin.
Bartosz Bańbor przed meczem Orlen Oil Motoru Lublin.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Bartosz Bańbor nie pojedzie w eliminacjach do SGP2. Został pominięty przez trenera kadry Rafała Dobruckiego.
Bartosz BańborŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Bartosz Bańbor w finale SoN 2024.
Bartosz Bańbor w finale SoN 2024.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - JSW Jastrzębski Węgiel. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja