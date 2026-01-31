Kluczowy sezon dla mistrza świata. Opowiedział o swojej obsesji

Mateusz Cierniak to jeden z najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia. Na swoim koncie ma dwa tytuły Indywidualnego Mistrza Świata Juniorów. Ostatnio podpisał intratny kontrakt reklamowy z firmą Red Bull. Przed nim jednak bardzo trudny sezon, który da odpowiedź na wiele pytań.

Cierniak musi zawalczyć o miejsce w Motorze Lublin

Od kilku lat pozycja żużlowa w Motorze jest niepodważalna. Najpierw jako młodzieżowca, a ostatnio zawodnika U-24. W tej roli po raz ostatni startować będzie w sezonie 2026. Później będzie już pełnoprawnym seniorem.

To dlatego właśnie zbliżające się rozgrywki będą dla niego tak ważne. Cierniak musi udowodnić, że jako senior jest w stanie regularnie zdobywać dwucyfrowe liczby punktów i pretendować do miana lidera drużyny. Takie zresztą są jego aspiracje.

Jeśli mu się to uda, to najpewniej utrzyma miejsce w drużynie Motoru. W Lublinie czuje się świetnie, dlatego mimo intratnych propozycji z innych klubów w ostatnim czasie nie decydował się na zmianę klubu. Działacze klubu z pewnością będą obserwować dyspozycję tego zawodnika w pierwszych tygodniach sezonu. Jeśli będą chcieli utrzymać Cierniak w zespole, to któryś z pozostałych seniorów pójdzie do "odstrzału".

Opowiedział o obsesji wygrywania

Były mistrz świata juniorów w rozmowie z Red Bullem zdradził swoje podejście do sportu. Wyjawił swoją potrzebę nieustannego wygrywania i rywalizowania z najlepszymi. Nawet w tych najbardziej pozornych sytuacjach. - Na zgrupowaniach chcę zjeść obiad szybciej, niż koledzy, szybciej się wykąpać itd. - mówi.

- Chcę wygrać wszystko i ze wszystkimi. Nawet wtedy, kiedy tej rywalizacji nie ma (śmiech). Serio. Jak idę na łyżwy, snowboard, czy rower, to podświadomie rywalizuję z każdym w zasięgu wzroku. Patrzę, kto najlepiej sobie radzi i ścigam się z nim, porównuję. Kiedy drużyna trenuje na siłowni i mamy przez 30 sekund wykonywać jakieś ćwiczenie, to liczę powtórzenia swoje i najlepszych kolegów. Liczę, porównuję, dokładam sobie wyzwań. Nie potrafię jeździć w grupie rowerem dla funu - u mnie zawsze jest wyścig. Kiedy startuję w zawodach biegowych, to idę piecem, jakbym walczył o najcenniejszą nagrodę świata - zdradził swoją receptę na sukces.

Zdziwiony Mateusz Cierniak. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Mateusz Cierniak mocnym punktem Motoru. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Mateusz Cierniak relaksuje się przed zawodami. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

