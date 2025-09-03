PRES Toruń ma 14-punktową zaliczkę przed rewanżowym półfinałem we Wrocławiu. Już przed sezonem dało się odczuć, że brak finału będzie swego rodzaju niedosytem. Po dwóch brązowych medalach w klubie liczą na więcej. - To jest żużel, więc daję im 55% szans. W mojej ocenie są faworytami i to się najprawdopodobniej wydarzy, jeśli każdy pojedzie nawet bez wirtuozerii, tylko po prostu na własnym poziomie - mówi nam Jacek Frątczak.

Brak finału we Wrocławiu będzie dużym rozczarowaniem

Kiedy Betard Sparta doznała dotkliwej porażki w Lublinie w 12. kolejce, poszedł przekaz z góry i cały zespół trenował trzy dni z rzędu. Nawet Artiom Łaguta przyznał, że pierwszy raz od dawna trenował spod taśmy. Teraz ma być podobnie, bo stawką jest wielki finał. - Praca we Wrocławiu z pewnością zostanie należycie wykonana. Z perspektywy całego sezonu, mają jednak swoje problemy na poszczególnych numerach startowych. Brak finału nie będzie katastrofą, ale dużym rozczarowaniem dla kibiców i sponsorów - podkreśla.

- To jest taki mój przekaz, że przebodźcowanie i przemotywowanie zawodników niczym dobrym nie skutkuje. Motywacja jest pozytywna, ale ta strata jest duża i wiele będzie zależało od równej postawy torunian. Jestem zwolennikiem ciężkiej pracy i takich mikrozgrupowań. Bardzo to lubię, bo innej drogi nie ma. Poza tym pamiętajmy, że na samym końcu liczą się zwycięzcy. Proszę nie wierzyć w takie rzeczy, że w sporcie zawodowym porażka jest nawozem sukcesu. Liczy się tu i teraz. Na końcu trzeba sobie powiedzieć: zrobiłem wszystko, ale byliśmy słabsi. - zauważa Frątczak.

To może być klucz do sukcesu Torunia, chodzi o Lamberta

Jeśli chodzi o torunian, niepokoić może ostatnia forma Roberta Lamberta. 10 sierpnia w meczu ligowym we Wrocławiu zdobył zaledwie 4 punkty w 5 startach. Trzy tygodnie później w trakcie Grand Prix Polski na Stadionie Olimpijskim było równie słabo. Brytyjczyk zajął dopiero 15. miejsce. I choć tor w niedzielę najpewniej będzie całkiem inny, to Lambert w tym roku ma swoje problemy i nie jest już tak pewnym punktem.

- Niepokoi mnie słabsza postawa Roberta Lamberta. Robert bardzo dużo drąży i szuka. Czasem jest tak, że przekracza się punkt przegięcia i pojawia się moment, gdy informacji i zmian jest zbyt dużo. My jednak z reguły dorabiamy ideologię do faktów. Gdy idzie dobrze, to ta ciągła praca jest chwalona, a kiedy jest źle, to mówimy, że za dużo analizuje. Czasami po prostu tak jest i taki sezon się trafia. Głęboko wierzę, że w najważniejszym momencie dołoży swoją cegłę do sukcesu - tłumaczy.

Problemy Sparty, mają do kogo równać

W Sparcie za to mają do kogo równać. Problemy przechodzą Maciej Janowski i Bartłomiej Kowalski, ale obok mają Brady'ego Kurtza, walczącego o mistrzostwo świata oraz Daniela Bewley'a, który mierzy się o brązowy medal. - Trzeba dokonać właściwej selekcji silników i zasymulować warunki meczowe. Warto jednak pamiętać, że mając w składzie najlepszych zawodników na świecie, to gdy przegram przykładowo z Kurtzem, ale jadę w kontakcie, to jest w porządku. Lepsze jest wrogiem dobrego. Takie porównanie jest niezwykle ważne - kończy.

Maciej Janowski w barwach Sparty Wrocław. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Robert Lambert Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

