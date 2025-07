Kiedyś wielki talent, dziś ma olbrzymi problem. "Staramy się mu pomóc"

Kacper Pludra jesienią zeszłego roku spadł na przysłowiowe cztery łapy podpisując kontrakt z beniaminkiem PGE Ekstraligi ROW-em Rybnik. Wcześniej podziękowali mu w Grudziądzu, gdzie nie bardzo mieli pomysł na to, jak pomóc mu rozwinąć skrzydła. Pludra w tym sezonie jest beneficjentem swojego wieku. W kolejnym nie będzie już zawodnikiem U-24 i jeśli nie zrobi jakiejś rewolucji, to może mieć spory problem z podpisaniem kontraktu na przyzwoitym poziomie.

Pludra był w kadrze ROW-u w dziesięciu dotychczasowych meczach. Czasami zastępował go Jesper Knudsen, jednak finalnie to on jest częściej wyborem "numer jeden" trenera Piotra Żyto. Ten wyraźnie mu zaufał i liczył na to, że przynajmniej w domowych meczach żużlowiec odwdzięczy się ważnymi punktami.