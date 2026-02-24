Kibice zdecydują, kto wystąpi w mistrzostwach. Niespodziewana akcja organizatora

Albert Fedorowicz

Koniec zimy to dla fanów czarnego sportu czas gorączkowego odliczania do pierwszych próbnych kółek. Zanim jednak wystartują rozgrywki ligowe, czeka nas absolutny hit. 28 marca Łódź stanie się światową stolicą żużla za sprawą Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi. Znamy już 15 z 16 uczestników, a o losach ostatniego wolnego miejsca... zdecydują sami kibice.

Michael Jepsen Jensen i Anders Thomsen w trakcie PGE IMME 2025.
Michael Jepsen Jensen i Anders Thomsen w trakcie PGE IMME 2025.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Zawody o IMME to od lat gwarancja ścigania na najwyższym, galaktycznym poziomie. Tradycyjnie na starcie melduje się ścisła czołówka statystyk z poprzedniego sezonu PGE Ekstraligi. W poniedziałek poznaliśmy 15 pewniaków, w tym aż 13 najskuteczniejszych seniorów oraz dwójkę genialnych młodzieżowców: Wiktora Przyjemskiego i Damiana Ratajczaka.

    Prawdziwą sensacją okazał się jednak sposób wyłonienia 16. uczestnika. Zazwyczaj "dzika karta" trafiała niemal z urzędu do reprezentanta gospodarzy (tak było przed rokiem z Robertem Chmielem z Orła Łódź). Tym razem organizatorzy wpadli na znacznie ciekawszy, w pełni interaktywny pomysł.

    Wybór oddano w ręce internautów. To kibice w specjalnym głosowaniu zadecydują, kto założy plastron z numerem 16. Wydaje się to dosyć atrakcyjną opcją, szczególnie pod względem marketingowym. Kibice często narzekają na wybory, więc teraz będą mogli sami wybrać swojego uczestnika.

    Kto w walce o przepustkę do elity? Są cztery nazwiska

    Nominowano czterech zawodników. Trzech z nich to żużlowcy, którzy w ubiegłorocznym rankingu PGE Ekstraligi zajęli miejsca tuż pod "kreską" gwarantującą pewny awans (miejsca 16-18). Stawkę uzupełnia nowy nabytek łódzkiego klubu.

    Oto kandydaci:

    Dominik Kubera (Stelmet Falubaz Zielona Góra)

    Daniel Bewley (Betard Sparta Wrocław)

    Anders Thomsen (Gezet Stal Gorzów)

    Villads Nagel (H. Skrzydlewska Orzeł Łódź)

    Zestawienie jest arcyciekawe. Czy fani postawią na uznane, ekstraligowe marki, czy też łódzcy kibice zdołają zmobilizować się na tyle, by przepchnąć w głosowaniu swojego nowego ulubieńca, Villadsa Nagela?

    Niezależnie od ostatecznych wyników plebiscytu, turniej zapowiada się fenomenalnie. Wielkie ściganie na łódzkiej Motoarenie zaplanowano na 28 marca (początek o godz. 18:45).

    Dwóch mężczyzn rozmawia ze sobą podczas wydarzenia sportowego, jeden z nich nosi czarną koszulkę i czerwoną czapkę z daszkiem, drugi ubrany jest w sportowy strój z zielonym akcentem, w tle widoczne są banery z logo oraz napisem Denmark.
    Nicki Pedersen tłumaczy Villadsowi Nagelowi jak ma jechać na torzePawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
    Dwóch mężczyzn dyskutuje w otoczeniu technicznym, jeden ubrany w strój wyścigowy z logotypami sponsora FIM, drugi w ciemnej bluzie z okularami i czapką, na pierwszym planie widoczny wózek dziecięcy ozdobiony kolorowymi zabawkami.
    Dominik Kubera z Krzysztofem Jankowskim przed Grand Prix w WarszawieTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Daniel Bewley zamyślony.
    Daniel Bewley zamyślony.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
