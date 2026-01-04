Kibice Włókniarza mogą przecierać oczy ze zdumienia. Ich nowy nabytek walczy z najlepszymi

W żużlu istnieje niepisana reguła, która pokazuje, że kto "fruwa" podczas styczniowych Indywidualnych Mistrzostw Australii, ten zazwyczaj wchodzi w polską ligę z wysokiego C. Ta analogia w poprzednich latach często się sprawdzała. Jeśli ta zasada się potwierdzi, kibice Włókniarza mogą zacierać ręce. Jaimon Lidsey właśnie wysyła sygnał, że jest gotowy na wielkie ściganie.

Lidsey kontra Holder. Australijczycy idą łeb w łeb

W Albury Wodonga rozegrano drugą rundę krajowego czempionatu. I choć to Jack Holder - gwiazda Grand Prix i ścisły top PGE Ekstraligi jest liderem, to Lidsey depcze mu po piętach w sposób imponujący.

Rywalizacja tej dwójki zdominowała mistrzostwa. Holder wygrał dwukrotnie, ale Lidsey jest tuż za nim, tracąc w "generalce" zaledwie dwa oczka. To, że zawodnik Włókniarza jest w stanie dotrzymać kroku takiemu tuzowi jak Holder, jest najlepszą możliwą rekomendacją przed startem sezonu w Polsce.

Romana Roszak: Byłyśmy dobrze przygotowane na taktykę rywalek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Walka o Grand Prix. Tungate bliski odstawienia marzeń na przyszły rok

Stawka australijskiego tournée jest potężna. Nie chodzi tylko o medale, ale o bilety do raju, czyli eliminacji do Grand Prix 2027. Przepustki otrzyma tylko czołowa dwójka.

Obecnie Holder i Lidsey budują autostradę do awansu, zostawiając resztę stawki w tyle. Sytuacja trzeciego Rohana Tungate'a robi się coraz trudniejsza, bo traci on już 5 punktów do Lidseya. Punktowo nie wygląda to jeszcze źle, ale optycznie na torze widać przewagę Holdera oraz nowego zawodnika Włókniarza. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja braci Cook, którzy powoli mogą żegnać się z marzeniami o elicie.

Czołówka IM Australii (po 2 z 4 finałów):

Jack Holder - 36 pkt (18, 18) Jaimon Lidsey - 34 pkt (18, 16) Rohan Tungate - 29 pkt (14, 15) Ben Cook - 25 pkt (11, 14) Zach Cook - 22 pkt (10, 12)

Karuzela przenosi się teraz do Mildury (7.01), a wielki finał zaplanowano w Adelajdzie (9.01). Jeśli Lidsey utrzyma taką dyspozycję, do Częstochowy wróci nie jako "opcja rezerwowa", ale jako wicemistrz Australii i kandydat do Grand Prix.

Jaimon Lidsey, Rohan Tungate i Jakub Miśkowiak, to nowe twarze Włókniarza. Kibice nie zostawiają na nim suchej nitki. Paweł Wilczyński/Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jaimon Lidsey Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jack Holder TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski