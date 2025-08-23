Katastrofalne zachowanie trzykrotnego mistrza świata. Kibice grzmią, tak pogrąży ROW Rybnik

Pechowo rozpoczęła się walka o życie rybnickiego ROW-u. Najpierw przerwano wyścig otwarcia, w którym rezultat układał się na korzystny biegowy remis, by w powtórce to Stelmet Falubaz sięgnął po zwycięstwo 5:1.

Pechowy początek ROW-u Rybnik

Wykluczony został Nicki Pedersen, który zgubił metalowy "laczek", a ten według sędziego przeszkadzał zawodnikom w pokonywaniu kolejnych okrążeń. Następnie defekt na trzeciej pozycji zaliczył Gleb Czugunow. Gospodarze mogli po pierwszej serii prowadzić 13:11, a tymczasem przegrywali 10:14.

I choć wydawało się, że zielonogórzanie będą już tylko powiększać przewagę, ROW szybko odrobił starty, wyrównując wynik spotkania. Głównie za sprawą Maksyma Drabika, który czuł się na tym torze jak ryba w wodzie. Ten był przygotowany nieco inaczej, niż dotychczas. Pozwalał na jazdę po całej szerokości toru, co Drabikowi bardzo odpowiadało. Wkrótce przewaga urosła nawet do 6 punktów.

Pedersen skasował Tungate'a. Kibice są bezlitośni

Pedersen po wykluczeniu w pierwszym wyścigu przywiózł później dwie trójki. W trzecim swoim starcie wyraźnie przeszkodził Rohanowi Tungate'owi, wywożąc go pod sam płot zaraz po starcie. Pedersen uciekł do przodu, a Australijczyk musiał się dwoić i troić, żeby doszlusować do kolegi z pary. - Pedersen powinien udać się na badania - tak brzmi część komentarzy kibiców po piątkowym starciu.

Duńczyk podobny manewr na tym samym zawodniku wykonał również w wyścigu czternastym. Tym razem jednak doprowadził do upadku Australijczyka, a sędzia postanowił go wykluczyć. 3-krotny mistrz świata zasłaniał się regulaminem i możliwością powtórki w pełnej obsadzie. Wina była jednak ewidentna, bo Pedersen wprost skasował Tungate'a, wynosząc się pod sam płot i wjeżdżając w jego tor jazdy. Był to wręcz identyczny manewr, jaki wykonał w trzeciej serii.

Wrze między nimi od początku sezonu

Rybniczan może to bardzo wiele kosztować. Gospodarze byli w stanie wygrać ten wyścig 5:1, co w ogólnym rozrachunku dałoby im aż sześciopunktową zaliczkę. To zresztą nie pierwsza taka sytuacja pomiędzy oboma panami. Między Pedersenem a Tungate'em wrze już od pierwszego spotkania. Kamery klubowej telewizji nagrały nawet pretensje Tungate'a do trenera Żyty w trakcie ostatniego meczu rundy zasadniczej w Gorzowie. Oczywiście, miało to miejsce po wyścigu z Duńczykiem.

Teraz w rewanżu beniaminek nie może sobie pozwolić na porażkę, tylko musi co najmniej zremisować, jeśli zespół chce zrealizować przedsezonowy cel w postaci szóstego miejsca. W innym wypadku będą zmuszeni jechać o siódme miejsce, a żeby uniknąć spadku, trzeba wygrać dwa kolejne dwumecze. Gdyby nie potracone punkty, mogli jechać z nadzieją do Zielonej Góry, że obronią zaliczkę. W meczu rundy zasadniczej zdobyli tam 42 punkty.

Rewanż zaplanowano na piątek (29 sierpnia), godz. 19:00.

Nicki Pedersen przybija piątki kibicom z Rybnika na wyjeździe w Grudziądzu Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Nicki Pedersen Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Nicki Pedersen i Rohan Tungate Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

