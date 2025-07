Choć Thomsen sezon 2025 rozpoczął znakomicie, to gdzieś od momentu drugiej połowy kwietnia zdecydowanie spuścił z tonu. Głównie chodzi o kwestie sprzętowe, ale zawodnikowi nie pomaga również uraz łokcia , którego nabawił się tuż po prezentacji Grand Prix na PGE Narodowym w Warszawie.

W gruncie rzeczy Duńczyk jest przeraźliwie wolny, a w pewnym momencie zaczęto mu nawet zarzucać, że nie jest odpowiednio przygotowany. Thomsen przez większość czasu jeździ na silnikach Krzysztofa Jabłońskiego, licząc na to, że obaj znajdą złote rozwiązanie, które pomoże im przechytrzyć rywali. W końcu jednak miarka się przebrała i jednostki Polaka odstawiono na bok.

Już podczas czerwcowych mistrzostw Danii Thomsen dysponował świeżą jednostką od Flemminga Graversena . Tam stanął na podium, lecz dwa dni później w starciu przeciwko Betard Sparcie Wrocław kompletnie nie istniał. Gdyby nie jego postawa, to Stal miała nawet szansę to wygrać. Thomsen zaczął rotować sprzętem, a w ramie pojawiły się nawet silniki Berta Van Essena . Żadne rozwiązanie nie działało, a mecz skończył na motocyklu Martina Vaculika. Nic jednak na nim nie wskórał.