Karty zostały rozdane. Wskazał dwóch faworytów, to oni powalczą o mistrzostwo

Zazwyczaj przed startem rozgrywek słyszymy o "wyrównanej stawce" i "nieprzewidywalnym sporcie". Tym razem jednak nastroje są inne. Faworyci są wyraźni, a reszta ligi zdaniem wielu - będzie walczyć jedynie o brąz. I dziwić to nie może, bo na papierze widać różnicę.

Toruń kontra Wrocław. "Mam myślenie jak wszyscy"

Na kogo stawia środowisko? Oczy wszystkich zwrócone są na Betard Spartę Wrocław i broniącą tytułu Pres Grupę Deweloperską Toruń. Jan Krzystyniak, były menedżer i ekspert, dołącza do chóru głosów wieszczących wielki finał właśnie między tymi ekipami.

- Podobne mam myślenie, jak wszyscy. Finał raczej będzie między Toruniem a Wrocławiem - mówi nam wprost Krzystyniak.

Warunek dla Mistrza: Juniorzy muszą "odpalić"

O ile siła Sparty jest oczywista, o tyle w Toruniu mimo mistrzowskiej korony - jest kilka znaków zapytania. Krzystyniak zauważa, że powtórzenie sukcesu z 2025 roku będzie wymagało idealnego splotu wydarzeń. Seniorzy muszą utrzymać kosmiczny poziom, ale klucz do złota leży w rękach młodzieży.

- Jeżeli zawodnicy toruńscy pojadą na poziomie, jak w poprzednim roku, to widzę ich ponownie w finale. Jeśli progres wykonają juniorzy, to i być może uda się obronić tytuł, co nie jest taką łatwą sprawą - analizuje ekspert.

Obrona złota jest zawsze trudniejsza niż jego zdobycie, ale jeśli przewidywania Krzystyniaka się sprawdzą, czeka nas pasjonująca batalia dwóch gigantów, przy której reszta ligi będzie tylko tłem. Dużo ciekawiej natomiast zapowiada się rywalizacja o awans do play-off, bo tutaj najprawdopodobniej Bayersystem GKM, Stelmet Falubaz Zielona Góra oraz Fogo Unia Leszno stworzą ogromny bój o to, która z drużyn wejdzie do najlepszej czwórki.

PRES Toruń mistrzem Polski. Koniec panowania Motoru Lublin Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Maciej Janowski w akcji. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Złota drużyna "Apatora" Toruń 2025. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

