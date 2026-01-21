Partner merytoryczny: Eleven Sports

Karty zostały rozdane. Wskazał dwóch faworytów, to oni powalczą o mistrzostwo

Czy czeka nas liga dwóch prędkości? Choć do pierwszego wyścigu sezonu 2026 jeszcze trochę, eksperci są wyjątkowo zgodni w swoich przewidywaniach. Wiele wskazuje na to, że walka o Drużynowe Mistrzostwo Polski rozstrzygnie się między dwiema potęgami, które zdominowały wyobraźnię kibiców oraz giełdę transferową, poprzez wieloletnie umowy z liderami. Nasz rozmówca nie ukrywa również, że finałowy scenariusz wydaje się już napisany, a tylko kataklizm może go wywrócić do góry nogami.

Dwie osoby w sportowych strojach żużlowych stoją obok siebie, każda w czapce z napisem BOLL; tło zawiera elementy graficzne sugerujące obecność na zawodach sportowych.
Eksperci wskazują jasno. To między Apatorem a Spartą rozstrzygnie się walka o złotoTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Paweł Wilczyński

Zazwyczaj przed startem rozgrywek słyszymy o "wyrównanej stawce" i "nieprzewidywalnym sporcie". Tym razem jednak nastroje są inne. Faworyci są wyraźni, a reszta ligi zdaniem wielu - będzie walczyć jedynie o brąz. I dziwić to nie może, bo na papierze widać różnicę.

    Toruń kontra Wrocław. "Mam myślenie jak wszyscy"

    Na kogo stawia środowisko? Oczy wszystkich zwrócone są na Betard Spartę Wrocław i broniącą tytułu Pres Grupę Deweloperską Toruń. Jan Krzystyniak, były menedżer i ekspert, dołącza do chóru głosów wieszczących wielki finał właśnie między tymi ekipami.

    - Podobne mam myślenie, jak wszyscy. Finał raczej będzie między Toruniem a Wrocławiem - mówi nam wprost Krzystyniak.

    Warunek dla Mistrza: Juniorzy muszą "odpalić"

    O ile siła Sparty jest oczywista, o tyle w Toruniu mimo mistrzowskiej korony - jest kilka znaków zapytania. Krzystyniak zauważa, że powtórzenie sukcesu z 2025 roku będzie wymagało idealnego splotu wydarzeń. Seniorzy muszą utrzymać kosmiczny poziom, ale klucz do złota leży w rękach młodzieży.

    - Jeżeli zawodnicy toruńscy pojadą na poziomie, jak w poprzednim roku, to widzę ich ponownie w finale. Jeśli progres wykonają juniorzy, to i być może uda się obronić tytuł, co nie jest taką łatwą sprawą - analizuje ekspert.

    Obrona złota jest zawsze trudniejsza niż jego zdobycie, ale jeśli przewidywania Krzystyniaka się sprawdzą, czeka nas pasjonująca batalia dwóch gigantów, przy której reszta ligi będzie tylko tłem. Dużo ciekawiej natomiast zapowiada się rywalizacja o awans do play-off, bo tutaj najprawdopodobniej Bayersystem GKM, Stelmet Falubaz Zielona Góra oraz Fogo Unia Leszno stworzą ogromny bój o to, która z drużyn wejdzie do najlepszej czwórki.

    Żużlowiec w stroju klubowym świętuje zwycięstwo na stadionie, trzymając szalik i puszkę napoju, w tle widać rozświetlone trybuny z kibicami; na powiększonym fragmencie osoba w czapce z logiem Orlen.
    PRES Toruń mistrzem Polski. Koniec panowania Motoru LublinTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Maciej Janowski w akcji.
    Maciej Janowski w akcji.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Grupa żużlowców w niebiesko-żółtych kombinezonach sportowych siedzi na białym samochodzie podczas prezentacji na stadionie żużlowym, w tle publiczność i banery reklamowe.
    Złota drużyna "Apatora" Toruń 2025.TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
