Już czeka na oferty, ustawią się po niego kolejki. Transfer wisi w powietrzu

Maksym Borowiak nabawił się kontuzji podczas drużynowych mistrzostw Polski juniorów w Łodzi. Reprezentant ROW-u Rybnik jeszcze leżał na torze, a już dzwonił do taty, informując go, że prawdopodobnie mocno pokiereszował nogę.

Żużel. Maksym Borowiak nie wróci na końcówkę fazy play-down

Maksym Borowiak ma już za sobą pierwsze jazdy po kontuzji. Trenował na torze w Lesznie, ale jeździł sam, bez kontaktu z rywalami. Jazda co prawda nie sprawiała mu problemów, ale otoczenie zawodnika nie wywiera na niego żadnego nacisku. Z głową podchodzą do tematu i twierdzą, że lepiej przeczekać, przygotować się do przyszłego sezonu i wejść w rok w stu procentowej gotowości, niż ryzykować pogłębienie się urazu.

Maksym Borowiak nauczony doświadczeniem kolegi, Damiana Ratajczaka nie chce przedwcześnie wracać na motocykl po podobnej kontuzji. Kiedy Ratajczak złamał nogę, szybko wrócił na tor. By złapać objeżdżenie ratował się zawodami juniorskimi, choć jadąc w kontakcie z rywalami nie czuł się komfortowo. Borowiak nie chce powtórzyć tego błędu i nie ma ciśnienia na powrót do zespołu jeszcze w tym sezonie.

Żużel. Posypią się oferty. Maksym Borowiak będzie rozchwytywany

Już wcześniej pisaliśmy, że Maksym Borowiak to najdroższy zawodnik w Polsce. Unia Leszno zrobiła na nim złoty interes, bo najpierw podpisano z Borowiakiem kontrakt do końca wieku juniora, a później młody zawodnik był wypożyczany za odpowiednią sumę odstępnego do Falubazu czy ROW-u Rybnik.

Nie inaczej będzie w przyszłym sezonie. Unia ponownie będzie chciała go wypożyczyć, a Borowiak chętnie z tej opcji skorzysta. Już teraz słyszymy, że interesują się nim niektóre kluby Metalkas 2. Ekstraligi. Ponadto zawodnik sam szuka klubu i jest w stałym kontakcie z prezesami kilku ośrodków. Maksym Borowiak będzie dostępny, a już w przeszłości udowodnił, że potrafi grać pierwsze skrzypce w najważniejszych meczach (m.in. dzięki jego postawie ROW Rybnik awansował do PGE Ekstraligi. Borowiak pojechał doskonale przede wszystkim w pierwszym meczu finału z Polonią Bydgoszcz). Jeśli którykolwiek z prezesów będzie nim zainteresowany, już teraz musi się ustawiać w kolejce.

Maksym Borowiak, Gleb Czugunow Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Kacper Pludra, Maksym Borowiak Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Maksym Borowiak Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Agnieszka Korneluk: Wychodzenie z trudnych sytuacji pozwala budować zespół. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport