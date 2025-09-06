Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jest oferta dla gwiazdy 12-krotnego mistrza Polski. Przypomina im Madsena

Dariusz Ostafiński

Krono-Plast Włókniarz utrzymał się w PGE Ekstralidze, ale stracił wszystkie gwiazdy. Z podstawowego składu został tylko Mads Hansen, dlatego w Częstochowie trwają intensywne poszukiwania nowych zawodników. Klub osiągnął wstępne porozumienie z Jaimonem Lidseyem, trener Mariusz Staszewski ciągnie swojego wychowanka z Ostrowa Sebastiana Szostaka. Włókniarz potrzebuje jednak czegoś więcej, dlatego ofertę dostał gwiazdor 12-krotnego mistrza Polski.

Włókniarz tęskni za Leonem Madsenem, dlatego chce mieć kogoś, kto go przypomina. Stąd oferta dla Rohana Tungate.
Włókniarz tęskni za Leonem Madsenem, dlatego chce mieć kogoś, kto go przypomina. Stąd oferta dla Rohana Tungate.Łukasz Trzeszczkowski/Paweł WilczyńskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Włókniarz uratował się przed spadkiem, ale teraz klub czeka trudniejsze zadanie. Po odejściu Jasona Doyle'a, Piotra Pawlickiego i Kacpra Woryny trzeba zbudować całkiem nowy skład. Problem jest, bo rynek został już mocno przebrany.

Włókniarz szuka zawodników, oferta dla Tungate'a

W częstochowskim klubie deklarują, że zostanie Mads Hansen, który ma ważny kontrakt, a poza tym drugi raz z rzędu uratował drużynę przed spadkiem jadąc kapitalnie w spotkaniu o być albo nie być. Dalej jednak zaczynają się schody, bo choć Jaimon Lidsey i Sebastian Szostak są wstępnie dogadani, to słychać też o tym, że wciąż rozmawiają z innymi klubami. Zresztą te nazwiska i tak nie robią na nikim wrażenia. Włókniarz potrzebuje jakiejś armaty lub co najmniej zawodnika z potencjałem.

Kimś takim mógłby być Rohan Tungate, który w tym sezonie pokazuje, że stać go na wystrzałowe występy. Aż osiem dwucyfrówek w 17 meczach, to jest całkiem niezły wynik, jak na debiutanta. A trzeba jeszcze wziąć poprawkę na to, że w środkowej części sezonu Tungate miał problemy z doregulowaniem sprzętu. Po interwencji Tomasza Golloba (mistrz świata przyjechał na dwa treningi Tungate) wszystko wróciło jednak na właściwe tory.

Tungate przypomina im Leona Madsena

Tungate w formie to w zasadzie klon Leona Madsena, który przez lata był gwiazdą i liderem Włókniarza. Sylwetka i styl jazdy Tungate'a, to wszystko przypomina im w Częstochowie o Duńczyku. Pewnie dlatego Włókniarz złożył Australijczykowi ofertę startów w sezonie 2026. W klubie najpewniej liczą na to, że drugi sezon Tungate'a będzie lepszy, że zebrane doświadczenia pozwolą mu zdobywać zdecydowanie więcej punktów.

Trudno powiedzieć, co zrobi Tungate. Jego marzeniem jest pozostanie w PGE Ekstralidze, więc może się skusi. Tor w Częstochowie dobrze zna, w tym roku czasami tam trenował. Z naszych informacji wynika, że na te treningi zapraszał go były już zawodnik Włókniarza Jason Doyle. Oczywiście odbywało się to za zgodą klubu.

Jeśli Tungate marzy o Ekstralidze, to musi wybrać Włókniarza

Można by powiedzieć, że oferta Włókniarza spadła Tungate'owi jak gwiazdka z nieba. Po wystrzałowym początku mówiło się o nim w kontekście transferu do Gezet Stali Gorzów. Potem był jednak sprzętowy dołek i wydawało się, że jedyną szansą Tungate na Ekstraligę jest utrzymanie się w niej z Rybnikiem. Dogadał się zresztą z klubem, że zostanie w nim jeśli ROW nie spadnie.

Po piątkowej przegranej ze Stalą (41:49) w meczu o 7. miejsce ROW jest już jednak jedną nogą w Metalkas 2 Ekstralidze. Zawodnik w tej sytuacji może szukać innego klubu. Włókniarz może być kuszącą opcją, bo wcześniej interesowali się nim wyłącznie pierwszoligowcy, głównie Texom Stal Rzeszów. Jednak przenosiny z Rybnika do Rzeszowa nie miały większego sensu. Częstochowa ma sens.

Rohan Tungate, gwiazda ROW-u Rybnik.
Rohan Tungate, gwiazda ROW-u Rybnik.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Dwóch uśmiechniętych mężczyzn w zielonych koszulkach sportowych podczas spaceru po stadionie żużlowym, w tle pozostali członkowie drużyny oraz trybuny z kibicami.
Rasmus Jensen i Leon MadsenTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Trener Mariusz Staszewski spróbuje z domowego toru Włókniarza zrobić "twierdzę".
Trener Mariusz Staszewski musi zbudować w Częstochowie nową drużynę.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

