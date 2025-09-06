Jest oferta dla gwiazdy 12-krotnego mistrza Polski. Przypomina im Madsena

Włókniarz uratował się przed spadkiem, ale teraz klub czeka trudniejsze zadanie. Po odejściu Jasona Doyle'a, Piotra Pawlickiego i Kacpra Woryny trzeba zbudować całkiem nowy skład. Problem jest, bo rynek został już mocno przebrany.

Włókniarz szuka zawodników, oferta dla Tungate'a

W częstochowskim klubie deklarują, że zostanie Mads Hansen, który ma ważny kontrakt, a poza tym drugi raz z rzędu uratował drużynę przed spadkiem jadąc kapitalnie w spotkaniu o być albo nie być. Dalej jednak zaczynają się schody, bo choć Jaimon Lidsey i Sebastian Szostak są wstępnie dogadani, to słychać też o tym, że wciąż rozmawiają z innymi klubami. Zresztą te nazwiska i tak nie robią na nikim wrażenia. Włókniarz potrzebuje jakiejś armaty lub co najmniej zawodnika z potencjałem.

Kimś takim mógłby być Rohan Tungate, który w tym sezonie pokazuje, że stać go na wystrzałowe występy. Aż osiem dwucyfrówek w 17 meczach, to jest całkiem niezły wynik, jak na debiutanta. A trzeba jeszcze wziąć poprawkę na to, że w środkowej części sezonu Tungate miał problemy z doregulowaniem sprzętu. Po interwencji Tomasza Golloba (mistrz świata przyjechał na dwa treningi Tungate) wszystko wróciło jednak na właściwe tory.

Tungate przypomina im Leona Madsena

Tungate w formie to w zasadzie klon Leona Madsena, który przez lata był gwiazdą i liderem Włókniarza. Sylwetka i styl jazdy Tungate'a, to wszystko przypomina im w Częstochowie o Duńczyku. Pewnie dlatego Włókniarz złożył Australijczykowi ofertę startów w sezonie 2026. W klubie najpewniej liczą na to, że drugi sezon Tungate'a będzie lepszy, że zebrane doświadczenia pozwolą mu zdobywać zdecydowanie więcej punktów.

Trudno powiedzieć, co zrobi Tungate. Jego marzeniem jest pozostanie w PGE Ekstralidze, więc może się skusi. Tor w Częstochowie dobrze zna, w tym roku czasami tam trenował. Z naszych informacji wynika, że na te treningi zapraszał go były już zawodnik Włókniarza Jason Doyle. Oczywiście odbywało się to za zgodą klubu.

Jeśli Tungate marzy o Ekstralidze, to musi wybrać Włókniarza

Można by powiedzieć, że oferta Włókniarza spadła Tungate'owi jak gwiazdka z nieba. Po wystrzałowym początku mówiło się o nim w kontekście transferu do Gezet Stali Gorzów. Potem był jednak sprzętowy dołek i wydawało się, że jedyną szansą Tungate na Ekstraligę jest utrzymanie się w niej z Rybnikiem. Dogadał się zresztą z klubem, że zostanie w nim jeśli ROW nie spadnie.

Po piątkowej przegranej ze Stalą (41:49) w meczu o 7. miejsce ROW jest już jednak jedną nogą w Metalkas 2 Ekstralidze. Zawodnik w tej sytuacji może szukać innego klubu. Włókniarz może być kuszącą opcją, bo wcześniej interesowali się nim wyłącznie pierwszoligowcy, głównie Texom Stal Rzeszów. Jednak przenosiny z Rybnika do Rzeszowa nie miały większego sensu. Częstochowa ma sens.

Rohan Tungate, gwiazda ROW-u Rybnik. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Rasmus Jensen i Leon Madsen TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Trener Mariusz Staszewski musi zbudować w Częstochowie nową drużynę. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński