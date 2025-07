Jest na wylocie z klubu, nie ma nadziei. Brak ofert i perspektyw

Żużel. Wiktor Lampart bez perspektyw. To najgorszy sezon w jego karierze

Na ten moment bez perspektywy na pozostanie we Włókniarzu i jakimkolwiek innym klubie startującym w PGE Ekstralidze jest Wiktor Lampart. Lampart odjeżdża najgorszy sezon w karierze, legitymując się średnią 1,049 pkt/bieg. Ostatni mecz ligowy w jego wykonaniu, to także pokaz bezradności i zagubienia.

Wiktorowi Lampartowi nie pomaga także wiek, bo po zakończeniu bieżącego sezonu nie będzie mógł startować z pozycji zawodnika do lat 24. Co prawda języczkiem u wagi może być polski paszport, który jest przydatny przy budowaniu klubu, ale na ten moment nawet to nie jest mu w stanie zagwarantować pracodawcy.