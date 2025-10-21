Jest decyzja ws. Stali Gorzów. Klamka zapadła, znamy wyniki głosowania

Stal Gorzów ponownie stanęła nad przepaścią, kiedy wyszło na jaw, że klub musi do końca października spłacić 9 milionów złotych zadłużenia. W innym wypadku nie dostanie licencji na przyszłoroczne rozgrywki PGE Ekstraligi. I choć miasto rok temu wykupiło akcje o wartości 2,5 miliona złotych, to Stal znów zwróciła się o pomoc.

Stal Gorzów musi spłacić 9 milionów złotych do końca października

Klub musi spłacić dług w wysokości 9 milionów jednym kredytem konsolidacyjnym. W tym celu wystosowali prośbę do radnych o poręczenie kredytu przez miasto w wysokości 4 mln. Pozostałe 5 mln mają poręczyć prywatni sponsorzy. To pozwoli uregulować wszystkie niezbędne zobowiązania i spłacać jeden kredyt przez kolejne lata.

Sęk w tym, że radni już kilka tygodni temu debatowali nad tą kwestią i podobnie jak w zeszłym roku nie było wśród nich jednomyślności. Najpierw działaczom Stali wydawało się, że do końca października mogą spłacić jedynie 6 mln długu, a kolejne 3 mln uregulują w przyszłym roku. Kiedy jednak Speedway Ekstraliga postawiła sprawę jasno, zaczął się kłopot. Sam prezydent miasta bez poparcia radnych może poręczyć kredyt o maksymalnej wysokości 2,5 mln. Teraz potrzebne było aż 4 mln.

Wymiana zdań podczas rady miasta, Synowiec zdążył na głosowanie

W tym celu zwołano nadzwyczajną sesję rady miasta, która wystartowała 21 października o godzinie 12:00. Na sali zabrakło jednak siedmiu osób. Jedynie Jerzemu Synowcowi, byłemu prezesowi Stali udało się dołączyć w trakcie i zdążyć na głosowanie. Nastroje na sali były jednak bardzo zróżnicowane. Radni Kaczanowski czy Sondej apelowali o pomoc klubowi i że jak powiedziano w zeszłym roku "A", to teraz trzeba powiedzieć "B".

Inni zaś mówili o zeszłorocznej hucpie oraz liczeniu na przejrzystość i zmianę standardów funkcjonowania klubu. - Miasto Gorzów nie ma własnych pieniędzy. Kredytujemy się z kredytów - podkreślała Anna Kozak. - Ustalmy datę, kiedy mieszkańcy dowiedzą się o tym, jaki jest powód problemów w Stali - kontynuowała. - Nasi eksperci bardzo dokładnie przeanalizują umowę kredytową - zapewniał wciąż prezydent Jacek Wójcicki.

Są wyniki głosowania, teraz wszystko w rękach Stali

W końcu głos zabrał Patryk Broszko. - Jeśli nie uregulujemy zobowiązań, będziemy musieli zaczynać wszystko od zera, czyli najniższej ligi - zaznaczył. Wiceprezes Stali odniósł się również do rzekomej dezinformacji odnośnie oczekiwań Stali wobec miejskiej dotacji. Jeden z miejscowych portali miał dotrzeć do informacji, w której Stal oczekuje 8 milionów, lecz Broszko zdążył to szybko sprostować. Jego zdaniem było to tylko założenie, gdyby miasto miało na celu wzmocnić szkolenie dzieci i młodzieży poprzez Stal Gorzów

- Nie będziemy żądać wsparcia klubu z miasta na poziomie ośmiu milionów złotych. W tym filmiku starałem się przekonać, że prośba to nie dziewięć milionów, a cztery miliony - powiedział Broszko, dziękując radnym za posiedzenie. Następnie odbyło się głosowanie, w którym 11 osób opowiedziało się za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok. 4 było przeciw, a 3 się wstrzymało. Nieobecnych było 7 radnych.

Oznacza to, że Stal otrzyma poręczenie kredytu w wysokości 4 milionów złotych przez prezydenta miasta. Teraz wszystko już w rękach działaczy Stali. Mają 10 dni na uzyskanie kredytu konsolidacyjnego i spłatę swoich zadłużeń.

Stal Gorzów na prezentacji w Bydgoszczy Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Prezes Dariusz Wróbel Stal Gorzów materiały prasowe

Stal Gorzów na kolejnym zakręcie Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

King Szczecin - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport