Jest decyzja Stali Rzeszów ws. Woffindena. To zmienia wszystko

Cały żużlowy świat wstrzymał oddech, kiedy Tai Woffinden po straszliwym karambolu w meczu sparingowym Texom Stali Rzeszów w Krośnie był transportowany helikopterem do szpitala. Sytuacja była poważna, a kontuzja zagrażająca życiu. Uwięziony na motocyklu zawodnik uderzył z impetem w bandę i doznał licznych złamań. Lekarze w szpitalu w Rzeszowie spisali się jednak na medal.

Woffinden chciałby zostać w Stali Rzeszów

Stal nie zostawiła Woffindena w potrzebie. Mimo iż stało się jasne, że ten nie pojedzie w tym sezonie w lidze, wypłacono mu cały kontrakt. Anglik był w szoku, że zrobiono coś takiego. Dziś chwali klub gdzie tylko może i zapewnia, że Stal ma pierwszeństwo w rozmowach kontraktowych na 2026. Właściwie to Woffinden chciałby zostać w Stali i odwdzięczyć się klubowi za to, co dla niego zrobił.

Wiele jednak wskazuje, że ten scenariusz nie wejdzie w życie. Jeszcze kilka tygodni temu, zanim pojawiły się informacje o rozstaniu z klubem prezesa Michała Drymajło, temat Woffindena w Stali 2026 był mocno rozważany. Teraz mówi się wyłącznie o możliwości podpisania kontraktu warszawskiego, czyli takiego bez ustalonych warunków finansowych i bez gwarancji startów.

Stal Rzeszów nie ma dobrych wieści dla Woffindena

Taki kontrakt oznacza mniej więcej tyle, że Stal jest skłonna zrobić Woffindenowi przysługę, gdyby miał on kłopot ze znalezieniem nowego pracodawcy. Nie ma jednak pomysłu, by wokół Woffindena budować drużynę na 2026. Wszystko z jednego powodu. W Stali mają duże wątpliwości co do tego, czy Woffinden wyzdrowieje i będzie gotowy na start przyszłego sezonu.

Oczywiście jest możliwe, że Woffinden warszawski kontrakt ze Stalą ostatecznie podpisze i w razie pełnego wyzdrowienia wystąpi w tym klubie. Na ten moment taki wariant wydaje się jednak mało prawdopodobny. Stal buduje skład na 2026 i nie ma zamiaru zostawiać jednego wolnego miejsca dla Anglika.

Rew, Przedpełski, ale wciąż nie wiadomo, kto jeszcze

Sytuacja transferowa Stali wygląda w tej chwili tak, że ze starego składu mają zostać Paweł Przedpełski i Keynan Rew. Obaj tego chcą. Przedpełskiego ze Stali może wyrwać jedynie oferta z PGE Ekstraligi. Z kolei Rew ma już ustalone warunki na 2026 i czeka. Chce mieć pewność, że będzie jeździł w mocnej drużynie.

No i Stal robi wszystko, by taki zespół mieć. Dwa miesiące temu był nawet taki ambitny plan, żeby sprowadzić Frederika Lindgrena. Teraz może aż tak mocnych nazwisk na liście życzeń nie ma, ale Stal celuje w Tobiasza Musielaka i Jaimona Lidseya. Musielak to topowy zawodnik Metalkas 2 Ekstraligi, a Lidsey jest obecnie zawodnikiem ekstraligowego Bayersystem GKM-u Grudziądz. W środowisku plotkuje się też o ofertach i zainteresowaniu Stali takimi zawodnikami, jak Gleb Czugunow, Rohan Tungate czy Radosław Kowalski. Finalnie wszystko zależy od tego, jaki budżet uda się zebrać. Zespół ma być jednak mocny.

