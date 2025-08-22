Jeśli spadną, to tylko na rok. Potężne wzmocnienia na horyzoncie

W INNPRO ROW-ie Rybnik na pytania, co w razie spadku, reagują alergicznie. Prezes Krzysztof Mrozek mówi wprost, że on chce się utrzymać i fakt, że w rundzie zasadniczej drużyna wygrała tylko dwa mecze, niczego jego zdaniem nie zmienia. To, że w play-down trafił na naszpikowany gwiazdami Stelmet Falubaz Zielona Góra też go nie przeraża. Mówi o tajnym planie, choć szczegółów nie zdradza.

ROW Rybnik zbuduje lepszy skład. Nawet bez Drabika

Oczywiście wszystko rozstrzygnie tor. Mądrzejsi będziemy już po pierwszym meczu ROW-u z Falubazem w Rybniku, który odbędzie się w piątek 22 sierpnia o godzinie 18.00 w Rybniku. Jeśli ROW nie zdobędzie w nim minimum 50 punktów, to w rewanżu nie ma raczej czego szukać.

Mrozek przekonuje, że nie tylko jest w stanie się utrzymać, ale i zbudować lepszy skład na 2026. Nawet bez Maksyma Drabika, który co prawda w ROW-ie jeszcze o tym nie powiedział, ale już podpisał papiery w Grudziądzu i za rok ma być zawodnikiem Bayersystem GKM-u.

Doyle, może Pawlicki. ROW Rybnik ma kilka opcji

Gdy pytamy, kto mógłby wzmocnić ROW, to zapada martwa cisza, ale można się domyślać, że na celowniku jest przede wszystkim Jason Doyle i być może także Piotr Pawlicki. Transfer tego drugiego byłby jednak możliwy tylko pod warunkiem braku awansu FOGO Unii Leszno, bo z tym klubem Pawlicki jest wstępnie dogadany. Gdyby tak jednak ROW wygrał z Falubazem, a ten wpadłby w barażu o Ekstraligę na Unię, to wtedy Leszno miałoby gigantyczny problem.

Dla większości o wiele bardziej realnym scenariuszem jest jednak spadek ROW-u. Falubaz jest mocniejszy kadrowo i dwa razy wygrał z ROW-em w rundzie zasadniczej. Degradacja byłaby dla Rybnika ogromnym ciosem, ale to zdecydowanie nie byłby koniec świata.

W razie spadku ROW Rybnik zbuduje "pakę" na szybki awans

Po spadku ROW zatrzymałby Rohana Tungate i Jespera Knudsena oraz juniorów Pawła Trześniewskiego i Kacpra Tkocza. Tungate nie ma ofert z Ekstraligi, a Knudsen może dalej jeździć jako U24 i w zasadzie trudno byłoby o lepszą opcję.

Do tego zestawu mogliby dołączyć dobrze znani w Rybniku Jan Kvech i Jakub Jamróg. I byłoby jeszcze jedno wolne miejsce dla polskiego seniora. Jakby ROW przekonał Jakuba Miśkowiaka (na wylocie z Grudziądza), to miałby pakę na szybki awans. W ogóle Rybnikowi byłoby prościej zbudować mocny zespół na Metalkas 2 Ekstraligę niż PGE Ekstraligę. W tym drugim przypadku wiele bowiem będzie zależało od tego, jak potoczą się losy innych drużyn, choćby wspomnianej FOGO Unii. Bo sam Doyle dołożony do Tungate'a, to za mało.

Rohan Tungate jest bogaterem ROW-u Rybnik. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jan Kvech w nowych barwach Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Na zdjęciu: Jakub Jamróg Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński