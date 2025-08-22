Jeśli spadną, to tylko na rok. Potężne wzmocnienia na horyzoncie
W Rybniku już nie kryją, że chcą wygrać dwumecz play-down ze Stelmet Falubazem Zielona Góra, utrzymać się w PGE Ekstralidze i wzmocnić zespół ściągając dwie duże gwiazdy. Plan B też jednak jest, choć nikt głośno o nim nie mówi, ani nie dopuszcza go do myśli. Pewne jest jedno. W razie porażki i spadku INNPRO ROW będzie chciał zbudować skład na szybki awans. Szykują się potężne wzmocnienia.
W INNPRO ROW-ie Rybnik na pytania, co w razie spadku, reagują alergicznie. Prezes Krzysztof Mrozek mówi wprost, że on chce się utrzymać i fakt, że w rundzie zasadniczej drużyna wygrała tylko dwa mecze, niczego jego zdaniem nie zmienia. To, że w play-down trafił na naszpikowany gwiazdami Stelmet Falubaz Zielona Góra też go nie przeraża. Mówi o tajnym planie, choć szczegółów nie zdradza.
ROW Rybnik zbuduje lepszy skład. Nawet bez Drabika
Oczywiście wszystko rozstrzygnie tor. Mądrzejsi będziemy już po pierwszym meczu ROW-u z Falubazem w Rybniku, który odbędzie się w piątek 22 sierpnia o godzinie 18.00 w Rybniku. Jeśli ROW nie zdobędzie w nim minimum 50 punktów, to w rewanżu nie ma raczej czego szukać.
Mrozek przekonuje, że nie tylko jest w stanie się utrzymać, ale i zbudować lepszy skład na 2026. Nawet bez Maksyma Drabika, który co prawda w ROW-ie jeszcze o tym nie powiedział, ale już podpisał papiery w Grudziądzu i za rok ma być zawodnikiem Bayersystem GKM-u.
Doyle, może Pawlicki. ROW Rybnik ma kilka opcji
Gdy pytamy, kto mógłby wzmocnić ROW, to zapada martwa cisza, ale można się domyślać, że na celowniku jest przede wszystkim Jason Doyle i być może także Piotr Pawlicki. Transfer tego drugiego byłby jednak możliwy tylko pod warunkiem braku awansu FOGO Unii Leszno, bo z tym klubem Pawlicki jest wstępnie dogadany. Gdyby tak jednak ROW wygrał z Falubazem, a ten wpadłby w barażu o Ekstraligę na Unię, to wtedy Leszno miałoby gigantyczny problem.
Dla większości o wiele bardziej realnym scenariuszem jest jednak spadek ROW-u. Falubaz jest mocniejszy kadrowo i dwa razy wygrał z ROW-em w rundzie zasadniczej. Degradacja byłaby dla Rybnika ogromnym ciosem, ale to zdecydowanie nie byłby koniec świata.
W razie spadku ROW Rybnik zbuduje "pakę" na szybki awans
Po spadku ROW zatrzymałby Rohana Tungate i Jespera Knudsena oraz juniorów Pawła Trześniewskiego i Kacpra Tkocza. Tungate nie ma ofert z Ekstraligi, a Knudsen może dalej jeździć jako U24 i w zasadzie trudno byłoby o lepszą opcję.
Do tego zestawu mogliby dołączyć dobrze znani w Rybniku Jan Kvech i Jakub Jamróg. I byłoby jeszcze jedno wolne miejsce dla polskiego seniora. Jakby ROW przekonał Jakuba Miśkowiaka (na wylocie z Grudziądza), to miałby pakę na szybki awans. W ogóle Rybnikowi byłoby prościej zbudować mocny zespół na Metalkas 2 Ekstraligę niż PGE Ekstraligę. W tym drugim przypadku wiele bowiem będzie zależało od tego, jak potoczą się losy innych drużyn, choćby wspomnianej FOGO Unii. Bo sam Doyle dołożony do Tungate'a, to za mało.