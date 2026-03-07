Jason Doyle odkrywa karty. Szokujące kulisy odejścia z Włókniarza

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Jason Doyle wraca na zaplecze najlepszej żużlowej ligi świata. Australijczyk ma być motorem napędowym Cellfast Wilków Krosno w nadchodzącej walce o awans i triumf w finałowym dwumeczu Metalkas 2. Ekstraligi. Były mistrz świata odkrył właśnie zaskakujące kulisy negocjacji z nowym pracodawcą. Ujawnione przez niego daty stanowią potężny i bolesny cios dla kibiców jego poprzedniego klubu z Częstochowy.

Były mistrz świata wraca do Cellfast Wilków Krosno. Jason Doyle ujawnił szokującą datę tajnych rozmów transferowych
Jason Doyle. Transfer mistrza świata do Wilków Krosno zrujnował plany zakupowe PSŻ PoznańŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Powrót utytułowanego Australijczyka na Podkarpacie to jeden z absolutnych hitów transferowych tej zimy. Doyle postanowił jednak nie owijać w bawełnę i w najnowszym wywiadzie przedstawił harmonogram rozmów z włodarzami krośnieńskiego zespołu. Okazuje się, że jego przyszłość mogła zostać przypieczętowana znacznie wcześniej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

Zobacz również:

Trener Dariusz Śledź da Polonii Bydgoszcz upragniony awans. Wiele będzie zależeć od Wiktora Przyjemskiego.
Metalkas 2. Ekstraliga

Polonia Bydgoszcz szykuje wielkie transfery? Mówią o tym wprost

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    Tajne spotkanie w połowie sezonu. Doyle zdradza szczegóły

    W rozmowie z klubowymi mediami Cellfast Wilków Krosno, lider formacji seniorskiej zdradził konkretne okoliczności podjęcia ostatecznej decyzji.

    - To było dość tajne spotkanie. Odbyliśmy je po meczu we Wrocławiu, spotkałem się wtedy z dwiema osobami z klubu, by porozmawiać o przyszłym sezonie - mówi otwarcie Jason Doyle.

    W tym wyznaniu tkwi niezwykle kontrowersyjny haczyk. Spotkanie Krono-Plast Włókniarza Częstochowa we Wrocławiu miało miejsce 30 maja ubiegłego roku. Była to zaledwie siódma runda rozgrywek PGE Ekstraligi. Oznacza to, że reprezentując barwy "Lwów", mistrz świata już w połowie sezonu rozmawiał z Wilkami i być może był już bliższy tego, że za moment opuści klub spod Jasnej Góry.

    Szybka decyzja i wielki niedosyt

    Samo podjęcie decyzji o powrocie na Podkarpacie nie stanowiło dla zawodnika żadnego problemu. Doyle ma w pamięci doskonałą współpracę z lokalnym środowiskiem, którą brutalnie przerwał spadek drużyny z elity.

    - Decyzja o powrocie była bardzo prosta. Po dobrych wspomnieniach z 2023 roku uznałem, że to był bardzo dobry ruch. Byłem bardzo rozczarowany, że nie utrzymaliśmy się wtedy w PGE Ekstralidze. Myślę, że gdybyśmy zostali tam jeszcze jeden sezon, moglibyśmy się piąć w górę i walczyć o miejsca w czołowej trójce ligi. Tym razem chodzi o powrót do PGE Ekstraligi - podkreśla zmotywowany żużlowiec.

    Zejście o szczebel niżej po dekadzie

    Dla doświadczonego żużlowca sezon 2026 oznacza powrót na zaplecze ekstraligowych zmagań po ponad dziesięciu latach przerwy. Ostatni raz rywalizował na tym poziomie w 2014 roku, broniąc barw łódzkiego Orła.

    - Nigdy nie myślałem, że wrócę do pierwszej ligi. Myślałem, że zakończę karierę w PGE Ekstralidze. Ale to świetny moment, aby zrobić to dla tego klubu. Mam nadzieję, że zostanę tutaj na dłużej - komentuje swój sportowy krok wstecz.

    Żużlowiec w pełnym stroju ochronnym w trakcie wyścigu oraz sportowiec ubrany w zieloną kurtkę z logotypami sponsorów i drużyny, z daszkiem w tych samych barwach, obok planszy reklamowej.
    Jason Doyle po transferze do Cellfast Wilków Krosno wykonał poważne zmiany. Nowi mechanicy mają przywrócić dawną jakośćTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Jason Doyle i Paweł Pałka
    Jason Doyle i Paweł PałkaPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Alejandro Davidovich Fokina - Zachary Svajda. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja