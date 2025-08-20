Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jasna deklaracja ojca legendy. Już raz utarli nosa Zmarzlikowi

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Niesamowity sezon jedzie Patryk Dudek. Polak obok Bartosza Zmarzlika i Brady'ego Kurtza jest w tym momencie najlepszy na świecie. Wychowanek Stelmetu Falubazu Zielona Góra w piątek utarł nosa Zmarzlikowi, wygrywając prestiżowy tytuł indywidualnego mistrza Polski. Teraz jednak czas na kolejne sukcesy - Są dwa główne cele. Najważniejsze, czyli liga, bardzo ważne to dla nas jest, bo chcielibyśmy wejść do finału. Drugi równie ważny to sięgnąć po tytuł Indywidualnego Mistrza Europy i wejść do Grand Prix - mówi ojciec Sławomir Dudek dla ekstraliga.pl.

Patryk Dudek utarł nosa Bartoszowi Zmarzlikowi. Sięgnął po tytuł IMP
Patryk Dudek utarł nosa Bartoszowi Zmarzlikowi. Sięgnął po tytuł IMPPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

To jasna deklaracja Sławomira Dudka, która dziwić nie może. Zawodnik Pres Grupy Deweloperskiej Toruń od kilkunastu lat jest materiałem na żużlowca, który może bić się o najwyższe cele w Grand Prix. Prawda jest taka, że cykl mocno cierpi na braku Patryka Dudka. Jako dzika karta stanął na podium w Warszawie, udowadniając jak wielką wartością dodaną byłby. W takiej formie Zmarzlik oraz Kurtz mieliby spore problemy z Polakiem.

Zobacz również:

Damian Ratajczak świetnie spisuje się w barwach Stelmetu Falubazu. Kibice jednak liczą na wychowanka. Tu ma pomóc Grzegorz Walasek
PGE Ekstraliga

Falubaz w końcu się doczeka. To on stoi za tym sukcesem

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

Patryk Dudek zrobił co musiał. Utarł nosa Bartoszowi Zmarzlikowi

To drugi rok z rzędu, w którym reprezentaci Polski ucierają nosa Bartoszowi Zmarzlikowi. Rok wcześniej dokonał tego Maciej Janowski, który na finiszu wyprzedził Patryka Dudka, zostając mistrzem kraju. Teraz zrobił to Dudek, który zbudował przewagę i skutecznie ją obronił podczas ostatniej rundy cyklu.

- Na razie idzie wszystko zgodnie z planem. Jak cykl mistrzostw Polski, gdzie trzykrotnie stanął na podium. Najpierw był drugi, potem pierwszy, a teraz znów drugi. Zakładaliśmy sobie, że podium to jest minimum, ale walczymy o mistrzostwo. Fajnie, że się udało. W tamtym roku było bardzo blisko, tak jak w tym, ale to na finiszu uciekło. W poprzednim sezonie takim Jokerem był Maciej Janowski, a w tym roku Bartosz Zmarzlik. Wiedziałem, że będzie trudny do pokonania, ale Patryk zrobił co miał zrobić - przekonuje ojciec żużlowca.

Spotkanie Trump-Zełenski w Białym Domu. Prezydent Ukrainy: Jesteśmy gotowi do trójstronnego spotkaniaPolsat NewsPolsat News

Patryk Dudek przestał kalkulować. Zaczął robić swoje

Dudek udowodnił, jak wielką ma pewność siebie i jak silny psychicznie się stał. Wytrzymać napór Bartosza Zmarzlika było ciężko. 5-krotny mistrz świata tego dnia był bezbłędny, ale 33-latek w ogóle się na tym nie skupiał. Zrobił swoje, przywoził ważne punkty i obronił przewagę, pokazując, że żadne wyzwanie mu nie jest straszne.

- Patryk raczej nie zawraca sobie głowy tymi liczbami. Trzeba jechać robić swoje. Nie skupiać się samemu na sobie. Będzie liczył punkty i nagle przyjadę ze zero. Trzeba jechać swoje, każde zawody trzeba jechać jak najlepiej. Teraz wskoczył na taki pułap poziom, że on też nie chce jechać słabo i robi wszystko, żeby jechać jak najlepiej, a jak będzie wynik i będzie jechał dobrze, to reszta przychodzi sama - rzekł Sławomir Dudek.

Dwóch żużlowców w pełnych strojach sportowych stoi na tle ekranu z ich zdjęciami oraz informacjami, po lewej stronie mężczyzna w czarno-zielonym kombinezonie, po prawej w niebieskim.
Patryk Dudek i Bartosz ZmarzlikPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Patryk Dudek na prowadzeniu
Patryk Dudek na prowadzeniuŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Żużlowiec w profesjonalnym kombinezonie sportowym siedzący na ławce w strefie serwisowej, otoczony sprzętem i banerami sponsorów.
Patryk DudekTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja