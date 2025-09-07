Przez lata Hampel, obok Tomasza Golloba, był jedną z największych gwiazd polskiego żużla. W 2010 roku walczył z Gollobem o mistrzostwo świata - ostatecznie sięgnął po srebro, które powtórzył w 2013. W 2011 dołożył brązowy krążek. Z reprezentacją Polski wywalczył osiem medali, w tym sześć złotych. Trener Marek Cieślak wielokrotnie podkreślał jego wyjątkowy talent.

Hampel to wielki profesjonalista. Zakończył karierę i pokazał klasę

- Powiem to w pierwszym zdaniu. Mam dosyć często kontakt z Adamem Golińskim. Antycypowałem ten temat. Ja powiedziałem, że mam wrażenie, znając Jarka, jego ambicję, to co widać w jeździe, że obawiam się końca kariery. Jarek zaczął czuć coś, o czym zawodnicy mówią. Jeśli pojawia się taki moment bądź syndrom to trzeba skończyć karierę. To jest smutny moment. Dyscyplina traci wielkiego zawodnika. To pokazuje klasę Jarka, że kończy w momencie, gdy nie rozmienił się na drobne - wyjaśnił nam Jacek Frątczak.

- Miałem okazję pracować z nim przez dwa i pół sezonu. To był zawodnik absolutnie wyjątkowy, stuprocentowy profesjonalista. Jeden z nielicznych, którzy nawet na motocyklu, w ogniu walki i emocji, nie tracili trzeźwego myślenia. Ja potrafiłem to wykorzystać - przekonywał były menedżer.

Wielka rywalizacja Falubazu z Unią Leszno. Kontuzja i drugie dno

Nie da się ukryć, że w latach 2009-15 największym sportowym rywalem Stelmetu Falubazu Zielona Góra była Fogo Unia Leszno. Zielonogórzanie mocno walczyli także z ówczesnym Apatorem Toruń. Były to rywalizacje, które zapisały się w historii tego sportu.

- Przenieśmy się do 2013 roku, rewanż w Lesznie. Mieliśmy wtedy kłopoty sprzętowe z Andreasem Jonssonem. Podczas Grand Prix Szwed złamał łopatkę. Oglądałem zawody na żywo, by mieć natychmiastowe przełożenie na decyzje. Wykonałem telefon do doktora Roberta Zapotocznego, przygotowaliśmy dokumenty na ZZ-tkę - opowiadał.

I wtedy wszystko się zaczęło. Tajna intryga Falubazu i plan Jacka Frątczaka

Mieliśmy trzech dobrze punktujących zawodników, czyli Jarka Hampela, Piotrka Protasiewicza i Patryka Dudka. Przedstawiłem scenariusz, a on zakładał, że Jarek nominalnie jechał w 13 wyścigu. W 12 jako ZZ-tkę włożyłem Krzysia Jabłońskiego, dzięki czemu mieliśmy dodatkowe 2 minuty na konsultacje. I mówię, my będziemy przegrywać od 2 do 4 punktów. Ani 2, ani 4 to nie jest dobrze. Wziąłem Jarka i mówię, my musimy przegrać ten bieg 4:2, albo 5:1. Jarek odpowiada, sprawa pewna, nie ma tematu. W trakcie meczu faktycznie szło na ten scenariusz.

- Jarek jechał świetny mecz. Widać, że był lekko zdenerwowany, dopytywał, czy robimy tak na pewno? Wtedy odpowiedziałem, że jestem tego pewny. Bez porażki 5:1 nie mielibyśmy zawodników na 14 wyścig. Remis, ani 4:2 nic nam nie robiło. Jarek prowadził ten bieg, ostatni jechał Krzychu Jabłoński. Dostał sygnał, że ma się dać wyprzedzić. Najpierw minął go Przemek Pawlicki, potem Grzesiek Zengota, pamiętam to jak dziś. Myśmy się cieszyli, a Unia fetowała wygrany bieg, nie rozumieli, czemu my Jarka klepiemy po tym wyścigu.

Wtedy powiedziałem, albo wygramy ten mecz, albo zremisujemy. W czternastym poszła rezerwa taktyczna Jarek przywiózł trzy punkty, Patryk jeden. W piętnastym za to wygraliśmy podwójnie i tak zremisowaliśmy mecz. Zagwarantowaliśmy sobie jazdę w czwórce. Rok później zrobiliśmy taki sam numer, ale wtedy mecz już wygraliśmy. Pamiętam reakcję Piotrka Olkowicza w telewizji: - Jarek przegrał, pewnie kłopoty ze sprzętem. A dopiero gdy zgłaszałem nominacje, komentatorzy zorientowali się: Ale cyrk! Oni to zrobili specjalnie! - śmiał się, obecny przewodniczący komisji sportu i kultury miasta Zielona Góra.

To pokazuje jak oddanym zawodnikiem był Hampel, ale również wiele mówi o menedżerze, który potrafił zaplanować cały plan przed spotkaniem. Jak widać skuteczny. To nie żużel tworzył zasady meczu, tylko sam Jacek Frątczak.

Czarnogóra - Czechy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Hampel to inteligentny facet. Odjęło mu mowę

- Jarek to inteligentny facet. Można z nim konie kraść. Poprowadził nas do tytułu mistrza Polski. Podobnie wskazywało, że będzie w 2015, bo był najlepszym zawodnikiem ligi, do momentu potwornej kontuzji w Gnieźnie, gdzie złamał udo. Potem już nigdy nie wrócił na taki poziom. Jarek potrafił nam zaufać, bez takiego wykonawcy nie byłoby to możliwe. W 2015 roku Jarek przygotowywał się w Zielonej Górze, co wypaliło, bo jeździł jak z nut. Gdyby nie ta kontuzja to bylibyśmy mistrzami Polski - zakończył Jacek Frątczak.

- Mowę mi odjęło. Jeżdżą starsi zawodnicy, niektórzy próbują w niższych klasach rozgrywkowych. Myślałem, że Jarek też tak zrobi. Jestem zaskoczony tą decyzją. Kończy się pewna era, epoka Jarka Hampela. On znaczył bardzo wiele dla polskiego żużla. Żal, że kończy karierę. Mam nadzieję, że zostanie w żużlu, w innej roli, bo to niezwykle inteligentny facet. Smutno mi się zrobiło, gdy się o tym dowiedziałem. On nadaje się na wszystkie stanowiska, może zrobić bardzo wiele jeszcze dla polskiego sportu. To człowiek z wielką wiedzą, a dodatkowo potrafi się z każdym dogadać - rozpaczał nam Jan Krzystyniak.

Ostatni sezon Jarosława Hampela był słodko-gorzki. Polak wygrał 14 wyścigów i wykręcił w barwach Falubazu Zielona Góra średnią 1,474 punktu na bieg. Oczekiwania były dużo większe, tym bardziej po niezwykle udanym poprzednim roku. Tak jednak się nie stało. Mimo to, udało mu się wspomóc drużynę w bezpiecznym utrzymaniu, które zagwarantowali sobie podczas dwumeczu z Innpro ROW-em Rybnik.

Aleksander Łoktajew i Jarosław Hampel w barwach Falubazu Zielona Góra. PIOTR JEDZURA East News

Jarosław Hampel w barwach Falubazu Zielona Góra. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Drużynowy Puchar Świata. Polacy świętują złoto. Trener Marek Cieślak z drużyną na podium. Przemysław Szyszka East News