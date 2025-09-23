Janowski znów to zrobił. Zaskakująca decyzja, w tle przyszłość w Sparcie
Maciej Janowski ciągle próbuje wrócić do swojej najlepszej formy. Sezon 2025 jest dla niego przeciętny, a żużlowiec robi wszystko, żeby za rok było lepiej. W tym celu zawodnik zdecydował się wrócić do korzystania z silników Ryszarda Kowalskiego, tunera, z którym Bartosz Zmarzlik właśnie zdobył kolejne mistrzostwo świata. To zwrot akcji, bo w ostatnich tygodniach Janowski skupiał się na sprzęcie dostarczanym od Ashleya Holloway'a.
Maciej Janowski ciągle szuka optymalnej prędkości w swoich motocyklach. W ostatnim meczu przeciwko ZOOleszcz GKM-owi Grudziądz w jego ramie ponownie znalazły się silniki Ryszarda Kowalskiego, które jeszcze niedawno - przynajmniej na moment - żużlowiec porzucił.
Janowski może pójść śladem Dudka
Lider Betard Sparty Wrocław przez lata był jednym z najważniejszych klientów Ryszarda Kowalskiego, z którym święcił wiele sukcesów. Tym bardziej zastanawiał fakt przesiadki na sprzęt od Ashleya Holloway'a. Wrocławianin testował zresztą także jednostki od innych mechaników. Efekt zawsze był ten sam, czyli średni.
Teraz na koniec sezonu Maciej znów postanowił zaufać silnikom Kowalskiego i akurat w spotkaniu przeciwko GKM-owi wyglądał nieźle. W końcu widać było szybkość w jego motocyklach. Trudno powiedzieć, na ile to trwała zmiana, ale skoro było nieźle, to można zaryzykować tezę, że Janowski nadal będzie koncentrował się na tych silnikach.
Z drugiej zaś strony, jeśli tylko dostanie zgodę od swoich tunerów, to może zdecydować się na wdrożenie strategii Patryka Dudka. Ten nie współpracuje ściśle z jednym mechanikiem, a kilkoma. W ten sposób dywersyfikuje dostawców i nie zamyka się na różne charakterystyki silników. Eksperci mówią, że dzięki temu żadne warunki torowe nie są w stanie go zaskoczyć.
Janowski na kolejny przeciętny sezon nie może sobie pozwolić
W każdym razie przed Janowskim ważne decyzje pod kątem przyszłego roku. Coraz głośniej mówi się, że władze Sparty zdecydują się na pożegnanie z Danielem Bewleyem i być może właśnie z Janowskim. Takie decyzje potrafią zapadać bardzo szybko. Kapitan wrocławian musi więc zaliczyć dobry start sezonu, aby pokazać, że 2026 rok to będzie jego czas.
Poza wszystkim, jeśli Maciej nie uporządkuje spraw sprzętowych, to może zapomnieć o powrocie do Grand Prix. Jednak nie z takich dołków da się wyjść, co pokazał w tym roku właśnie Dudek. Jego też przez lata trapiły problemy sprzętowe, aż wszystko zaczęło grać jak w szwajcarskim zegarku. Wiele pomógł mu w tym doświadczony mechanik Dariusz Sajdak. Problem jednak w tym, że Janowski (przynajmniej na razie) takiej osoby wokół siebie raczej nie ma.