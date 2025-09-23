Janowski znów to zrobił. Zaskakująca decyzja, w tle przyszłość w Sparcie

Maciej Janowski ciągle szuka optymalnej prędkości w swoich motocyklach. W ostatnim meczu przeciwko ZOOleszcz GKM-owi Grudziądz w jego ramie ponownie znalazły się silniki Ryszarda Kowalskiego, które jeszcze niedawno - przynajmniej na moment - żużlowiec porzucił.

Janowski może pójść śladem Dudka

Lider Betard Sparty Wrocław przez lata był jednym z najważniejszych klientów Ryszarda Kowalskiego, z którym święcił wiele sukcesów. Tym bardziej zastanawiał fakt przesiadki na sprzęt od Ashleya Holloway'a. Wrocławianin testował zresztą także jednostki od innych mechaników. Efekt zawsze był ten sam, czyli średni.

Teraz na koniec sezonu Maciej znów postanowił zaufać silnikom Kowalskiego i akurat w spotkaniu przeciwko GKM-owi wyglądał nieźle. W końcu widać było szybkość w jego motocyklach. Trudno powiedzieć, na ile to trwała zmiana, ale skoro było nieźle, to można zaryzykować tezę, że Janowski nadal będzie koncentrował się na tych silnikach.

Z drugiej zaś strony, jeśli tylko dostanie zgodę od swoich tunerów, to może zdecydować się na wdrożenie strategii Patryka Dudka. Ten nie współpracuje ściśle z jednym mechanikiem, a kilkoma. W ten sposób dywersyfikuje dostawców i nie zamyka się na różne charakterystyki silników. Eksperci mówią, że dzięki temu żadne warunki torowe nie są w stanie go zaskoczyć.

Handball Stal Mielec - Netland MKS Kalisz. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Janowski na kolejny przeciętny sezon nie może sobie pozwolić

W każdym razie przed Janowskim ważne decyzje pod kątem przyszłego roku. Coraz głośniej mówi się, że władze Sparty zdecydują się na pożegnanie z Danielem Bewleyem i być może właśnie z Janowskim. Takie decyzje potrafią zapadać bardzo szybko. Kapitan wrocławian musi więc zaliczyć dobry start sezonu, aby pokazać, że 2026 rok to będzie jego czas.

Poza wszystkim, jeśli Maciej nie uporządkuje spraw sprzętowych, to może zapomnieć o powrocie do Grand Prix. Jednak nie z takich dołków da się wyjść, co pokazał w tym roku właśnie Dudek. Jego też przez lata trapiły problemy sprzętowe, aż wszystko zaczęło grać jak w szwajcarskim zegarku. Wiele pomógł mu w tym doświadczony mechanik Dariusz Sajdak. Problem jednak w tym, że Janowski (przynajmniej na razie) takiej osoby wokół siebie raczej nie ma.

Maciej Janowski przed IMP w Toruniu. Tam startował jeszcze na silnikach Ryszarda Kowalskiego Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Maciej Janowski Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

Maciej Janowski ma o czym myśleć. Jedną dobrą wiadomość przesłania to, że dalej jest skreślony z kadry Polski. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski