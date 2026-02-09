Jack Holder przerwał milczenie. To dlatego odszedł z Motoru Lublin

Albert Fedorowicz

Dla wielu kibiców ten ruch był niezrozumiały. Jack Holder, jedna z największych gwiazd PGE Ekstraligi, zamienił oazę spokoju w Lublinie na targaną w poprzednich latach problemami finansowymi Stal Gorzów. Australijczyk, który w Motorze sięgnął po wszystko, co było do wygrania, w końcu wyjaśnił powody swojej decyzji. Nie chodziło o pieniądze, ale o... lekcję z przeszłości.

Jack Holder w swoim boksie.
Jack Holder w swoim boksie.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

W Orlen Oil Motorze Lublin Holder miał wszystko: pewne pieniądze, mistrzowski skład i dwa złote medale DMP. Mimo to, jesienią zdecydował się na ryzykowny krok i przeniósł się do Gezet Stali Gorzów, czyli klubu, który w ostatnim czasie walczył o przetrwanie i licencję. Ten ruch zadziwił wielu, bo spekulacje ws. Holdera pojawiały się w przekroju innych klubów, np. Betard Sparty Wrocław, czy Stelmetu Falubazu Zielona Góra.

    Ucieczka ze strefy komfortu. "Lekcja z Torunia"

    Dlaczego zamienił pewniaka na niewiadomą? Holder przyznaje, że zasiedzenie w jednym miejscu bywa zabójcze dla rozwoju.

    - W pewnym sensie nauczyłem się tej lekcji, kiedy tak długo pozostawałem w Toruniu, a potem w końcu zmieniłem klub. To było jak nowe życie - tłumaczy szczerze w rozmowie z oficjalnym serwisem SGP. Wtedy zmiana otworzyła mu drogę do światowej czołówki. Teraz liczy na podobny efekt w Gorzowie.

    Nowy impuls na "Jancarzu". Holder wyjaśnia

    Decyzja była podyktowana wyłącznie względami sportowymi. Holder czuł, że w Lublinie osiągnął sufit i potrzebuje nowego bodźca.

    - Nadszedł czas na zmianę. Nie ma żadnej niechęci wobec Lublina. Przez ostatnie kilka lat to był dla mnie wspaniały klub - zaznacza z klasą. Wybór padł na Gorzów, bo tamtejszy tor (Jancarz) idealnie pasuje do jego stylu jazdy. - Chcę spróbować czegoś nowego, a tor w Gorzowie mi się podoba. Ta zmiana nastąpiła w odpowiednim momencie - dodaje.

    Kontrakt na rok. Gra o wysoką stawkę

    Co ciekawe, Holder związał się ze Stalą umową tylko na sezon 2026. To bezpiecznik dla obu stron. Jeśli Australijczyk "odpali" w nowym środowisku, za rok znów będzie najgorętszym nazwiskiem na giełdzie transferowej. Jeśli Stal wyjdzie na prostą, może zyskać lidera na lata.

    - Z niecierpliwością czekam na rozwój wydarzeń w tym roku i myślę, że będzie on dla mnie dobry - kończy z optymizmem.

    Po lewej stronie mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych, ubrany w ciemną marynarkę, dotyka ust i wygląda na zamyślonego. Po prawej zawodnik żużlowy w stroju drużyny Motor Lublin wykonuje gest opuszczonych kciuków, na trybunach widoczna publiczność.
    Jack Holder zaskoczył swoją decyzją o odejściu z Motoru LublinWilczyński/TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Zawodnik żużlowy w wyścigu, dynamiczna scena jazdy na motocyklu po torze, na pierwszym planie kierowca w niebieskim kombinezonie energicznie pokonuje zakręt, w tle rywal z żółtym kaskiem; po lewej stronie wyeksponowany portret sportowca w stroju zespoł...
    Jack Holder jest w życiowej formie. Australijczyk zamienił Orlen Oil Motor Lublin na Gezet Stal GorzówPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Trzech sportowców w kombinezonach motocyklowych stoi na podium podczas ceremonii wręczenia nagród, trzymając trofea i polskie flagi, otoczonych konfetti i światłami stadionu.
    Jack Holder triumfator Grand Prix Warszawy. Obok Brady Kurtz i Patryk DudekPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
