Jack Holder przerwał milczenie. To dlatego odszedł z Motoru Lublin

W Orlen Oil Motorze Lublin Holder miał wszystko: pewne pieniądze, mistrzowski skład i dwa złote medale DMP. Mimo to, jesienią zdecydował się na ryzykowny krok i przeniósł się do Gezet Stali Gorzów, czyli klubu, który w ostatnim czasie walczył o przetrwanie i licencję. Ten ruch zadziwił wielu, bo spekulacje ws. Holdera pojawiały się w przekroju innych klubów, np. Betard Sparty Wrocław, czy Stelmetu Falubazu Zielona Góra.

Ucieczka ze strefy komfortu. "Lekcja z Torunia"

Dlaczego zamienił pewniaka na niewiadomą? Holder przyznaje, że zasiedzenie w jednym miejscu bywa zabójcze dla rozwoju.

- W pewnym sensie nauczyłem się tej lekcji, kiedy tak długo pozostawałem w Toruniu, a potem w końcu zmieniłem klub. To było jak nowe życie - tłumaczy szczerze w rozmowie z oficjalnym serwisem SGP. Wtedy zmiana otworzyła mu drogę do światowej czołówki. Teraz liczy na podobny efekt w Gorzowie.

Nowy impuls na "Jancarzu". Holder wyjaśnia

Decyzja była podyktowana wyłącznie względami sportowymi. Holder czuł, że w Lublinie osiągnął sufit i potrzebuje nowego bodźca.

- Nadszedł czas na zmianę. Nie ma żadnej niechęci wobec Lublina. Przez ostatnie kilka lat to był dla mnie wspaniały klub - zaznacza z klasą. Wybór padł na Gorzów, bo tamtejszy tor (Jancarz) idealnie pasuje do jego stylu jazdy. - Chcę spróbować czegoś nowego, a tor w Gorzowie mi się podoba. Ta zmiana nastąpiła w odpowiednim momencie - dodaje.

Kontrakt na rok. Gra o wysoką stawkę

Co ciekawe, Holder związał się ze Stalą umową tylko na sezon 2026. To bezpiecznik dla obu stron. Jeśli Australijczyk "odpali" w nowym środowisku, za rok znów będzie najgorętszym nazwiskiem na giełdzie transferowej. Jeśli Stal wyjdzie na prostą, może zyskać lidera na lata.

- Z niecierpliwością czekam na rozwój wydarzeń w tym roku i myślę, że będzie on dla mnie dobry - kończy z optymizmem.

Jack Holder zaskoczył swoją decyzją o odejściu z Motoru Lublin Wilczyński/Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jack Holder jest w życiowej formie. Australijczyk zamienił Orlen Oil Motor Lublin na Gezet Stal Gorzów Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jack Holder triumfator Grand Prix Warszawy. Obok Brady Kurtz i Patryk Dudek Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

