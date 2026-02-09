Jack Holder przerwał milczenie. To dlatego odszedł z Motoru Lublin
Dla wielu kibiców ten ruch był niezrozumiały. Jack Holder, jedna z największych gwiazd PGE Ekstraligi, zamienił oazę spokoju w Lublinie na targaną w poprzednich latach problemami finansowymi Stal Gorzów. Australijczyk, który w Motorze sięgnął po wszystko, co było do wygrania, w końcu wyjaśnił powody swojej decyzji. Nie chodziło o pieniądze, ale o... lekcję z przeszłości.
W Orlen Oil Motorze Lublin Holder miał wszystko: pewne pieniądze, mistrzowski skład i dwa złote medale DMP. Mimo to, jesienią zdecydował się na ryzykowny krok i przeniósł się do Gezet Stali Gorzów, czyli klubu, który w ostatnim czasie walczył o przetrwanie i licencję. Ten ruch zadziwił wielu, bo spekulacje ws. Holdera pojawiały się w przekroju innych klubów, np. Betard Sparty Wrocław, czy Stelmetu Falubazu Zielona Góra.
Ucieczka ze strefy komfortu. "Lekcja z Torunia"
Dlaczego zamienił pewniaka na niewiadomą? Holder przyznaje, że zasiedzenie w jednym miejscu bywa zabójcze dla rozwoju.
- W pewnym sensie nauczyłem się tej lekcji, kiedy tak długo pozostawałem w Toruniu, a potem w końcu zmieniłem klub. To było jak nowe życie - tłumaczy szczerze w rozmowie z oficjalnym serwisem SGP. Wtedy zmiana otworzyła mu drogę do światowej czołówki. Teraz liczy na podobny efekt w Gorzowie.
Nowy impuls na "Jancarzu". Holder wyjaśnia
Decyzja była podyktowana wyłącznie względami sportowymi. Holder czuł, że w Lublinie osiągnął sufit i potrzebuje nowego bodźca.
- Nadszedł czas na zmianę. Nie ma żadnej niechęci wobec Lublina. Przez ostatnie kilka lat to był dla mnie wspaniały klub - zaznacza z klasą. Wybór padł na Gorzów, bo tamtejszy tor (Jancarz) idealnie pasuje do jego stylu jazdy. - Chcę spróbować czegoś nowego, a tor w Gorzowie mi się podoba. Ta zmiana nastąpiła w odpowiednim momencie - dodaje.
Kontrakt na rok. Gra o wysoką stawkę
Co ciekawe, Holder związał się ze Stalą umową tylko na sezon 2026. To bezpiecznik dla obu stron. Jeśli Australijczyk "odpali" w nowym środowisku, za rok znów będzie najgorętszym nazwiskiem na giełdzie transferowej. Jeśli Stal wyjdzie na prostą, może zyskać lidera na lata.
- Z niecierpliwością czekam na rozwój wydarzeń w tym roku i myślę, że będzie on dla mnie dobry - kończy z optymizmem.