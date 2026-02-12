Inwestycja warta 500 milionów. Wielka przebudowa stadionu. Miasto ujawnia plany

W październiku władze Ekstraligi Żużlowej przyjechały do Leszna, przedstawiając listę warunków do spełnienia. Ich niewykonanie oznaczałoby brak przyznania licencji na tegoroczne starty. Sprawą niecierpiącą zwłoki była kwestia modernizacji oświetlenia.

Stadion w Lesznie może zmienić się nie do poznania

Temat jupiterów ma zostać rozwiązany po zakończeniu sezonu 2026. W sumie wszystkich zagadnień było około dwudziestu. Większość z nich miała znamiona kosmetyczne. To jednak nie wszystko, bo kibice coraz bardziej zaczynają narzekać na stan obiektu w Lesznie. Choć nadal jest on w stanie pomieścić ponad 16 tysięcy widzów, to nie sposób zauważyć, że czas tam stanął w miejscu.

W środę podczas wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju i infrastruktury Miejskiej przedstawiono koncepcję całkowitej przebudowy stadionu, jak i jego otoczenia. Co najważniejsze dla kibiców żużlowych, zawarto w nim wybudowanie nowych, betonowych trybun na stadionie żużlowym na około 16 tysięcy widzów, z możliwością zadaszenia obiektu.

Inwestycja może wynieść nawet 500 milionów

Według tej koncepcji żużlowy park maszyn miałby się znaleźć na przeciwległej prostej względem wieżyczki sędziowskiej. - Ta koncepcja jest swego rodzaju mapą drogową. To plan działań na następną kadencję, może dwie, której na pewno nie da się zrealizować od razu i w całości. Ona musi być realizowana etapowo, pod kątem tych najpilniejszych potrzeb - mówi Bartosz Adamczak, naczelnik Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, dla leszno24.pl.

Przygotowaniem projektu zajęła się poznańska firma Biuro Architektoniczne Front Architects - Wojciech Krawczuk. W sumie koszt całej inwestycji, połączonej z modernizacją m.in. obiektów lekkoatletycznych czy piłkarskich miałby wynieść około 500 milionów złotych. - Ta koncepcja ma rozpocząć dyskusję na ten temat. Mamy to rozbite na poszczególne obiekty i koncepcje mogę być naprawdę różne, bo miasto może nie być zainteresowane jednym czy drugim zadaniem, na przykład budową zadaszenia nad lodowiskiem czy budową hotelu dla sportowców. Wtedy te nakłady będą oczywiście niższe - wyjaśnia.

Drużyna FOGO Unii Leszno Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Unia Leszno 2025 Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

