Intensywny marzec Zmarzlika. Sześciokrotny mistrz świata nie traci czasu

Najlepszy żużlowiec globu nie zamierzał długo czekać z powrotem do swojego naturalnego środowiska. W piątkowy poranek zameldował się w Słowenii, by oficjalnie zainaugurować przygotowania torowe. Obiekt w Krsko od lat stanowi mekkę dla europejskich zawodników, którzy szukają optymalnych warunków pogodowych do pierwszych wiosennych jazd. Zmarzlik podzielił się swoim entuzjazmem z kibicami, publikując w mediach społecznościowych nagranie z pierwszych wyjazdów spod taśmy.

Rozprostowanie kości i sprzętowe testy Zmarzlika

W Słowenii polski mistrz nie trenuje w samotności. Na torze towarzyszy mu między innymi Szymon Woźniak. Plan zakłada intensywne jazdy zarówno w piątek, jak i w sobotę. Pierwszy kontakt z motocyklem po kilkumiesięcznej przerwie służy przede wszystkim ponownemu wyczuciu maszyny, złapaniu odpowiedniej sylwetki oraz wstępnej weryfikacji przygotowanego przez zimę sprzętu.

Napięty harmonogram Zmarzlika przed startem ligi

Wizyta w Krsko to zaledwie rozgrzewka przed niezwykle intensywnym marcem. Zespół Orlen Oil Motoru Lublin ma już precyzyjnie rozpisany plan przygotowań do obrony przed atakami rywali w PGE Ekstralidze.

Najważniejsze punkty w kalendarzu Bartosza Zmarzlika na najbliższe tygodnie:

- Trzydniowe zgrupowanie całej drużyny z Lublina w chorwackim Gorican (kolejny weekend).

- Dwa mecze sparingowe przeciwko Fogo Unii Leszno (zaplanowane na 25 i 26 marca).

- Występ w prestiżowym turnieju IMME na łódzkiej Motoarenie.

- Start w Memoriale Rifa Saitgariejewa w Ostrowie Wielkopolskim.

Prawdziwa weryfikacja formy nastąpi 12 kwietnia. To właśnie tego dnia Orlen Oil Motor Lublin podejmie na własnym stadionie aktualnego mistrza Polski - PRES Grupę Deweloperską Toruń.

Polak w pogoni za absolutnym rekordem

Dla Bartosza Zmarzlika nadchodzące miesiące będą miały kolosalne znaczenie. Polak staje przed niepowtarzalną szansą na przejście do absolutnej legendy sportu żużlowego. Zdobycie złotego medalu w cyklu Grand Prix uczyni go pierwszym w historii zawodnikiem z siedmioma tytułami indywidualnego mistrza świata na koncie. Motywacja w obozie mistrza jest na najwyższym możliwym poziomie.

Bartosz Zmarzlik Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik szykuje się do zawodów. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

