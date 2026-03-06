Intensywny marzec Zmarzlika. Sześciokrotny mistrz świata nie traci czasu
Sezon żużlowy 2026 nabiera niesamowitego rozpędu. Do grona zawodników, którzy mają już za sobą pierwsze próbne kółka na motocyklu, dołączył właśnie Bartosz Zmarzlik. Sześciokrotny indywidualny mistrz świata rozpoczął treningi na doskonale znanym torze w słoweńskim Krsko. Przed Polakiem najważniejszy rok w karierze, w którym może zapisać się na kartach historii jako absolutny rekordzista.
Najlepszy żużlowiec globu nie zamierzał długo czekać z powrotem do swojego naturalnego środowiska. W piątkowy poranek zameldował się w Słowenii, by oficjalnie zainaugurować przygotowania torowe. Obiekt w Krsko od lat stanowi mekkę dla europejskich zawodników, którzy szukają optymalnych warunków pogodowych do pierwszych wiosennych jazd. Zmarzlik podzielił się swoim entuzjazmem z kibicami, publikując w mediach społecznościowych nagranie z pierwszych wyjazdów spod taśmy.
Rozprostowanie kości i sprzętowe testy Zmarzlika
W Słowenii polski mistrz nie trenuje w samotności. Na torze towarzyszy mu między innymi Szymon Woźniak. Plan zakłada intensywne jazdy zarówno w piątek, jak i w sobotę. Pierwszy kontakt z motocyklem po kilkumiesięcznej przerwie służy przede wszystkim ponownemu wyczuciu maszyny, złapaniu odpowiedniej sylwetki oraz wstępnej weryfikacji przygotowanego przez zimę sprzętu.
Napięty harmonogram Zmarzlika przed startem ligi
Wizyta w Krsko to zaledwie rozgrzewka przed niezwykle intensywnym marcem. Zespół Orlen Oil Motoru Lublin ma już precyzyjnie rozpisany plan przygotowań do obrony przed atakami rywali w PGE Ekstralidze.
Najważniejsze punkty w kalendarzu Bartosza Zmarzlika na najbliższe tygodnie:
- Trzydniowe zgrupowanie całej drużyny z Lublina w chorwackim Gorican (kolejny weekend).
- Dwa mecze sparingowe przeciwko Fogo Unii Leszno (zaplanowane na 25 i 26 marca).
- Występ w prestiżowym turnieju IMME na łódzkiej Motoarenie.
- Start w Memoriale Rifa Saitgariejewa w Ostrowie Wielkopolskim.
Prawdziwa weryfikacja formy nastąpi 12 kwietnia. To właśnie tego dnia Orlen Oil Motor Lublin podejmie na własnym stadionie aktualnego mistrza Polski - PRES Grupę Deweloperską Toruń.
Polak w pogoni za absolutnym rekordem
Dla Bartosza Zmarzlika nadchodzące miesiące będą miały kolosalne znaczenie. Polak staje przed niepowtarzalną szansą na przejście do absolutnej legendy sportu żużlowego. Zdobycie złotego medalu w cyklu Grand Prix uczyni go pierwszym w historii zawodnikiem z siedmioma tytułami indywidualnego mistrza świata na koncie. Motywacja w obozie mistrza jest na najwyższym możliwym poziomie.