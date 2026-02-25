Hołd dla tragicznie przerwanej kariery. Apator Toruń w barwach legendy

Zgodnie z nowymi wymogami PGE Ekstraligi, każda drużyna przystępująca do sezonu 2026 musi dysponować dwoma kompletami strojów meczowych, czyli ciemniejszym oraz jaśniejszym. Torunianie, podobnie jak ich najgroźniejsi rywale z Lublina, postanowili wykorzystać hiszpańskie zgrupowanie do zaprezentowania swoich "zbroi".

Powrót do lat 90. Stroje w charakterystyce Pera Jonssona

Wersja ciemniejsza to dobrze znana kibicom klasyka, z którą drużyna sięgnęła po mistrzowski tytuł. Prawdziwe poruszenie wywołał jednak drugi, jasny komplet. Klub postawił na bardzo odważne, żółto-niebieskie barwy. Dla młodszych kibiców mógł to być szok, ale starsi fani "Aniołów" od razu poczuli ciarki na plecach.

To bezpośrednie nawiązanie do kombinezonów z lat 1991-1994, w których startował genialny Szwed, Per Jonsson. Indywidualny Mistrz Świata z 1990 roku był ulubieńcem toruńskiej publiczności (doczekał się nawet ulicy swojego imienia w Grodzie Kopernika). Niestety, jego wspaniałą karierę brutalnie przerwał fatalny wypadek na torze w Bydgoszczy, po którym Jonsson do dziś porusza się na wózku inwalidzkim.

Łzy wzruszenia i... "gorzowskie" uszczypliwości

Decyzja zarządu o przywróceniu tych kultowych barw spotkała się z ogromnym uznaniem kibiców z całej Polski. Fani w mediach społecznościowych nie kryją wzruszenia, podkreślając, że to najpiękniejszy gest, jaki klub mógł wykonać w stronę swojej ikony.

Oczywiście, jak to w internecie bywa, nie zabrakło również drobnych uszczypliwości. Część obserwatorów z przymrużeniem oka zauważyła, że z daleka żółto-niebieski kevlar do złudzenia przypomina... klasyczne barwy Gezet Stali Gorzów. Trudno jednak wyobrazić sobie, by ten drobny "konflikt interesów" przyćmił tak wspaniałą ideę.

Mistrzowie Polski, natchnieni duchem Pera Jonssona, wejdą w sezon 2026 w roli faworyta do obrony tytułu. Łatwo jednak nie będzie. Już pierwsza kolejka (zaplanowana na 10-12 kwietnia) zafunduje nam absolutne trzęsienie ziemi - starcie wyjazdowe z podrażnionym wicemistrzem i hegemonem poprzednich lat, Orlen Oil Motorem Lublin.

To właśnie ekipa z Lublina, obok Betard Sparty Wrocław, ma być największą przeszkodą na drodze torunian do ponownego ozłocenia się.

