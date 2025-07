Hitowy transfer coraz bliżej, dwa kluby w grze. Milion za podpis

Gezet Stal Gorzów oraz Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – te dwa kluby zostały w grze o Andersa Thomsena. Dużo wskazuje na to, że Duńczyk ostatecznie zmieni otoczenie i dołączy do Włókniarza. Tak, jak wcześniej częstochowianie byli na straconej pozycji na rynku transferowym, tak teraz sytuacja się nieco odwraca. Od transferu Thomsena zależy przyszłość… Jasona Doyle’a. Thomsen ma ofertę z Włókniarza opiewającą na milion za podpis pod kontraktem i 10 tysięcy złotych za każdy zdobyty punkt. To jednak nie wszystko.