Hit za 3 miliony złotych. W polskim klubie szybko tego pożałowali

Bayersystem GKM zaraz po znakomitym wejściu w sezon musiał zabrać się za negocjacje nowych kontraktów. Konkurencja nie próżnowała i już wcześniej podejmowała próby pozyskania Michaela Jepsena Jensena oraz Kevina Małkiewicza. Wkrótce jednak klub ogłosił, że obaj zawodnicy pozostaną w zespole na dłużej.

Fricke zwalczył kłopoty i zaczął negocjować nowy kontrakt

Chwilę później oficjalnie potwierdzono także pozostanie Maxa Fricke'a. Moment podpisania umowy przez Australijczyka miał wymiar symboliczny. Jeszcze w trakcie sezonu 29-latek był bowiem całkowicie pogubiony. Był to jego pierwszy tak poważny kryzys od czasu przyjścia do Grudziądza. Wówczas menadżer zawodnika, Tomasz Gaszyński, wyraźnie podkreślał, że to nie wina silników, a rozstanie z Ashleyem Hollowayem nie miało większego znaczenia.

Gaszyński zapewniał, że silniki Petera Johnsa są równie szybkie, tylko brakuje im jednego elementu, który to wszystko scali. Przełamanie nastąpiło w końcówce rundy zasadniczej, która była w jego wykonaniu znacznie lepsza. Fricke miał więc wszystkie argumenty w swoich rękach, żeby otrzymać kolejny wysoki kontrakt.

Hit za 3 miliony i nagła zapaść w play-off

Jepsen Jensen i Fricke nieoficjalnie dostali gwiazdorskie umowy, wynoszące powyżej miliona złotych za podpis i 10 tysięcy złotych za punkt. Przy 180 punktach w sezonie zarobki sięgają niemal 3 milionów. Duńczyk swoją postawą w pełni zasłużył na takie warunki, tym bardziej że najlepszą dyspozycję zostawił na kluczową fazę rozgrywek.

W play-offach Jepsen Jensen niemal w pojedynkę bronił honoru grudziądzan. Tego samego nie można jednak powiedzieć o Fricke'u, który nie uzyskał przez ten czas żadnej dwucyfrowej zdobyczy. W czterech ostatnich spotkaniach jego średnia wyniosła 1,47 pkt/bieg, czyli blisko punkt mniej od Duńczyka. Kiedy przyszło co do czego, zawiódł na całej linii.

Fiałkowski grzmiał na antenie, "dla mnie to jest słabe"

Wiele nie brakowało, a GKM mógł przez to przegrać ostatnie starcie ze Spartą. Po pierwszej serii wrocławianie prowadzili już 15:9, a Fricke rozpoczął mecz od zera. - Dla mnie to jest słabe. "Ustawiajmy motory"? Przecież ci zawodnicy powinni być przygotowani niezależnie od pory dnia. Teraz jest już za późno. Takie rzeczy można robić na wyjeździe, a nie na własnym torze - grzmiał Zbigniew Fiałkowski na antenie Eleven, komentując naradę grudziądzan w meczu z Wrocławiem.

I choć Fricke w kolejnych trzech startach zdobył 8 punktów, to w nominowanym wyścigu przyjechał trzeci za oboma rywalami. Trener Robert Kościecha próbował mu pomóc zmianą numeru startowego, ale nawet to niezbyt pomogło. W mocniej obsadzonych wyścigach wciąż wyraźnie odstawał od przeciwników.

Michael Jepsen Jensen pokazuje plecy gwiazdom Stali. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Max Fricke w Grand Prix. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Max Fricke Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

