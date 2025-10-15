Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hit transferowy w Zielonej Górze. Falubaz ruszył po menedżera

Od kilku tygodni pojawiały się spekulacje w kontekście nowego menedżera Stelmetu Falubazu Zielona Góra, po tym jak Piotr Protasiewicz zrezygnował ze swojej funkcji. Numerem jeden na liście życzeń zielonogórzan był Rafał Dobrucki. Problem jednak stanowiła kadra. Szkoleniowiec postanowił mimo wszystko zrezygnować z funkcji selekcjonera. Decyzję można interpretować w sposób dość jasny. To otwiera Dobruckiemu furtkę do pracy w Zielonej Górze.

Prezes Adam Goliński dopiął swego? Rafał Dobrucki zrezygnował z funkcji selekcjonera kadry
Stelmet Falubaz Zielona Góra sondował możliwość zatrudnienia Rafała Dobruckiego jeszcze zanim Piotr Protasiewicz oficjalnie zrezygnował z funkcji menedżera. Już wtedy w klubie zdawano sobie sprawę, że sytuacja wewnętrzna staje się coraz bardziej napięta. Miało dojść do wstępnych rozmów z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski, ale wówczas rozmowy zakończyły się niepowodzeniem. Dobrucki miał dać jasno do zrozumienia, że nie planuje łączyć pracy w klubie z prowadzeniem kadry.

Po rezygnacji Protasiewicza temat wrócił. Wydawało się, że Dobrucki zostanie w kadrze

Kiedy Protasiewicz złożył rezygnację, w klubie natychmiast wrócono do tematu. Władze Falubazu uznały, że warto jeszcze raz spróbować przekonać Dobruckiego. Doszło do ponownej rozmowy z prezesem Adamem Golińskim. Wówczas znowu miało dojść do odmowy.

Wtedy wydawało się, że selekcjoner pozostanie przy reprezentacji. Decyzja Dobruckiego o rezygnacji z funkcji kadrowej całkowicie zmienia układ sił. Dla Falubazu to jasny sygnał. Można spróbować połączyć kropki, bo skoro Dobrucki zrezygnował z dogodnej posady, to być może otrzymał lukratywną propozycję. A to właśnie przecież on był numerem jeden na liście życzeń Falubazu.

Falubaz szykuje grunt pod wielki powrót? Dobrucki jest im doskonale znany

Rafał Dobrucki jest postacią doskonale znaną w Zielonej Górze. To właśnie w Falubazie stawiał pierwsze kroki jako trener i zdobywał bezcenne doświadczenie, które później zaprocentowało w jego karierze. W 2013 roku poprowadził zielonogórzan do złotego medalu w rozgrywkach PGE Ekstraligi - ostatniego tytułu mistrzowskiego w historii klubu. 48-latek wcześniej święcił sukcesy w Falubazie także jako zawodnik, gdzie spędził cztery sezony i zakończył sportową karierę.

Selekcjonerem reprezentacji Polski został w grudniu 2020 roku. W tym czasie zbudował silną kadrę, która regularnie dominowała na międzynarodowej arenie. Największym sukcesem Dobruckiego było złoto Drużynowego Pucharu Świata w 2023 roku. Tamten sezon zapisał się w historii, bo "Biało-Czerwoni" zdobyli 9 z 10 możliwych złotych medali.

Jego decyzja o rezygnacji z funkcji selekcjonera może nie być zatem przypadkowa. Po latach sukcesów w roli trenera kadry Dobrucki może być gotowy na nowy rozdział. Wydaje się, że takim rozdziałem jest powrót do klubu, z którym łączy go mnóstwo wspomnień. W Zielonej Górze coraz głośniej mówi się, że to właśnie on zostanie nowym menedżerem Falubazu.

