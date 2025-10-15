Hit transferowy w Zielonej Górze. Falubaz ruszył po menedżera

Stelmet Falubaz Zielona Góra sondował możliwość zatrudnienia Rafała Dobruckiego jeszcze zanim Piotr Protasiewicz oficjalnie zrezygnował z funkcji menedżera. Już wtedy w klubie zdawano sobie sprawę, że sytuacja wewnętrzna staje się coraz bardziej napięta. Miało dojść do wstępnych rozmów z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski, ale wówczas rozmowy zakończyły się niepowodzeniem. Dobrucki miał dać jasno do zrozumienia, że nie planuje łączyć pracy w klubie z prowadzeniem kadry.

Po rezygnacji Protasiewicza temat wrócił. Wydawało się, że Dobrucki zostanie w kadrze

Kiedy Protasiewicz złożył rezygnację, w klubie natychmiast wrócono do tematu. Władze Falubazu uznały, że warto jeszcze raz spróbować przekonać Dobruckiego. Doszło do ponownej rozmowy z prezesem Adamem Golińskim. Wówczas znowu miało dojść do odmowy.

Wtedy wydawało się, że selekcjoner pozostanie przy reprezentacji. Decyzja Dobruckiego o rezygnacji z funkcji kadrowej całkowicie zmienia układ sił. Dla Falubazu to jasny sygnał. Można spróbować połączyć kropki, bo skoro Dobrucki zrezygnował z dogodnej posady, to być może otrzymał lukratywną propozycję. A to właśnie przecież on był numerem jeden na liście życzeń Falubazu.

Falubaz szykuje grunt pod wielki powrót? Dobrucki jest im doskonale znany

Rafał Dobrucki jest postacią doskonale znaną w Zielonej Górze. To właśnie w Falubazie stawiał pierwsze kroki jako trener i zdobywał bezcenne doświadczenie, które później zaprocentowało w jego karierze. W 2013 roku poprowadził zielonogórzan do złotego medalu w rozgrywkach PGE Ekstraligi - ostatniego tytułu mistrzowskiego w historii klubu. 48-latek wcześniej święcił sukcesy w Falubazie także jako zawodnik, gdzie spędził cztery sezony i zakończył sportową karierę.

Selekcjonerem reprezentacji Polski został w grudniu 2020 roku. W tym czasie zbudował silną kadrę, która regularnie dominowała na międzynarodowej arenie. Największym sukcesem Dobruckiego było złoto Drużynowego Pucharu Świata w 2023 roku. Tamten sezon zapisał się w historii, bo "Biało-Czerwoni" zdobyli 9 z 10 możliwych złotych medali.

Jego decyzja o rezygnacji z funkcji selekcjonera może nie być zatem przypadkowa. Po latach sukcesów w roli trenera kadry Dobrucki może być gotowy na nowy rozdział. Wydaje się, że takim rozdziałem jest powrót do klubu, z którym łączy go mnóstwo wspomnień. W Zielonej Górze coraz głośniej mówi się, że to właśnie on zostanie nowym menedżerem Falubazu.

Trener kadry Rafał Dobrucki. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik i trener Rafał Dobrucki w trakcie finału DME. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Adam Goliński z drużyną Falubazu PIOTR JEDZURA East News